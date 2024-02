NVIDIA déploie une version ouverte de sa plateforme de remasterisation

Moddeurs, réjouissez-vous ! NVIDIA lance la bêta ouverte de RTX Remix. Elle offre gratuitement la possibilité de télécharger cette nouvelle version. C’est une occasion unique d’expérimenter, de créer et de contribuer à l’amélioration de cette expérience avant son lancement officiel.

RTX Remix change le jeu du modding

NVIDIA RTX Remix ouvre de nouvelles perspectives dans le monde du modding en permettant aux moddeurs de remastériser leurs jeux classiques avec des fonctionnalités avancées telles que le ray tracing complet, le DLSS, le Reflex et bien plus encore. Cette plate-forme basée sur NVIDIA Omniverse offre un potentiel de création infini pour redonner vie à vos jeux préférés.

RTX Remix en action

Déjà, RTX Remix a démontré son potentiel à travers des remasters époustouflants, notamment dans Portal with RTX et Portal : Prelude RTX. Aujourd’hui, Orbifold Studios repousse les limites avec Half-Life 2 RTX : An RTX Remix Project. Cette bande-annonce de gameplay de Ravenholm illustre parfaitement les mises à jour apportées par Remix. Cela offre un aperçu de ce qui est possible avec cette technologie de NVIDIA.

Une nouvelle ère pour le modding

Avec la sortie de la version bêta, les moddeurs disposent désormais d’outils puissants pour créer des mods de qualité supérieure. L’application permet de manipuler les lumières et d’ajouter des éléments remastérisés dans les scènes de jeu, tandis que le runtime capture les scènes classiques et injecte les éléments remastérisés en temps réel. C’est une véritable révolution pour la communauté du modding.

La bêta ouverte de RTX Remix marque le début d’une nouvelle ère dans le modding. Les moddeurs auront désormais entre leurs mains les outils nécessaires pour repousser les limites de la créativité et offrir aux joueurs des expériences de jeu inédites. Ne manquez pas cette opportunité de participer à cette révolution du jeu vidéo.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :