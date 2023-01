The Witcher : guide complet sur les livres, les jeux et la série

Après la diffusion de The Witcher sur Netflix, beaucoup de fans ont commencé à chercher la suite dans les livres, mais également dans les jeux.

Le médiéval-fantastique a eu une incroyable ampleur depuis la version Netflix de 2019. Basée sur l’œuvre polonaise The Witcher d’Andrzej Sapkowski, la série se démarque des autres par l’originalité de ses mythologies, la profondeur de l’histoire et la performance de ses acteurs.

Cela dit, la production a été entravée par la situation sanitaire de 2020. Jusqu’ici, la saga ne compte que deux saisons, raison pour laquelle les fans ont cherché d’autres alternatives pour poursuivre l’histoire.

En attendant la sortie de la saison 3 de The Witcher, sachez que vous pouvez en découvrir plus sur Geralt grâce aux autres formats. Les livres sont intéressantes si vous êtes passionné de littérature. Sinon, pour les amateurs de consoles, les jeux peuvent faire l’affaire. Voici donc un guide complet sur tous les formats de The Witcher.

Tout sur les versions télévisées de la saga

Si vous commencez tout juste de découvrir The Witcher, ce serait mieux de voir la série Netflix. C’est d’ailleurs la version qui lui a permis de croître en affluence. Mais d’autres entrées dérivées vont apparaître petit à petit. Voici la liste des éléments existants et ceux à venir :

Saison 1 (2019)

Netflix aborde la saga avec un récit non linéaire déconcertant, relatant divers évènements appartenant à des situations temporelles et spatiales différentes. En gros, ses 8 épisodes se résument à la légende de Geralt de Riv et de Ciri qui semblent être reliés par le destin.

Cette première saison a permis au public de connaître les personnages principaux. D’abord, elle révèle l’histoire du Witcher, puis celle de la magicienne Yennefer et celle de Ciri, princesse héritière de Cintra ayant ses propres pouvoirs.

Saison 2 (2021)

Le volume 2 de The Witcher se base plutôt sur le roman Blood of Elves. L’intrigue suit l’histoire de Geralt et de Ciri qui partent vers Kaer Morhen, l’ancien donjon qui a formé les sorciers de l’École du loup.

Le reste du Continent dont les rois, les hommes et les créatures de tout genre se livrent dans un combat épique pour tenter de tirer profit des pouvoirs mystérieux de la princesse. Le Witcher devra protéger cette dernière contre ces malintentionnés.

Saison 3 (prochainement)

La saison 3 de la saga n’est pas encore sortie, mais elle a été officiellement annoncée avant même la saison 2. L’intrigue devrait suivre, logiquement, les évènements de cette dernière, c’est-à-dire les périples de Geralt et de Ciri avec Yennefer et le reste.

Toutefois, si les producteurs décident d’en faire l’adaptation des livres, la saison devrait contempler le roman Time of Contempt. L’adaptation de Le Dernier Voeu et L’Épée de la providence peut aussi être une probabilité.

Netflix a officialisé en automne 2022 le départ de Henry Cavill après la saison 3 de The Witcher. L’acteur australien Liam Hemsworth reprendra le rôle de Geralt.

Pour ne pas rater la sortie de la prochaine saison, suivez nos sélections du mois des nouveautés Netflix.

L’héritage du sang (2022)

Cette mini-série dérivée de The Witcher a été rendue publique en juillet 2020. Le scénario se déroule 1200 ans avant les évènements de la série principale. Elle aborde l’histoire du tout premier sorceleur et l’origine des sorceleurs.

Elle parlera aussi des faits qui ont conduit à la Conjonction des Sphères, le cataclysme cosmique qui a induit la présence des créatures étrangères dans notre dimension (monstres, elfes…). Parmi le casting, on retrouvera Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Michelle Yeoh, Dylan Moran, Mirren Mack, Lenny Henry et Jacob Collins-Levy.

Où est tourné The Witcher ?

L’une des caractéristiques déterminantes de la série a été son penchant pour les lieux pratiques dynamiques et diversifiés. Pour la saison 2 de The Witcher, les producteurs ont consacré plus de ressources à la conception de décors professionnels. Ils ont également tiré parti des dernières technologies en matière d’effets visuels pour simuler de manière réaliste des lieux extérieurs.

Geralt gagne le surnom de « The Butcher of Blaviken » dans le tout premier épisode de The Witcher, après un combat brutal. Dans la réalité, Blaviken est un plateau d’enregistrement du studio de cinéma Mafan. Mafan est situé au cœur de Budapest, la capitale de la Hongrie.

Pour The Witcher, les déserts des îles Canaries sont devenus les mers sablonneuses que Geralt traverse. En outre, ses jungles correspondent à la forêt Brokilon des Dryades et à de nombreuses autres plages à couper le souffle qui parsèment la première saison.

En plus du tournage au Mafan Film Studio, la Hongrie a également prêté des lieux réels à la production Netflix. Le village de Yennefer se trouve en fait au musée du village de Szentendre Skanzen, un musée en plein air riche en architecture hongroise.

Royaume-Uni

La première saison de The Witcher se terminait par une séquence de guerre à couper le souffle, la bataille de Sodden. La scène nécessitait un lieu vivant et tangible pour correspondre à la bataille brutale et rapprochée. Les éclaireurs de l’équipe de production ont choisi les ruines d’un château dans la ville polonaise d’Ogrodziniec.

La production de la deuxième saison a eu lieu entièrement au Royaume–Uni. A cet effet, les studios de cinéma d’Arborfield devenant le principal lieu de tournage. Les scènes se déroulent à l’intérieur d’une caserne utilisée par l’armée britannique il y a plus de 100 ans.

The Witcher : guide complet sur l’ordre de lecture des livres

Concernant les livres The Witcher, l’auteur polonais Andrzej Sapkowski y montre beaucoup plus de précisions que dans les séries. Dans ces œuvres, vous réaliserez que les deux versions adoptent les mêmes grandes lignes. Toutefois, comme toujours, le format écrit est beaucoup plus explicite et détaillé, d’où l’intérêt de la lecture.

Contrairement aux séries télévisées, l’ordre de publication des livres The Witcher ne détermine pas nécessairement l’ordre lecture. Même si ce n’est pas la saga fantastique la plus compliquée de tous les temps, il est conseillé de suivre cet enchaînement :

Le Dernier Vœu (1993)

L’épée de la providence (1992)

Le Sang des elfes (1994)

Le Temps du mépris (1995)

Le Baptême du feu (1996)

La Tour de l’hirondelle (1997)

La Dame du lac (1999)

La Saison des orages (2013)

Si vous venez tout juste de commencer The Witcher, il est idéal de débuter par Le Dernier Voeu, bien qu’il ait été publié en deuxième. Plus connu sous sa traduction anglaise « The Last Wish », le livre relate les évènements de la saison 2 de la version Netflix, en appuyant sur les détails. Vous y saurez comment Geralt a tué les monstres de la magie avec son épée d’argent. Andrzej y dépeint également les gouvernements corrompus qui résident dans le monde.

Dans L’épée de la providence, Geralt de Riv, le chasseur de monstres, rencontre dans ses périples l’Enfant élue, qui n’est autre que Ciri. Ce recueil se développe davantage sur la princesse héritière. L’histoire se poursuit dans Le Sang des elfes, racontant leur départ pour Kaer Morhen, l’antre des sorceleurs. Pour ne pas vous gâcher la surprise, vous êtes invité à poursuivre la lecture selon l’ordre de sortie.

Les jeux vidéo : par où commencer ?

Après que Netflix a sorti la version série de The Witcher, plus de publics semblent s’intéresser aux jeux. Effectivement, The Witcher 3 a conquis plus de joueurs que le tout premier jeu, probablement parce que le public veulent en savoir plus sur ce qui les attend dans la saison 3 de la série Netflix.

Ce guide vous sera utile si vous souhaitez expérimenter les périples de Geralt au lieu de simplement les imaginer ou les voir. Il vous indiquera les titres à jouer, les appareils compatibles et où se les procurer.

The Witcher 3 (2015 et 2016)

Ce n’est pas que le volume 1 et le 2 sont inutiles, mais The Witcher 3 est indispensable pour tout comprendre. Que vous ayez vu la série ou non, ce n’est pas important. En effet, cet opus ignore les évènements de ses précédents, ce qui fait qu’il est tout à fait indépendant. Les séquences de dialogue sont assez intelligentes pour vous réciter ce que vous devez savoir à propos de la série.

The Witcher 3 : Wild Hunt utilise la narration à la troisième personne pour plonger le joueur dans le dark fantasy. Le scénario montre le passage entre la première saison de la série et le début du jeu, sorti 8 ans plus tôt. Geralt de Riv, le chasseur de monstre, et Ciri, la fille de l’Empereur, se livrent dans une bataille contre la Chasse Sauvage. Pour le terminer, vous aurez besoin d’environ 100 heures.

Par contre, si vous avez hâte de découvrir toute l’intrigue à temps, jouez directement à The Witcher 3 : Wild Hunt – Game of the Year Edition. Il comprend deux extensions de Wild Hunt intitulées Hearts of Stone et Blood & Wine. Hearts of Stone suit Geralt qui se rapproche du mystérieux Gaunter de Meuré et du noble maudit, Olgierd von Everec.

Quant à la deuxième extension, elle raconte les évènements post Wild Hunt, où la souveraine de Toussaint, Anna, propose un contrat au Sorceleur. Il s’agit d’attraper le monstre responsable de la mort de deux chevaliers.

En ce qui concerne les plateformes, vous pouvez jouer à Wild Hunt sur PC Windows, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez l’acheter sur Steam et GOG.com. Pour le Game of The Year Edition, ce sera sur Windows, PS4 et Xbox One.

The Witcher (2007)

Il s’agit d’un titre assez ancien, mais il peut s’avérer intéressant de dénicher ce que son synopsis renferme. Ce jeu action-RPG de CD Projekt est tout à fait original. En effet, les faits se passent après la fin de la saga d’Andrzej Sapkowski sous les inspirations du studio développeur lui-même, d’où le caractère facultatif du jeu.

Il raconte un Geralt, devenu amnésique, qui est ramené à Kaer Morher, un village désormais en ruine et presque vide. Cette fois-ci, le Sorceleur va résoudre un mystère : qui sont ces assaillants inconnus et quels sont leurs buts ? Comme le titre date de 2007, il est exclusif des PC Windows et Mac OS.

The Witcher 2 (2011)

Sorti 4 ans après The Witcher, The Witcher 2 : Assassins of Kings relate les évènements qui ont suivi ceux de son prédécesseur. Le joueur incarne Geralt et a pour mission de participer à renverser la rébellion de l’Ordre de la Rose Ardente. Il sera ensuite impliqué dans les affaires politiques.

Cette entrée de 2011 est jouable sur les plateformes Windows, OS X, Linux et sur Xbox 360. Elle est aussi rétrocompatible pour la console Xbox One depuis 2016. Sa version dématérialisée se vend chez Steam et GOG.com. Il en existe également des versions matérialisées, édition Namco Bandai Games et Atari Inc.