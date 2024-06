Top 3 des éditeurs photo pour PC : choisissez le meilleur outil pour retoucher vos images

Que vous ayez besoin de créer des contenus visuels pour des sites Web ou de retoucher vos photos personnelles, un éditeur d'images s'impose. Les logiciels gratuits et payants abondent sur le marché, mais comment choisir le bon ? Dans cet article, nous allons vous proposer 3 logiciels de bureau réputés pour la richesse et la variété de leurs outils d'édition de photos. Vous pouvez être sûr de trouver une option pour vous, quel que soit votre budget et vos savoir-faire dans ce domaine. Voici notre classement.

PhotoWorks : un éditeur photo facile à utiliser et automatique

Éditeur de photos pour PC PhotoWorks est un logiciel de retouche photo doté de l'intelligence artificielle. Il offre une interface claire en français avec une multitude de tutoriels intégrés, des versions pour Windows et pour Mac, une version d'essai gratuite et un excellent rapport qualité/prix, surtout qu'il est disponible en achat unique. Le programme est peu gourmand en ressources informatiques et convient même à ceux qui ont des PC de bas et de milieu de gamme. En plus, PhotoWorks offre une assistance technique attentionnée et un an de mises à jour gratuites.

Quant à la boîte à outils du programme, vous y trouverez tout le nécessaire pour améliorer la qualité de vos photos en quelques clics ou glissements de curseur. Corrigez la luminosité, les couleurs et la netteté de vos images, appliquez des préréglages pour recadrer vos photos, supprimez des objets inutiles, remplacez ou floutez l'arrière-plan de vos clichés en toute simplicité, ajoutez des filigranes ou des légendes, donnez du style à vos photos avec des centaines de filtres, et plus encore.

L'une des fonctionnalités phares de PhotoWorks est la retouche de portraits avec l'IA. Vous pouvez lisser la peau ou blanchir les dents en un seul clic grâce aux préréglages dédiés et modifier les traits du visage et les parties du corps à l'aide de curseurs ou de pinceaux faciles à manipuler.

L'avantage majeur de PhotoWorks est sa grande facilité d'utilisation. Même un débutant complet peut l'utiliser avec succès dès l'installation du programme. Il y a cependant des limitations qui pourraient déplaire aux utilisateurs avertis, comme les outils de traitement de calques peu développés et un choix limité de pinceaux et de brosses pour la sélection et la retouche de certaines zones de l'image.

Avantages :

Interface intuitive et flux de travail basé sur glissement de curseur

Correction automatique des couleurs et de l'éclairage

Retouche de portraits instantanée grâce à l'IA

Traitement de photos par lots

Prise en charge de plus de 450 formats RAW

Prix très abordable sans abonnement

Inconvénients :

Traitement de calques limité

Absence d'historique de retouches

Lightroom : un excellent outil pour organiser et retoucher les photos

Offrant des outils d'organisation des images hautement performants, Adobe Lightroom constitue un excellent choix pour les photographes et les designers qui travaillent avec un grand nombre de photos. Ce programme est généralement utilisé en tandem avec Photoshop, prenant en charge des tâches de gestion d'images complexes.

Grâce à Lightroom, vous pouvez, par exemple, prendre des photos avec votre iPhone, les transférer automatiquement vers votre ordinateur et synchroniser les modifications effectuées sur tous les appareils que vous utilisez. Cela vous donne une grande flexibilité dans le stockage, de retouche et de partage de l'ensemble de vos photos.

Lightroom offre également d'excellentes fonctions de retouche photo. Parmi les principales fonctionnalités, citons les réglages de l'exposition et des niveaux, l'étalonnage des couleurs, les corrections d'objectif et les contrôles de détail pour réduire le bruit de l'image et améliorer la netteté des prises de vue. D'autres outils d'édition sélective, tels que le pinceau d'ajustement et les filtres radiaux et gradués, permettent de contrôler les modifications d'image avec plus de précision.

Lightroom peut peut être utilisé hors ligne, mais la synchronisation avec le nuage n'est possible que lorsque l'utilisateur est connecté à Internet. En plus, il n'est disponible que sur abonnement à partir de 11,99 €/mois après une période d'essai de 7 jours.

Avantages :

Fonctionnalités rapides, alimentées par l'IA

Outils d'édition non destructive

Interface adapté à l'utilisation à l'aide d'une souris, d'un trackpad, d'un stylet ou des doigts

Gestion étendue des fichiers

Excellentes options pour l'organisation de photos multi-appareils

Inconvénients :

Disponible sur abonnement uniquement

Pas d'édition basée sur les calques

Les bibliothèques doivent être synchronisées

GIMP : le meilleur éditeur d'images gratuit et open-source

Si vous en avez assez de payer des abonnements interminables à Adobe, GIMP pourrait être votre porte de sortie idéale. Il s'agit d'un outil de retouche photo gratuit et open source. Cela signifie qu'il sera toujours gratuit et qu'il est soutenu par une communauté enthousiaste de développeurs du monde entier, qui travaillent constamment à son amélioration. En plus, sa suite de plugins le rend hautement personnalisable.

Le logiciel est disponible pour Linux, Windows et Mac, et offre une large gamme d'outils d'ajustement des couleurs, de sélection et de clonage d'objets, de recadrage et de redressement de photos, de correction de la distorsion et de l'exposition et aussi de peinture. GIMP prend en charge tous les formats de fichiers courants et intègre un gestionnaire de fichiers performant, similaire à Bridge d'Adobe.

Cependant, GIMP est réputé pour être difficile à apprendre, et vous devrez donc passer quelques heures à vous y habituer, mais c'est l'éditeur de photos gratuit le plus puissant que vous puissiez trouver à l'heure actuelle.

Avantages :

Gratuit et disponible sur tous les systèmes d'exploitation majeurs

Puissante boîte à outils d'édition d'images

Suite du plugins pour étendre ses fonctionnalités

Interface utilisateur améliorée et personnalisable

Communauté utile et amicale

Inconvénients :

Courbe d'apprentissage abrupte

Pas de support technique interne

Conclusion

Nous venons d'examiner trois logiciels performants que vous pouvez utiliser pour retoucher vos photos sur un PC Windows ou un ordinateur Mac. C'est à vous de choisir le programme qui vous convient le mieux en fonction de vos compétences, de vos besoins et de votre budget. Si les interfaces complexes ne vous rebutent pas, choisissez l'éditeur d'images gratuit GIMP. Si la flexibilité de retouches et de stockage d'images en nuage est ce qui vous importe le plus, optez pour Lightroom. Et si vous avez besoin d'un éditeur de photos convivial, accessible à petit prix et doté de fonctionnalités intelligentes, essayez PhotoWorks et améliorez toutes vos photos sans effort.

