Focus sur les meilleurs RPG sur iOS

Plongez dans un monde de défis et d’aventure avec les meilleurs RPG sur vos appareils iOS ! Avec des graphismes époustouflants et des histoires captivantes, ces jeux offrent du plaisir à souhait .

Préparez-vous à incarner des personnages puissants, à explorer des environnements immersifs et faire face à des ennemis redoutables. Les RPG sont le choix idéal pour les amateurs de jeux de rôle en quête d’une expérience immersive sur leur appareil mobile fonctionnant sur iOS.

Final Fantasy 7 : probablement le meilleur RPG pour iOS

Final Fantasy 7, c’est tout simplement un chef-d’œuvre ! On le considère d’ailleurs comme l’un des plus grands jeux de tous les temps. Avec une histoire captivante, des batailles épiques et des environnements fascinants, ce titre incarne le meilleur de la franchise Final Fantasy. Et maintenant, vous pouvez jouer au RPG sur iOS ! Ce jeu est un incroyable ajout à votre bibliothèque de jeux mobiles.

Puis, les commandes tactiles sur cette version sont incroyablement réussies. Le système de combat au tour par tour et se basant sur des menus vous permet de contrôler facilement votre groupe. De plus, explorer les petits environnements avec des commandes tactiles est facile et amusant.

The Banner Saga

The Banner Saga est un RPG tactique moderne avec une histoire à choix multiple, disponible pour iOS. Les choix du joueur sont au cœur du jeu, comme vous guidez votre tribu viking à travers les défis de la guerre, la famine et la mort imminente. Entre les batailles, votre choix façonnera le destin de votre tribu.

Ce jeu se concentre sur l’histoire et l’immersion. Il évite les conventions RPG standard comme le pillage et la vente, vous plongeant profondément dans l’histoire de votre tribu. Si vous êtes battu au combat, vous ne pourrez même pas recharger une sauvegarde pour vous immerger encore plus dans l’histoire. Cette série sous-estimée, qui comprend trois parties, est un excellent point de départ avec le premier jeu.

Fate/Grand Order

Ce titre est l’un des jeux mobiles les plus rentables de tous les temps. Produit par Sony, basé sur la série de romans visuels Fate/Stay Night, ce jeu RPG est un classique du combat au tour par tour. Avec un système de gacha pour débloquer de nouveaux personnages et armes, Fate/Grand Order est un incontournable pour les fans de RPG mobile utilisant un appareil iOS.

Fate/Grand Order se démarque des autres jeux RPG en vous faisant jouer le rôle d’un « maître » qui dirige une équipe d’aventuriers, tels que des chevaliers, des magiciens, des mages, etc. Votre choix de les mener à la bataille et à l’aventure définit votre expérience de jeu unique.

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon est connu pour sa difficulté brutale et cela n’est pas surprenant. C’est un roguelike avec une mort permanente pour vos personnages, ce qui en fait le divertissement idéal pour mobile. Vous pouvez rapidement former un groupe et vous diriger directement vers un donjon pour des combats au tour par tour, offrant une expérience de jeu intense, ce qui en fait l’un des meilleurs RPG à jouer sur iOS.

Darkest Dungeon est un jeu de stratégie basé sur la position. Ainsi, les combats se déroulent en 2D et la position de votre groupe et de vos ennemis est déterminante pour les statistiques. Cela inclut les chances de frapper ou d’attraper une maladie ou une blessure. En somme, la position est un facteur clé dans ce jeu de stratégie intense.

Neverwinter Nights

La version améliorée de Neverwinter Nights comprend des graphismes améliorés et beaucoup de DLC gratuits inclus. Cependant, ce n’est pas seulement la qualité visuelle qui rend ce jeu exceptionnel. Neverwinter Nights offre également une intrigue profonde avec une campagne de 100 heures et des choix de joueurs qui ont des conséquences importantes. Même si cela peut être intimidant pour les nouveaux joueurs, cela en vaut la peine pour les amateurs de jeux de rôle fantastiques. Bref, Neverwinter Nights est un jeu RPG à ne pas manquer pour les fans du genre.

Chroma Squad

Chroma Squad est un RPG pour iOS tactique qui se distingue par son humour. Vous jouez en tant que dirigeant d’un studio de télévision produisant une émission inspirée de Power Rangers. La gestion des horaires et de l’équipement est une partie importante du loisir. Cependant, c’est également l’histoire humoristique et les batailles mises en scène qui rendent Chroma Squad si divertissant. En somme, Chroma Squad mélange habilement stratégie et humour pour offrir une expérience de jeu unique et amusante.

Fantasian

Fantasian est un RPG qui attire l’attention avec ses dioramas incroyablement beaux, où chaque lieu est plus époustouflant que le précédent. Sous la direction du célèbre créateur de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, Fantasian propose une histoire émouvante, des batailles stratégiques et des thèmes classiques pour satisfaire les fans de RPG sur iOS. Beaucoup considèrent ce titre comme une véritable perle, ayant remporté de nombreux prix pour sa qualité exceptionnelle. Bien que pour le moment il soit uniquement disponible sur Apple Arcade, nous espérons qu’il sera bientôt disponible sur d’autres plateformes afin que davantage de joueurs puissent profiter de cette expérience de jeu inoubliable.

Vampire’s Fall : Origins

Vampire’s Fall : Origins, un RPG à la fois unique et captivant, offre aux joueurs la possibilité de choisir leur propre apparence, classe et mœurs. Le monde de jeu, combinant des déplacements libres en extérieur et des combats en tour par tour en 2D, met en scène un choix crucial pour les joueurs. Avec une menace sur la ville, vous êtes appelé à rejoindre la milice pour défendre votre patrie, mais ce ne sera pas sans défis et décisions difficiles. Il s’agit d’un must-play pour les amateurs de RPG sur iOS.

Genshin Impact

Genshin Impact est un jeu épique et populaire gratuit développé par MiHoYo. Il propose une grande aventure, des personnages débloquables, des mondes à explorer et des mécanismes de jeu en constante évolution.

De plus, ce jeu est un RPG épique et gratuit avec une quête de grande envergure, de nombreux personnages à débloquer et des activités multiples. Même si c’est un jeu de gacha, vous pouvez jouer sans dépenser d’argent. Pour cela, toutes les quêtes sont disponibles gratuitement et vous pouvez gagner de l’argent rapidement.

Another Eden

Another Eden est un jeu mobile avec un mélange de simplicité visuelle et de profondeur dans l’histoire, les personnages et les combats. Vous incarnez Aldo, un héros courageux qui doit sauver sa sœur du roi des bêtes, une menace sérieuse pour l’humanité. Lors de votre aventure, vous voyagez 800 ans dans le futur, où vous découvrez une humanité en danger. Aldo doit faire face à de nombreux défis pour accomplir sa mission. En utilisant son habileté et son intelligence, il doit naviguer dans un monde futuriste rempli d’obstacles et d’ennemis.

Pendant ce temps, les joueurs découvriront l’histoire captivante et les personnages intéressants qui peuplent ce monde. Another Eden est donc considéré comme le meilleur RPG sur iOS grâce à sa combinaison de simplicité visuelle et de profondeur de l’histoire. Même si Fantasian est proche en termes de qualité, celui-ci se démarque en proposant une expérience unique et captivante pour les joueurs.

9th Dawn III

Il y a une grande quantité de RPG disponibles sur mobile, mais 9th Dawn III est un RPG sur iOS traditionnel pour les fans de longue date. Cependant, il est rempli de personnalisation de personnage, exploration de donjons, un monde ouvert immense avec 270 monstres, 1 400 objets uniques et un jeu de cartes avec 180 cartes à collectionner. Vous pouvez personnaliser vos armes et armures, pêcher, améliorer vos compétences culinaires et aider les citadins dans des quêtes secondaires. La bande originale orchestrale est également exceptionnelle. Bien que les mécanismes puissent sembler datés, l’aventure vaut la peine de 10 dollars pour la tranche de nostalgie.

Diablo Immortal

Avez-vous déjà joué à Diablo Immortal ? Bien que son lancement ait été reporté, c’est une expérience de jeu remarquable. Bien que le titre ait fait l’objet d’une polémique absurde, elle offre une expérience complète, une fin de partie profonde et un doublage complet dans un petit format de jeu mobile. Le gameplay est semblable à Diablo 3 avec des combats plus rapides en raison d’un temps de recharge court pour les compétences. Les cartes superbes et la perspective descendante font de ce jeu un plaisir. Choisissez votre classe et tuez des foules avec vos compétences spéciales pour récupérer beaucoup de butin. Cependant, les microtransactions excessives pourraient être un inconvénient. En dépit de cela, cela vaut la peine d’essayer si vous êtes un fan de la franchise Diablo.

Chrono Trigger

Vivez une aventure explosive dans ce pur jeu d’action « Chrono Trigger ». Il est donc un jeu de rôle épique développé par des créateurs renommés tels que Yuki Horii, Akira Toriyama et les créateurs de Final Fantasy, est maintenant sur iOS avec des graphismes en haute résolution et des chansons mises à jour. Jouez en tant que le héros Cronos, sauvez Marle en voyageant à travers différentes époques et affrontez des donjons, des monstres et déclenchez des mouvements spéciaux avec plus de 50 combos différents.

Star Wars : Knights of the Old Republic

Le jeu mobile a beaucoup changé au fil des ans. Star Wars : Knights of the Old Republic, l’un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps est maintenant sur mobile. Ce jeu Star Wars, sorti à l’âge d’or des jeux, est encore mémorable aujourd’hui. Vous incarnez un personnage amnésique qui doit découvrir son passé et choisir entre le côté clair ou obscur de la force en devenant Jedi. Développé par BioWare, vous pouvez vous attendre à une histoire passionnante, des choix narratifs complexes et des personnages mémorables. Ce jeu classique vaut toujours le coup de rejouer, peu importe le nombre de fois où vous l’avez fait auparavant.