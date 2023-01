Top des jeux Final Fantasy : notre classement

Final Fantasy est l’un des jeux vidéo de type JRPG les plus influents depuis sa sortie en 1987. Certains sont quand même meilleurs que d’autres, sans compter les spin-offs, les suites et les remakes.

La série de jeux vidéo japonaise Final Fantasy a été lancée en 1987 par SquareSoft. Depuis, on enregistre de nombreux épisodes fantastiques, y compris des remakes, des spin-offs ainsi que des suites. A chaque nouvelle sortie, les développeurs ont introduit des nouveautés, que ce soit dans les décors ou dans les styles de combat. Ils ont également introduit de nouveaux personnages, sans doute pour donner de nouvelles sensations aux joueurs. On ne peut donc pas nier les innovations apportées à ce jeu. Cependant, certains épisodes attirent plus de fans que d’autres. Pour notre part, on a établi un classement allant du meilleur au pire. Cela dit, le mot pire ne renvoie pas nécessairement à la qualité du jeu. Il s’agit plutôt d’un terme relatif pour dire que certains valent mieux que d’autres. On n’a pas non plus inclus les suites et spin-offs, tout comme les remakes. Sans plus attendre, voici notre classement :

Final Fantasy IX

Final Fantasy IX a gagné notre prix du meilleur des 15 du fait de l’histoire fascinante qu’il renferme. Dans le jeu, vous allez vous mettre dans la peau d’un voleur, Zidane. Vous êtes contraint de vous allier avec une princesse, Garnet, un chevalier, Steiner ainsi qu’une magicienne, Vivi. Votre mission consiste à explorer un monde magnifique appelé Gaia, pendant lequel vous allez affronter un méchant.

Vous pouvez jouer à cet épisode via de nombreuses consoles telles que la PS4, la Xbox, la Nintendo Switch ou la Nvidia Shield. Vous pouvez également y accéder via un appareil Android ou iOS.

Final Fantasy XIV

Que vous soyez un fan des jeux en solo ou plutôt un accro des jeux multijoueurs, vous pouvez trouver de quoi vous divertir avec Final Fantasy XIV. A la base, l’histoire s’annonce prévisible. Mais il présente cependant des petites touches dignes du jeu FF en tant que JRPG.

Les styles de combat ne manquent pas, tout comme les options de jeu comme le défilé de mode et le tournoi de jeux de cartes. En tout, il y en a de quoi vous divertir pendant les moments de détente.

Final Fantasy VI

Certains disent que Final Fantasy VI est le plus fort de la série, d’autres le considèrent comme le plus populaire. Dans notre présent classement, il a gagné la troisième place du fait de ses caractéristiques techniques époustouflantes. En effet, tout y est, allant du graphisme au son.

En plus, le jeu présente une intrigue plutôt captivante dont la vedette est Kefka, le méchant de la série. L’histoire résulte en fait de la combinaison de FF II et IV.

Final Fantasy IV

FF IV n’est pas moins attirant que les précédents de notre liste. L’introduction du système ATB ou Active Time Battle le rend beaucoup plus séduisant. Le jeu transporte les joueurs dans un univers plein de suspens et de rebondissements, ajouté d’une série de sacrifices et de victoires.

Malgré cela, FF IV peut être mis à l’écart, tout comme FF III. Dans les prochains épisodes, les développeurs vont améliorer le jeu. Néanmoins, il présente des versions modernes telles que le Pixel remasterisé disponible sur Mobile et sur Steam.

Final Fantasy III

Dans Final Fantasy III, on voit pour la première fois des éléments emblématiques de la série tels que les Moogles flottants. Par ailleurs, FF III vous permet de sauter sans risque, pas comme la plupart des autres épisodes.

Malheureusement, le titre n’a pas atterri dans la NES. Cela dit, le titre, aussi bien que ses autres versions sont disponibles plus facilement sur PC, DS et PSP.

Final Fantasy V

Parmi les premiers titres de la série, Final Fantasy V semble plutôt réussi. Certes, l’histoire n’est pas la plus captivante. Mais il faut admettre que les concepteurs ont beaucoup investi dans les personnages et les décors.

Entre les 4 guerriers de la lumière et les 8 cristaux à protéger, il est fort probable que les joueurs y trouvent de l’ambiance. En plus, son gameplay est hautement personnalisable et le jeu réintroduit le système de combat ATB qu’on a introduit pour la première fois dans FF IV.

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII a, en quelque sorte, remporté le « Choix du public ». Le titre a permis aux jeux JRPG de se hisser au rang des genres phares de la PlayStation 1. C’est également grâce au FF VII que SquareSoft est devenu l’un des développeurs tiers les plus influents.

Seulement, le hic est que ce titre offre un gameplay plutôt superficiel comparé aux autres épisodes de la série. Malgré cela, on y rencontre certains des meilleurs personnages de la série, mais aussi l’une des meilleures histoires.

Final Fantasy original

Comme son nom le laisse entendre, la version originale de Final Fantasy rassemble tout ce qui est basique dans la série. Que l’on se concentre sur son histoire ou sur son gameplay, on remarque qu’il s’agit d’un classique simpliste d’un JRPG. Toutefois, la personnalisation des tâches disponible dès le début du jeu le rend plus attirant.

Il n’existe pas de héros à suivre. Vous avez ainsi une grande possibilité de nommer vos coéquipiers à souhait. Le jeu offre en tout 8 espaces dans lesquels vous pouvez insérer les noms qui vous chantent pour les membres de votre équipe.

Final Fantasy XII

Quand SquareSoft a sorti Final Fantasy XII en 2006, les fans étaient plutôt perdus et perplexes. Le titre présentait une sorte de changement radical que les joueurs jugeaient hors ligne par rapport aux autres titres de la série. Mais cette décision est finalement bien étudiée et est déjà expliquée par d’autres meilleurs titres de FF.

Cela étant, vous pouvez bénéficier d’une version revisitée plus intéressante, FF XII : l’âge du zodiaque. Celle-ci inclut un certain nombre d’améliorations au niveau du visuel et sonore. Il fournit également un contenu bonus que vous pouvez obtenir sur PC, PlayStation, Nintendo Switch et Xbox.

Final Fantasy X

Parmi les épisodes principaux de Final Fantasy, c’est celui-ci qui a rejoint la PS2. Aussi, il a non seulement mis de côté la carte du monde, mais FF X a également apporté un tout nouveau système de combat qu’on n’a pas rencontré auparavant. Et apercevoir un doublage en vedette est aussi une grande première pour l’ensemble de la série.

En dépit de ces changements, Final Fantasy X ne sort pas du classique pour les fans. C’est dans le titre qu’on voit pour la dernière fois des combats aléatoires et au tour par tour.

Final Fantasy XV

Final Fantasy XV est peut-être moins réussi si on se concentre sur son histoire. Quatre compagnons qui doivent tout faire pour rester en vie ; c’est tout ce qu’il y a d’ordinaire dans un jeu. Certains le qualifient même d’un clip vidéo K-Pop à cause de la musique qui est tantôt intense, tantôt envoûtante.

Heureusement, vous pouvez trouver un juste équilibre entre l’histoire ratée et les combats simplistes. Pour cela, vous pouvez jouer à son édition Royal. Nombreuses consoles comme Nintendo Switch ou la Xbox le prennent en charge. Si vous êtes fan de la version mobile, vous pouvez opter pour la version sur iOS ou Android.

Final Fantasy II

En général, tous les jeux présentent des nouveautés dans les nouveaux titres. Ce n’est cependant pas le cas de Final Fantasy II. Bien que l’histoire soit plus intéressante, elle est handicapée par un désordre du côté du système de nivellement.

Les développeurs ont dû recourir à des remakes proposant des combats moins sophistiqués et déroutants pour les joueurs en vue de masquer ce bémol. Il existe aussi une version remasterisée de Pixel disponible sur iOS, Android et Steam qui attire plus facilement les adeptes.

Final Fantasy VIII

Si Final Fantasy VIII est classé ainsi, c’est à cause de son intrigue qui dérive à la science-fiction. A part cela, les personnages ont été conçus avec des designs inspirés d’un univers tout à fait différent. C’est ce qui perturbe les joueurs en général. Mais à cela s’ajoutent des concepts plutôt expérimentaux, à l’instar du système de jonction, au lieu de rester fidèle aux mécanismes traditionnels du jeu.

Le titre va cependant très bien à ceux qui sont habitués à l’exception. FF VIII offre également un tas de contenus secondaires ainsi qu’un gameplay mettant en avant des histoires d’amour. Vous pouvez essayer sa version remasterisée HD sur PS4, Xbox, Nintendo Switch et sur PC. Le titre existe également en version mobile.

Final Fantasy XIII

Indéniablement, la qualité des graphismes dans Final Fantasy XIII est sans doute réussie, de même que la bande-son. Cependant, le jeu présente une histoire labyrinthique, des scénarios déroutants avec des personnages fades. Ce sont les objets principaux des critiques et de la disparité des avis des joueurs dès son lancement.

FF XIII n’est cependant pas une véritable catastrophe. La rapidité et la fluidité des combats se conjuguent bien avec la qualité des graphismes. On ne peut donc pas le rejeter même s’il n’est pas le premier titre à recommander.

Final Fantasy XI

En dernière position, on a Final Fantasy XI. Ses points faibles résident surtout dans son accessibilité en tant que jeu multijoueur en ligne. En 2002, l’année de sa sortie, jouer avec d’autres joueurs n’était pas toujours facile.

Par contre, on ne peut pas nier ses atouts qui se résument à une histoire plutôt passionnante et un combat difficile. FF XI en vaut ainsi la peine d’être joué si vous arrivez à trouver d’autres joueurs qui partagent les mêmes goûts.