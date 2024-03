Vous recevez des appels de ces numéros ? Ne répondez surtout pas (Voici pourquoi)

Le démarchage téléphonique est devenu un fléau quotidien. Chaque semaine, les Français subissent en moyenne quatre interruptions par des appels non sollicités, une véritable invasion de notre espace personnel, à toute heure de la journée. Des mesures gouvernementales ont été mises en place, telles que l'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, Bloctel, censée protéger notre quiétude. Mais cette initiative semble loin de décourager les centres d'appels audacieux, malgré les risques de sanctions financières.

Nouvelles règles, nouvelles stratégies

Face à cette situation, des directives plus strictes ont été adoptées depuis le 1ᵉʳ mars 2023. Finies les sonneries intempestives des numéros commençant par 06 et 07 pour les démarcheurs ! Désormais, ils sont contraints à des créneaux horaires précis en semaine et à l'utilisation de séquences numériques spécifiques que vous pouvez aisément identifier et bloquer.

Pour les résidents de France métropolitaine, il s'agit de garder un œil sur les indicatifs tels que 0162, 0270, 0377, etc. En outre, pour les départements d'outre-mer, les codes diffèrent : 09475 pour la Guadeloupe et consorts. En prenant un moment pour bloquer ces séquences, vous pouvez considérablement réduire le nombre d'appels indésirables.

Une initiative communautaire contre le démarchage ?

Mais quel est le remède absolu contre ces interruptions incessantes ? Il s'avère que ce n'est ni plus ni moins qu'une application : Orange Téléphone. Cette solution innovante, gratuite et disponible tant pour iOS qu'Android, offre une véritable barrière contre le démarchage. Grâce à l'intelligence collective, les numéros de téléconseillers identifiés par d'autres utilisateurs sont signalés et peuvent être bloqués instantanément. Cela vous permet de naviguer à travers votre journée sans craindre de manquer des appels importants, tout en écartant les importuns.

Armez-vous de ces informations et ces outils pour transformer votre expérience téléphonique en un havre de paix, en dépit des assauts constants du démarchage téléphonique.