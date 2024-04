Mon petit renne : la vraie histoire derrière la série Netflix est encore plus terrifiante

Si vous avez été horrifié et captivé par la série « Mon petit renne » sur Netflix ? Sachez que la vraie histoire qui s'y cache derrière est beaucoup plus terrifiante !

La série « Mon petit renne » de Netflix, conçue par le comédien britannique Richard Gadd, raconte une histoire troublante basée sur des événements réels. Cachant des secrets beaucoup plus effrayants, cette série a permis de mettre en lumière des sujets qui sont tabous mais qui gangrènent notre société. En continuant votre lecture, vous découvrirez que les hommes tout comme les femmes, peuvent être victimes de harcèlement et s'en sortir brisés.

Mon petit renne : une histoire plus que troublante

La série « Mon petit renne » raconte l'histoire de Donny Dunn, un barman, qui part un geste banal va vivre l'enfer. Alors qu'il décide d'offrir un verre à une femme, il va s'exposer à une harceleuse et va devenir sa proie. Richard Gadd a révélé que cette série est basée sur des événements réels qu'il a vécus, bien qu'il ait changé certains détails pour protéger les personnes impliquées.

Richard Gadd a été harcelé et traqué sans relâche par une femme anonyme. Dans la série, cette dernière a été incarné par le personnage de Martha. Cette femme s'est présentée à ses spectacles de stand-up, a surveillé sa maison, et a même harcelé ses parents. Malgré ses efforts pour signaler cette situation à la police, sa plainte a été rejetée. Selon les autorités, une affaire où une femme harcèle un homme est un peu « tiré par les cheveux ».

Une guérison à travers l'art et bien plus encore !

En travaillant sur sa série, Richard Gadd avoue avoir suivi un processus de guérison étape par étape. Bien qu'il souffre toujours des séquelles de l'abus et du harcèlement, il a trouvé un moyen de comprendre et de lâcher prise. Grâce à son art, il peut aujourd'hui avancer, doucement mais sûrement. Il faut aussi noter que cet œuvre a permis de donner formes aux abus sexuels et aux harcèlements.

La série sert également de plateforme pour donner la parole aux victimes, souvent condamnés aux mutismes et aux dénis. L'objectif ici c'est de sensibiliser le public sur ces problèmes graves qui peuvent toucher tout le monde, petits et grands. Ainsi, en acceptant de partager son vécu dans cette série Netflix, Richard Gadd nous montre l'importance de reconnaître et de dénoncer les abus. Cette histoire nous fait également comprendre la nécessité de soutenir les victimes.

Comment avoir plus de nouveautés sur Netflix ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l'étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.