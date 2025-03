Top des meilleurs films avec Anne Hathaway

Née le 12 novembre 1982 à Brooklyn, New York, Anne Hathaway a grandi dans une famille où l’art est omniprésent. Sa mère, actrice, l’inspire dès son jeune âge à poursuivre une carrière dans ce domaine. Après avoir fréquenté le Vassar College, puis la Gallatin School of Individualized Study de l’université de New York, elle a commencé à obtenir des rôles notables à la télévision et au cinéma.

Son premier gros succès vient en 2001 avec le rôle principal dans Princesse malgré elle, une comédie familiale qui la place directement sous les projecteurs. Sa performance lui a permis de se faire un nom à Hollywood. À partir de là, Hathaway navigue habilement entre des rôles variés qui démontrent sa polyvalence et son profond engagement envers son métier. Voici une exploration des meilleurs films qui mettent en vedette Anne Hathaway.

Le diable s’habille en Prada, l’éclosion d’une star

Sorti en 2006, Le diable s’habille en Prada est l’un des films les plus emblématiques d’Anne Hathaway. Ce film raconte l’histoire d’Andy Sachs, une jeune diplômée qui décroche un poste comme assistante de Miranda Priestly (Meryl Streep), la redoutable rédactrice en chef d’un prestigieux magazine de mode. Ce rôle a permis à Anne Hathaway de démontrer son habileté à passer d’une jeune femme naïve à une professionnelle aguerrie et de naviguer dans le monde intense de la haute couture.

L’alchimie entre Hathaway et Streep est palpable. Ce qui rend chaque scène de cette fiction « glam » particulièrement captivante pour les amateurs du genre. La transformation visuelle et émotionnelle de son personnage au fil des péripéties reste particulièrement remarquable. « Le diable s’habille en Prada » reste à ce jour l’un des films incontournables de sa carrière. Il souligne sa capacité à hypnotiser le public avec une performance authentique.

The Dark Knight Rises, aux côtés de Christian Bale

Dans le dernier volet de la trilogie Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, Anne Hathaway incarne Selina Kyle, alias Catwoman. Sorti en 2012, ce film met en lumière une facette différente de l’actrice. Il montre son habilité à incarner un personnage complexe et moralement ambigu. Sa version de la femme-chat est à la fois élégante, intelligente et redoutable. Ce qui ajoute une dynamique intrigante au film porté par Christian Bale en homme-sauve-souris.

Ancrée dans un scénario dense et rempli de suspense, la performance d’Hathaway apporte une couche supplémentaire de profondeur à l’univers sombre de Gotham. Il faut l’avouer : « L’ascension du chevalier noir » représente plus qu’un énième blockbuster avec des superhéros. C’est aussi une plateforme où Anne Hathaway montre sa versatilité en prêtant ses traits à une mythique antihéroïne sophistiquée.

Interstellar, un autre projet avec Christopher Nolan

En 2014, Anne Hathaway rejoint le casting du film de science-fiction épique Interstellar, réalisé par Christopher Nolan. Elle joue le rôle de la docteure Amelia Brand, une scientifique courageuse qui fait partie d’une mission spatiale pour trouver une nouvelle planète habitable alors que la Terre est sur le point de devenir inhabitable. Ce rôle permet à Hathaway de plonger dans des thématiques complexes comme le sacrifice, la famille et l’amour.

La combinaison d’effets spéciaux spectaculaires, d’une narration riche et de performances poignantes fait de « Interstellar » un chef-d’œuvre moderne. Hathaway y apporte une touche émotive. Elle participe ainsi à la réflexion philosophique sur l’avenir de l’humanité et la persévérance face à l’adversité cosmique. Retrouvez davantage de détails sur les meilleurs projets de Christopher Nolan.

Les Misérables, l’adaptation musicale du roman

Adapté du célèbre roman de Victor Hugo, Les Misérables (2012) voit Anne Hathaway dans le rôle poignant de Fantine. Son interprétation de cette figure tragique lui a valu un Oscar, car elle dépeint avec intensité et sensibilité la descente aux enfers de son personnage. Le moment le plus marquant de sa prestation est sans doute son interprétation de « I Dreamed a Dream« , une chanson devenue iconique grâce à sa puissance émotionnelle.

Ce film musical dramatique explore les thèmes de l’injustice sociale, de la rédemption et du sacrifice à travers la vie de ses personnages principaux. Hathaway brille dans ce contexte et plonge le spectateur dans la misère et l’espoir de la France du XIXe siècle. Sa performance constitue un véritable témoignage de sa capacité à émouvoir profondément le public.

Colossal : la preuve qu’Hathaway maîtrise tous les genres

Sorti en 2016, Colossal est un film unique qui mélange la comédie noire et la science-fiction. Anne Hathaway y joue Gloria, une femme qui découvre qu’elle est inexplicablement connectée à un monstre géant qui ravage Séoul. Confrontée à ses propres démons intérieurs et à ceux extérieurs, Gloria doit prendre la responsabilité de ses actions afin de sauver la ville.

Ce rôle permet à Hathaway de démontrer son talent pour les personnages atypiques et les scénarios originaux. Cette fiction se démarque surtout par son originalité et son approche audacieuse des thèmes de l’identité personnelle et de l’autodestruction. C’est un ajout unique à la filmographie de l’actrice qui prouve une fois de plus qu’elle peut agréablement surprendre le public.

Rachel se marie, l’un des meilleurs films avec Anne Hathaway

Dans Rachel se marie (2008), Anne Hathaway joue Kym, une jeune femme qui retourne chez elle après avoir séjourné en cure de désintoxication. En fait, elle doit assister au mariage de sa sœur Rachel. Son drame personnel amplifie les tensions, les secrets et les problèmes non résolus qui remontent à la surface pendant les préparatifs de la cérémonie.

La performance sensible et intense de Hathaway dans ce rôle a été acclamée par la critique. Par son réalisme brut et ses relations complexes, ce long-métrage met en évidence les talents dramatiques de l’actrice. Il explore les sentiments de rédemption, de culpabilité et le désir de reconnecter avec ses proches malgré les blessures passées.

Amour et autres drogues aux côtés de Jake Gyllenhaal

Il ne s’agit pas d’une histoire de gangsters. C’est plutôt une comédie romantique sortie en 2010 dans laquelle Anne Hathaway partage l’affiche avec Jake Gyllenhaal. Elle incarne donc Maggie Murdock, une artiste atteinte de la maladie de Parkinson, qui entame une relation amoureuse compliquée avec Jamie Randall, un représentant pharmaceutique.

Ce film aborde de manière touchante et humoristique les défis liés à une relation amoureuse conditionnée par une maladie chronique. La chimie entre Hathaway et Gyllenhaal est palpable. Les répliques inattendues rendent leur histoire d’amour sincère et attachante. Amour et autres drogues fait partie des films où Anne Hathaway livre un large panel d’émotions. Le bon dosage de romance et de drame lui permet de démontrer une fois de plus toute l’étendue de son talent.

Mothers Instinct, une plongée dans les années 60

Dans ce thriller psychologique très attendu, Anne Hathaway partage l’écran avec Jessica Chastain. Basée sur le film belge « Duelles », l’intrigue se déroule dans la banlieue américaine des années 1960 où les familles vivent dans un cadre idyllique. La fiction se concentre ainsi sur deux meilleures amies dont la relation prend une tournure sinistre après un événement traumatisant qui affecte leurs enfants.

Ce long-métrage confère une nouvelle dimension à la carrière déjà impressionnante de l’actrice. Avoir deux actrices de ce calibre garantit de grands moments de cinéma. Instinct maternel reste l’un des films d’Anne Hathaway à ne pas manquer pour 2024.

L’idée d’être avec toi (2011)

Intitulé One Day dans la version originale, L’idée d’être avec toi est un drame romantique. Le film suit la vie d’Emma Morley (Anne Hathaway) et Dexter Mayhew (Jim Sturgess). Il s’étend sur plusieurs décennies après leur rencontre lors de leur cérémonie de remise des diplômes. Leur amitié évolue en quelque chose de plus profond malgré les nombreuses épreuves qu’ils traversent.

Figurant parmi les films d’amour avec Anne Hathaway, One Day explore les thèmes de l’idylle, des regrets et des secondes chances. L’actrice livre une performance sincère et émotive. Elle capture parfaitement les hauts et les bas de la vie de son personnage. Grâce à L’idée d’être avec toi, elle dégage une image tendre et nostalgique. La comédienne déborde de talents lorsqu’il s’agit de toucher à des émotions universellement partagées.

Eileen, l’un des meilleurs films avec Anne Hathaway

Parmi les projets en cours, Eileen est un film basé sur le roman du même nom écrit par Ottessa Moshfegh. L’histoire, qui se déroule dans les années 1960, suit Eileen Dunlop, une jeune femme vivant une existence morne jusqu’à ce qu’une collègue charismatique vienne perturber sa vie routinière.

Programmé dans les salles sombres depuis décembre 2023, « Eileen » présente une histoire riche en suspens et en développements psychologiques. Hathaway, avec son expérience diversifiée, ajoute une profondeur significative au personnage principal. Les attentes ont été élevées pour cette future adaptation littéraire. Comme à son habitude, l’enfant prodigue de Brooklyn réussit son pari !

Aperçu de tous les films avec Anne Hathaway

2001 : Princesse malgré elle

2002 : Nicholas Nickleby

2004 : Ella au pays enchanté

2005 : Le secret de Brokeback Mountain

2006 : Le diable s’habille en Prada

2007 : Jane

2008 : Rachel se marie

2010 : Alice au pays des merveilles

2011 : Un jour

2012 : The Dark Knight Rises (The dark knight rises)

2012 : Les Misérables

2014 : Interstellar

2015 : Le nouveau stagiaire

2016 : Colossal

2018 : Serenity

2019 : Ocean’s 8

2021 : Lockdown

2022 : WeCrashed (série)

2023 : Eileen

2023 : Mother’s Instinct

2024 : She Came to Me

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn