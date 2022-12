The Witcher : L’héritage du sang – Comment la fin tease The Witcher saison 3 ?

Qu’implique la fin de The Witcher : L’héritage du sang ? Découvrez le lien entre ce préquel et la série The Witcher dans un avenir proche.

Dernière grande nouveauté de décembre 2022 sur Netflix, The Witcher : L’héritage du sang est le spin-off de la série principale, The Witcher. Il a pour objectif d’aider les spectateurs à mieux comprendre l’histoire pour une immersion complète au cœur de l’aventure.

L’héritage du sang remonte à 1200 ans avant les évènements dans The Witcher et met en scène des guerriers bannis qui s’unissent pour vaincre l’Empire d’Or. De fait, cette mini-série aide à mieux comprendre les liens entre les différents évènements et personnages. Néanmoins, il faut comprendre qu’elle sert surtout à introduire de nouveaux personnages de la saison 3 de la série mère.

Malheureusement, les critiques affirment que le préquel ne respecte en aucun cas les œuvres originaux. On a l’impression d’un travail bâclé avec des pièces manquantes du puzzle. Mais, est-ce que c’est délibéré ou est-ce une erreur de production ? Est-ce que The Witcher : L’héritage du sang est une transition vers les prochaines saisons ? Essayons d’y voir un peu plus clair dans ce qui suit !

The Witcher : L’héritage du sang, la fin de l’Empire d’Or

Dans le dernier épisode de The Witcher : L’héritage du sang, les guerriers répondant au nom de Sept atteignent leur objectif : renverser l’Empire d’Or. Fatigués d’être laissés pour compte dans les rues de Xin’trea, le peuple se soulève après un discours inspirant d’Éile (Sophia Brown). L’insurrection du peuple permet aux Sept d’infiltrer le palais et de faire tomber l’impératrice Merwyn (Mirren Mack). Ils ont tué le monstre qui lui servait de garde du corps avant de détruire le monolithe central de Xin’trea.

Tous ces événements se produisent dans cette mini-série, mais leurs répercussions dans les prochaines saisons ne sont pas des moindres. En effet, si les Sept ont donné à l’humanité elfique une raison de rêver à un monde meilleur, l’une des conséquences de la destruction de l’Empire d’Or est l’arrivée des humains sur le Continent. Ces derniers décimeront la population elfique et construiront leurs royaumes sur les ruines de l’Empire d’Or pendant les siècles suivants.

The Witcher : L’héritage du sang, la naissance de la Conjonction des Sphères ?

La principale mission des Sept était de détruire le monolithe central. Cette pierre était utilisée par le Haut Mage Balor (Lenny Henry) pour puiser un pouvoir interdit dans d’autres dimensions. Lorsque les Sept arrivent à la capitale de l’Empire d’Or, Balor contrôle déjà la magie du chaos. Grâce à cela, il devient invincible.

C’est pourquoi Zacaré (Lizzie Annis) utilise son sort de liaison pour connecter Balor et son frère Syndrill (Zach Wyatt), afin qu’ils puissent exploiter la magie du chaos et l’utiliser contre le Monolithe lui-même. Ce dernier donna sa vie pour la cause et parvient à briser la structure géante et à entraîner Balor dans sa chute.

Après l’effondrement du Monolithe, de multiples dimensions convergent dans l’espace-temps pendant un bref instant. Cela a ouvert le passage à des créatures en provenance de différents univers. Dès lors, les monstres ont infesté le monde des elfes. Leur menace conduira à la création des chasseurs de monstres mystiques.

Outre les monstres et les créatures terrifiantes, la Conjonction des Sphères a également ouvert la voie aux humains, la race la plus dangereuse parmi les envahisseurs. En effet, ces derniers sont venus en conquérants et ont pour objectif de coloniser la terre des elfes. Ils se répandent tel un cancer tout en mettant en danger les habitants du Continent. Alors, pour lutter contre cette oppression, des guerriers d’elfes et de rebelles se sont regroupés pour livrer des combats épiques contre ce mal.

The Witcher : L’héritage du sang, le premier prototype tueur de monstre

Dans The Witcher : L’héritage du sang, le sacrifice de Fjall qui entraîna sa mort a également été mis en avant. Pour vaincre leurs ennemis, les frères et sœurs célestes Zacaré et Syndrill utilisent le cœur d’une bête trouvé dans une autre dimension.

Ce cœur a permis à Fjall, l’un des Sept guerriers, de renoncer à son corps et son esprit d’elfe pour devenir un monstre. Devenu plus puissant, plus rapide et plus résistant que n’importe quel elfe, il arriva à vaincre le monstre de l’Empire d’Or. Sa force est devenue incontrôlable, le poussant à attaquer ses amis.

Dans la bataille, il tua le chef des mercenaires qui avait aidé les Sept dans leur quête. Il arracha un œil à Callan (Huw Novelli) avant qu’Éile ne soit obligée de le tuer, malgré l’amour qui les uni. Dans cet spin-off, nous pouvons voir qu’Éile était enceinte de Fjall, un enfant conçu juste après le processus de transformation.

Cela a donné naissance à une lignée qui hérita le sang du sorcier. Pendant des siècles, l’Épreuve des herbes ayant permis de créer ce premier prototype de tueur de monstres restera caché. Le secret sera bien gardé jusqu’à ce que quelqu’un le découvre afin de retrouver l’ordre des Sorciers.

The Witcher : L’héritage du sang, la prophétie qui se concrétise

A la fin de The Witcher : L’héritage du sang, Éile et Meldof (Francesca Mills) se sont éloignées de Xin’trea pour mener une vie plus paisible. Éile demande à Ithlinne (Ella Schrey-Yeats) de toucher son ventre et de prédire l’avenir de son enfant. La voyante prophétise que sa lignée perdurera pendant de nombreux siècles et qu’un lointain descendant de cet enfant chantera l’histoire des Sept pour la dernière fois avant d’assister à la fin du Continent.

Comme l’indique la série, ce descendant est Jaskier (Joey Batey). Cela explique pourquoi il apprend l’histoire des Sept sous la tutelle de Seanchaí (Minnie Driver) dans la saison 2. Ce descendant de Fjall sera en charge de transmettre cette histoire auprès des Scoia’tael.

Les rebelles pourront ainsi affronter les dangers à venir avec espoir, et non pas avec colère. Nous ne savons pas ce qui menace de détruire le continent pendant les événements de The Witcher, mais cela pourrait être lié à la Chasse Sauvage et aux Elfes qui vivent dans une autre dimension.

The Witcher : L’héritage du sang, le début de la Chasse Sauvage

Dans la saison 2 de The Witcher, une bande de raiders inter-dimensionnels enlèvent des habitants venus d’autres mondes. En visionnant le préquel de L’héritage du sang, nous pouvons mieux comprendre comment leur chef Eredin (Jacob Collins-Levy) s’est retrouvé à errer sur la planète rouge depuis presque 1200 ans.

Alors qu’il était un Haut Commandant de l’Empire d’Or, il avait été trahit par Balor et fut piégé dans une autre dimension avec ses soldats. Il est à l’origine de la Chasse Sauvage et nous avons la certitude que dans la suite de la série, il se mettra également à pourchasser Ciri (Freya Allan) pour son sang.

Un autre personnage introduit dans ce préquel est Avallac’h (Samuel Blenkin), un mage elfe qui est le conseiller de l’impératrice Merwyn. Dans la scène finale, on peut voir Avallac’h observer Ciri à Cintra, bien avant qu’elle ne rejoigne Geralt de Rivia (Henry Cavill). Tout comme Ervin, il s’intéresse à son sang et au pouvoir que cela va lui procurer.

Nous découvrirons également dans ce dernier époside le secret qui permet à Avallac’h de rester jeune après 1200 ans. En effet, il a découvert comment voyager dans le temps grâce aux monolithes en utilisant l’étude de Syndrill. On peut donc en conclure que dans la saison 3 de The Witcher, d’autres éléments des livres originaux d’Andrzej Sapkowski se retrouveront dans l’œuvre cinématographique. Cela est aussi le cas des jeux vidéo The Witcher de CD Projekt Red.

The Witcher : L’héritage du sang, un mini-rappel pour la fin !

Dans la première saison de The Witcher, Avallac’h était censé épouser Lara Dorren avant que celle-ci ne tombe amoureuse de Cregennan de Lod, un humain. Pour rappel, Lara est à l’origine de Elder Blood, et une parente éloignée de Ciri. En outre, dans le lore de The Witcher, Avallac’h se présente comme le conseiller royal à Tir ná Lia, le royaume des elfes d’une autre dimension.

Ce rôle lui fait croiser le chemin de Ciri à plusieurs reprises, parfois en tant qu’ennemi, parfois en tant qu’ami. Nous ne savons toujours pas comment Netflix adaptera l’histoire d’Avallac’h, mais la scène finale de ce spin-off souligne qu’il deviendra un personnage clé de la série principale.

