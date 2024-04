[BON PLAN] – Transformez votre manière d’apprendre avec la calculatrice TI-84 Plus

Découvrez la TI-84 Plus CE-T Python Edition, une calculatrice graphique conçue par Texas Instruments pour transformer votre manière d'aborder les mathématiques et les sciences. Un outil éducatif durable et multifonctionnel, idéal de l'école secondaire à l'université.

Une offre exceptionnelle à ne pas manquer

Profitez d'une remise exceptionnelle de 15% sur la TI-84 Plus CE-T Python Edition. Cette chute fait passer son prix de 199,99€ à seulement 169,99€. C'est l'occasion parfaite d'acquérir un outil puissant pour votre éducation à un prix réduit.

La gestion financière est trop importante surtout pour les étudiants. C'est pourquoi on vous offre la possibilité de régler votre achat en 4 fois sans frais. Profitez dès maintenant de cette facilité de paiement pour investir dans votre réussite académique.

Sérénité assurée avec la garantie de 2 ans

Achetez en toute confiance grâce à une garantie constructeur de 2 ans sur la TI-84 Plus CE-T Python Edition. Cette garantie vous assure une tranquillité d'esprit, sachant que votre investissement est protégé contre les aléas.

Pourquoi acheter une calculatrice graphique ?

Des performances étendues

La TI-84 Plus CE-T Python Edition vient préchargée avec plus d'une douzaine d'applications. Ces dernières offrent des fonctionnalités avancées telles que l'exploration de la géométrie interactive, le graphique des inégalités et l'analyse de données réelles. Un outil parfait pour encourager l'engagement et la compréhension en mathématiques et sciences.

Engagez les élèves dans l'apprentissage

Grâce à la fonctionnalité MathPrint, les étudiants peuvent saisir fractions et équations dans leur notation propre. Ils peuvent les visualiser exactement comme imprimées dans les manuels et au tableau. Cela favorise une meilleure compréhension et engagement dans l'apprentissage des mathématiques et des sciences.

Une calculatrice pour toute une éducation

Robuste et polyvalente, la TI-84 Plus CE-T Python Edition est conçue pour accompagner les étudiants tout au long de leur parcours éducatif, de l'école secondaire à l'université. Un compagnon durable qui répond aux exigences critiques des cours de mathématiques et de sciences.

Favorisez la collaboration et l'exploration

Le logiciel émulateur TI-SmartView CE pour la famille TI-84 Plus est un outil éprouvé pour engager les étudiants et les encourager à explorer les principes et concepts importants. Il facilite la projection de la simulation de l'écran et du clavier de la calculatrice. Cela rend l'apprentissage plus interactif et collaboratif.

Avec la TI-84 Plus Python Edition, vous ne faites pas qu'acheter une calculatrice. Vous investissez dans un avenir où les mathématiques et les sciences deviennent accessibles, intéressantes et engageantes. Profitez de cette promotion limitée pour obtenir votre outil éducatif essentiel dès aujourd'hui et ouvrez la porte à un apprentissage sans limites.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.