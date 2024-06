3 méthodes pour rendre le fond d’une photo transparent

Changer le fond d'une photo, qu'il s'agisse de le mettre en transparence ou de le remplacer par une couleur ou une image, est une des compétences de retouche photo de base que n'importe quel créateur de contenus marketing doit maîtriser afin de réaliser des visuels attrayants. En réponse à cette demande, tous les développeurs de logiciels de retouche photo majeurs proposent des outils permettant de modifier le fond d'une image plus ou moins facilement, gratuitement et soigneusement. Pour vous aider à choisir la meilleure option, nous allons vous proposer 3 applications pratiques pour effacer l'arrière-plan d'une photo.

Les raisons pour enlever le fond d'une photo dans le marketing

Lorsque vous créez des contenus marketing, il est souvent nécessaire de supprimer le fond d'une photo, surtout quand il s'agit de photos de produit. Dans la plupart des cas, elles doivent être présentées sur un fond blanc afin de mettre l'accent sur le produit et de correspondre aux exigences des plateformes de e-commerce telles que Amazon ou Etsy. Voici les raisons principales qui peuvent vous pousser à modifier le fond d'une photo pour les buts marketing :

Mise en valeur du produit : En enlevant le fond d'une photo, vous pouvez concentrer l'attention des consommateurs sur le produit lui-même. Cela leur permet d'identifier rapidement le produit qu'ils recherchent sur Google ou dans une boutique en ligne et de l'observer dans tous les détails sans que leur regard ne soit distrait par l'arrière-plan.

Intégration dans la charte graphique : Les images sans fond deviennent plus faciles à intégrer dans la charte graphique et le thème de votre boutique en ligne, ce qui vous aide à créer une cohérence visuelle et à renforcer l'identité de votre marque.

Amélioration de la vitesse de chargement : La suppression du fond d'une photo permet de réduire la taille du fichier et d'accélérer ainsi le chargement des pages de votre site, ce qui contribue à une meilleure expérience utilisateur et à un meilleur référencement de votre site Web sur Google.

Création de visuels attrayants : En supprimant le fond d'une photo, on peut créer des visuels plus percutants et attractifs pour les campagnes de marketing. Cela permet de captiver l'attention des utilisateurs et de créer des images convaincantes.

Si cela vous intéresse d'en savoir plus, cliquez sur le lien et découvrez d'autres conseils pour créer des photos de produits. Et nous allons voir maintenant comment changer le fond d'une photo rapidement et efficacement. Nous avons sélectionné les outils basés sur le Web qui sont les plus faciles à utiliser et disponibles sur tous les appareils.

Les meilleurs outils pour changer le fond d'une photo en ligne

1. Phot.AI

Phot.AI propose une puissante suite d'outils d'édition de photos alimentés par l'IA, et l'une de ses fonctionnalités les plus populaires est l'outil de remplacement de l'arrière-plan (Photos Background replacer). Cet outil vous permet de supprimer, de remplacer ou de rendre flou l'arrière-plan de vos photos, ouvrant ainsi un monde de possibilités créatives.

Dans l'ensemble, Photos Background replacer de Phot.AI est un outil précieux pour tous ceux qui souhaitent modifier et améliorer leurs photos facilement. Son interface conviviale, sa puissante technologie d'IA et sa liberté de création en font un excellent choix pour les photographes, les graphistes et tous ceux qui souhaitent ajouter une touche professionnelle à leurs images.

Notez cependant que Phot.AI propose une formule gratuite avec des fonctionnalités limitées. Ce sont les formules Premium qui permettent de bénéficier d'un traitement à plus haute résolution, de capacités d'édition en masse et de fonctionnalités supplémentaires. Bien que l'IA de Phot.AI soit très précise, les images avec des arrière-plans compliqués peuvent nécessiter un réglage manuel pour obtenir des résultats optimaux.

2. PicWish

PicWish est une autre application fiable qui vous permettra de changer l'arrière-plan d'une photo en toute simplicité. L'interface est intuitive et le logiciel peut supprimer l'arrière-plan automatiquement. Vous pouvez également modifier l'arrière-plan manuellement. Pour ce faire, il existe le mode d'affinage intelligent qui sélectionne les zones de l'image à garder ou à supprimer lorsque vous survolez l'image avec votre souris. Alternativement, vous pouvez utiliser un pinceau pour une sélection manuelle. Cela vous permet d'obtenir des résultats de détourage précis.

Sur la plateforme PicWish, vous pouvez trouver également une vaste gamme d'autres outils d'édition photo. Il y a, par exemple, un outil pour mettre automatiquement un fond blanc sur vos photos et un générateur d'arrière-plan basé sur l'IA. Les deux vous seront très utiles pour créer des images de produits. Vous pouvez vous servir également d'un créateur de logos, des outils pour redimensionner, compresser, recadrer et même agrandir des images, et plus encore.

Vous pouvez sauvegarder votre nouvelle photo gratuitement avec une taille réduite ou passer à Pro et acquérir des crédits pour exporter vos images en qualité HD. Il existe plusieurs formules pratiques pour ceux qui ont besoin d'éditer de grands massifs d'images et d'obtenir des résultats de niveau professionnel.

3. Changeur de fond de photo

Si vous souhaitez changer le fond d'une image gratuitement et rapidement, essayez le Changeur de fond de photo par AMS Software. Ce service Web spécialisé sur le remplacement d'arrière-plan d'une photo est disponible en français sans création de compte et très simple d'utilisation.

Vous n'avez qu'à télécharger votre image pour que le programme piloté par l'IA efface automatiquement son arrière-plan. Vous pouvez exporter votre nouvelle photo avec un arrière-plan transparent tout de suite en tant que fichier PNG, sélectionner n'importe quelle couleur d'arrière-plan sur une palette ou à l'aide d'un sélecteur de couleur ou parcourir la collection d'arrière-plans intégrés. Ajoutez une photo de paysage, d'intérieur ou une texture – briques, bois, papier, tissu ou autre – qui mettra en valeur votre produit.

A part la bibliothèque d'images d'arrière-plan, un grand avantage du Changeur de fond de photo consiste à ce que l'image exportée aura la même taille que l'image originale, ce qui est rare pour les éditeurs d'images en ligne gratuits. Il y a tout de même quelques limitations : vous ne pouvez pas corriger la sélection de l'objet manuellement ni importer des images dont la largeur dépasse 3000p.

Conclusion

Les logiciels permettant d'enlever l'arrière-plan d'une photo sont nombreux. Si vous voulez en découvrir d'autres et consulter des tutoriels étapes par étapes pour différents programmes populaires, suivez le lien et apprenez plus en détail comment changer le fond d'une photo sur votre PC ou votre mobile. Sélectionnez la méthode qui vous convient et mettez le fond de vos images en transparence sans effort afin de créer des images de produits et des contenus visuels attrayants pour vos sites Web et vos campagnes marketing.

