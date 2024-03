Final Fantasy 7 Rebirth est-il une suite de Final Fantasy 7 (1997) ?

Est-ce que Final Fantasy 7 Rebirth est la suite de Final Fantasy 7 sorti en 1997 ? Voici quelques détails croustillants qui nous permettront de répondre à cette question !

Final Fantasy 7 Rebirth est-il la suite de Final Fantasy 7 de 1997 ? Avant de pouvoir répondre à cela, il faut noter que le Final Fantasy 7 Rebirth est une suite directe du Final Fantasy 7 Remake de 2020. Il poursuit l'histoire dans ce remake de 2020, toutefois, certaines questions demeurent sans réponse dans le jeu. Alors, sur le plan chronologique, est-ce que Final Fantasy 7 Rebirth sur Playstation reprend la version sortie en 1997 ?

Final Fantasy 7 Rebirth : ces modifications qui sortent du jeu original

Les modifications apportées à Final Fantasy 7 Rebirth par rapport au jeu original incluent plusieurs éléments. Tout d'abord, un nouveau patch pour le jeu original, sorti en 2020, a été déployé. Il a pour objectif de corriger quelques bugs et d'apporter des modifications à la traduction anglaise. Cela était nécessaire pour se préparer à la sortie de Rebirth.

De plus, Final Fantasy 7 Rebirth est le deuxième épisode de la trilogie de remakes entamée par Square Enix en 2020 avec FF7 Remake. Pour les gamers, cette nouvelle aventure s'annonce encore plus surprenante et généreuse que le premier opus.

Le jeu propose également un grand retour de l'exploration, avec l'introduction de plusieurs véhicules tels que le buggy des origines, le Tiny Bronco de Cid, et les gyropodes. Niveau personnage, des changements ont également été opéré. Cela est le cas de Sephiroth, avec une réduction de sa puissance par rapport à la version originale.

Enfin, le jeu propose différents niveaux de difficulté, offrant ainsi aux joueurs une expérience adaptée à leurs préférences de jeu. C'est pour cette raison que certains gamers pensent que le Final Fantasy 7 n'est autre qu'un remake du FF7 de 1997. Cependant, d'autres pensent que ce remake n'est qu'une suite de FF7, sans être fidèle à l'original.

Alors, ce jeu est-il une reconstruction ou une suite ?

Bien que le doute plane auprès des gamers qui ont attendus la sortie du FF7 Rebirth, il faut croire que l'équipe de l'éditeur reste muet sur le sujet. Toutefois, le directeur de Rebirth, Naoki Hamaguchi avait apporté une réponse plus ou moins évasive.

De ce fait, cette énième sortie est une suite et non une reconstruction du jeu existant. Pour que la différence puisse se faire ressentir, les remakes vont être reliés à Final Fantasy 7 Advent Children de 2005. Cela évitera également aux gamers de s'éparpiller dans l'univers de Final Fantasy comme l'a affirmé Yoshinori Kitase, directeur exécutif du jeu.

En conclusion, Final Fantasy 7 Rebirth est bien la suite directe de Final Fantasy 7 Remake. Il faut également croire que c'est la suite du jeu original de 1997. Cela est d'autant plus vrai si nous nous référons aux déclarations des membres de l'équipe de développement. Vienne s'ajouter à cela la perception des fans. Quoi qu'il en soit, pour en avoir le cœur net, il faudra attendre que la sortie officielle du jeu…