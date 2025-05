Un fan révèle un easter egg de Final Fantasy 7 dans Clair Obscur Expedition 33

Un fan de Clair Obscur : Expedition 33 a récemment découvert un easter egg astucieusement caché dans le jeu. Il fait référence au jeu vidéo Final Fantasy 7.

Si au départ, on croit que Clair Obscur n’est qu’un simple jeu de rôle, détrompez-vous. Il reprend des éléments des RPG classiques certes, mais il offre un gameplay unique. Se déroulant dans un cadre historique français, ce jeu réalisé par une équipe de développeurs chevronnés a su séduire les amateurs de jeux vidéo.

Une lettre d’amour aux RPG

Clair Obscur : Expedition 33 est bien plus qu’un simple jeu. C’est une véritable ode d’amour aux RPG qui ont inspiré ses créateurs. Développé par Sandfall Interactive, un studio composé d’une petite équipe d’une trentaine de personnes, le jeu a rapidement conquis le monde du jeu vidéo.

Atteignant 2 millions d’exemplaires vendus en un temps record, ce jeu vidéo a explosé Ubisoft. D’autant qu’il représente un nouvel âge d’or pour les jeux AA puisqu’il allie l’éthique des studios indépendants à la valeur de production des studios AAA.

Un jeu créé par des créateurs passionnés

La qualité du jeu est souvent attribuée à la passion de l’équipe de développement. Des fans comme Hanabi_Simp soulignent que Clair Obscur semble avoir été créé par des amateurs de JRPG passionnés.

On sent le désir de rendre hommage aux jeux qui les ont marqués. Les easter eggs et les références à des titres bien-aimés comme Final Fantasy 7 ne sont pas seulement des clins d’œil. Ce sont aussi des témoignages de l’influence durable de ces jeux sur la création de ce petit chef-d’œuvre.

https://twitter.com/Xboxygen/status/1916744797215215642

Une découverte étonnante dans Clair Obscur Expedition 33

Ensuite, il est important de noter que le jeu vidéo Clair Obscur Expedition 33 est récent. C’est pourquoi, il est impressionnant d’avoir découvert un easter egg qui se rapporte à Final Fantasy 7 dedans. Il a été réalisé par l’utilisateur InterestingSafety612 sur Reddit.

Puis, celui-ci a partagé une capture d’écran d’Expedition 33 montrant une image familière aux fans de Final Fantasy : le logo emblématique de Final Fantasy 7. En plaçant les deux images côte à côte, la ressemblance est frappante. De nombreux utilisateurs ont félicité le Redditor pour avoir repéré cet hommage, certains exprimant leur surprise face à la familiarité de l’image.

Un hommage intentionnel

À première vue, la similitude entre la scène d’Expedition 33 et le logo de Final Fantasy 7 pourrait sembler fortuite. Cependant, en y regardant de plus près, on remarque que la capture d’écran inclut même le materia situé au-dessus de la queue du météore dans le logo de FF7. Ce détail renforce l’idée qu’il s’agit d’une référence intentionnelle au jeu emblématique de Square Enix.

Mais ce n’est pas tout. Les fans ont également découvert une autre référence directe à la série Final Fantasy dans le jeu. Plusieurs personnages sont vus en train de jouer à un jeu appelé « Double Dyad », qui fait clairement écho au célèbre jeu de cartes Triple Triad de Final Fantasy 8. Ces deux références témoignent de l’hommage bien placé que Expedition 33 rend aux jeux qui ont marqué l’enfance de nombreux joueurs.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn