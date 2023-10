Entre l’Apple Watch Series 9 vs la Watch SE 2e génération, laquelle des deux smartwatch est la meilleure ?

L’Apple Watch Series 9 est maintenant sur le marché et c’est l’une des meilleures smartwatchs. Néanmoins, elle peut être concurrencée par une rivale de la même marque. Le duel opposant la Watch Series 9 d’Apple vs la Watch SE de 2ème génération est donc intéressant.

Faut-il vraiment faire confiance à la nouvelle montre connectée d’Apple ou la Watch SE a de beaux atouts insoupçonnés ? Venez le découvrir à travers cet article.

Apple Watch Series 9 vs Watch SE : design, matériaux et affichage

Sur le plan du design, la dualité entre la Watch Series 9 d’Apple et la SE de 2ème génération n’a pas lieu d’être.

Un même design

Ces deux montres connectées se ressemblent toutes les deux. Leur esthétique est unanimement carrée. Ce qui caractérise les montres de chez Apple. Le bouton d’alimentation et la couronne numérique sont positionnés à la même place.

Mais en termes de dimensions des boîtiers, il s’avère que la Series 9 est disponible en 41 mm et 45 mm. Tandis que la SE est disponible en 40 mm et 44 mm. Cette dernière est donc légèrement plus petite. Mais ce détail est presque imperceptible si vous êtes un néophyte.

Des matériaux de fabrication similaires à un critère près

Par contre, il s’avère que l’Apple Watch Series 9 dispose de plus d’options de personnalisation. Vous pouvez par exemple opter pour un boîtier en aluminium ou en acier inoxydable. Alors que l’Apple Watch SE de 2ème génération est uniquement produite en aluminium. Ce matériau est certes moins haut de gamme que l’acier inoxydable. Sauf qu’il est plus léger. Ce qui constitue un avantage. Le poids de la montre est alors de 26 g, contre 32 g pour la Series 9.

Un affichage présentant des différences

En termes d’affichage, la Watch SE vs la Watch Series 9 d’Apple perd du terrain. En effet, les bords de ce modèle sont plus envahissants que ceux de la nouvelle montre connectée de la marque. Et, alors qu’elle ne possède qu’une luminosité maximale de 1000 nits, la Series 9 atteint 2000 nits. Il va sans dire qu’il est donc plus facile de manipuler la nouveauté d’Apple en plein soleil que la Watch SE.

De plus, la luminosité de la Series 9 tombe à une seule unité la nuit grâce à son taux de rafraîchissement variable. Ce qui la rend plus agréable pour les yeux. Cette différence en matière de confort visuel fait donc un peu pencher la balance en faveur de la Series 9.

Apple Watch Series 9 vs Watch SE : Performances et fonctionnalités

Sur le plan des performances, il ne fait aucun doute que la Series 9 devance la SE. Ce modèle possède en effet tous les atouts de dernière génération.

Les performances de la Watch Series 9

Équipée de la toute nouvelle puce S9, la Series 9 bat tous les records en termes de fluidité et de facilitation de navigation. Cette montre connectée embarque également un moteur neuronal à 4 cœurs et une puce U2 à bande ultra-large. Cela améliore les capacités Find My de la smartwatch et offre une intégration HomePod.

Ce qui fait qu’elle traite les charges de travail beaucoup plus rapidement. Sans compter le fait qu’elle possède un espace de stockage plus conséquent que la SE (32 Go contre 64 Go). Puis ce modèle de montre possède une multitude de capteurs que la SE ne possède pas.

Les fonctionnalités de l’Apple Watch SE 2ème génération

L’Apple Watch SE a des fonctions de suivi de la santé standards que tout le monde attend d’une smartwatch. Elle peut effectuer le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du cycle et le suivi du sommeil. De même, elle est pourvue des fonctions habituelles des montres connectées avancées comme le suivi GPS ou le suivi de l’altitude.

Et vous avez parfaitement accès à la fonction détection des chutes et des accidents, et bien plus encore. Ce qui fait que ce modèle est très fonctionnel, malgré le fait qu’elle n’a pas de capteur d’oxygène sanguin ou de capteur de température.

Différences et similitudes en termes de software

Pour suivre, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch SE 2ème génération sont toutes deux capables d’exécuter la dernière version de WatchOS d’Apple. Il s’agit notamment de WatchOS 10. Ce logiciel permet d’activer diverses applications tierces. Que ce soit l’une ou l’autre de ces smartwatch, vous pourrez personnaliser la sélection de cadrans de votre montre d’Apple.

Il est facile de suivre vos différentes mesures de santé ou d’envoyer et de recevoir des messages et des courriels. Vous pouvez également utiliser Siri. Et cela, sur l’une ou l’autre des deux montres connectées pour donner des commandes vocales afin d’effectuer des tâches ou de poser des questions.

La seule différence flagrante entre les deux montres en termes de software est le nouveau geste de double-tap. Il a vraiment fait couler beaucoup d’encre dans le courant de l’année, car aucune smartwatch ne peut faire de même jusqu’à présent. Lorsqu’il est activé, vous pouvez interagir et contrôler la montre en tapant deux fois avec votre pouce et votre index. Cela permet de répondre à des appels, de terminer un minuteur ou de lancer une réponse vocale à un message texte.

Une autonomie similaire

Apple est certes la marque qui commercialise les montres connectées les plus performantes et fonctionnelles du marché. Mais en matière d’autonomie, ces produits sont largement dépassés par leurs concurrents. Si l’Apple Watch SE 2ème génération ne peut fonctionner à pleine puissance que durant 18 heures d’affilée.

L’Apple Watch Series 9 ne fait pas mieux. Il est vrai que cette smartwatch, plus récente, est dotée du mode faible consommation. Mais comme cette option diminue de moitié les capacités de la montre connectée, cela revient au même. Donc en termes d’autonomie, ces deux appareils sont semblables.

Apple Watch Series 9 vs Apple Watch SE : Prix, disponibilité et spécifications

Puis, comme il n’est pas possible de comparer la SE et la Series 9 sans parler de leurs prix, de leurs disponibilité et leurs spécifications, voici comment différencier ces deux smartwatch.

Des prix bien distincts

D’un côté, l’Apple Watch Series 9 est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site d’Apple. Et vous pouvez également commander ce produit sur Amazon France. Mais comme il s’agit d’une nouveauté, son prix est élevé. La version avec bracelet standard coûte environ 500€.

De l’autre côté, l’Apple Watch SE 2ème génération est vendue à prix mon cher (300€). Ce modèle est donc plus abordable. Ce qui est un critère qui peut être avantageux si votre budget est limité.

Des modèles disponibles en plusieurs versions

En termes de finitions, vous pouvez opter pour une Apple Watch Series 9 Minuit, Starlight, Argent, Rouge, Graphite, Or ou Rose. Et si vous disposez d’un gros budget pour l’achat de cette montre, vous pouvez opter pour le GPS + Cellular ou l’acier inoxydable, moyennant un supplément. Mais ce qui est intéressant à part les couleurs de bracelets, ce sont les matériaux à partir desquels ils ont été réalisés. La Series 9 est très spécifique, car les accessoires de cette gamme sont tous faits en matériaux recyclés.

Quant à l’Apple Watch SE 2ème génération, vous pouvez vous procurer ce modèle en Midnight, Starlight et Silver. Cette smartwatch ne dispose pas de plusieurs options de personnalisation comme sa consœur. Mais, en termes d’optimalité, comme pour la Series 9, vous pouvez également choisir de payer plus cher pour l’option GPS + Cellulaire.

Des spécifications assez remarquables

Comme Apple a établi des partenariats avec plusieurs autres marques comme Nike ou Hermès, il est tout de même possible de personnaliser l’aspect extérieur de votre montre connectée à votre guise. Des bracelets spécifiques peuvent être ajoutés à votre smartwatch.

Ces modèles feront grimper la valeur de votre Series 9 ou de votre Watch SE 2ème génération. Ce qui fait qu’en prenant l’une ou l’autre des deux smartwatch, vous aurez un accessoire tendance et pratique au poignet.

Apple Watch Series 9 vs SE 2ème génération : laquelle acheter ?

Au final, il n’y a pas vraiment de vainqueur entre la Watch Series 9 vs la Watch SE. Si vous disposez d’un budget largement suffisant pour vous offrir la nouvelle montre d’Apple. Procurez-vous sans hésiter une Series 9. Cela vaut le coup de prendre le meilleur s’il s’agit de votre premier achat de montre connectée. Elle est plus rapide, dispose de bien plus de fonctionnalités et offre davantage d’options de personnalisation.

Sinon, l’Apple Watch SE 2 reste un objet technologique impressionnant. Elle dispose d’une longue liste de fonctionnalités qui permettent un suivi avancé de la santé. Sans oublier le fait que des intégrations intéressantes avec d’autres produits Apple sont possibles afin de la personnaliser. Certaines fonctionnalités vous manqueront sans doute par rapport à la Series 9. Mais cela n’empêche pas l’Apple Watch SE 2 d’être une excellente smartwatch.

En fin de compte, lorsqu’il s’agit de technologies de luxe comme les smartwatch, le choix dépend véritablement de vos goûts. Si vous êtes capables de payer pour avoir des suppléments, cela vaut probablement la peine de prendre le meilleur produit pour ses performances et ses fonctionnalités supplémentaires.