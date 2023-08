WhatsApp vous facilitera enfin la vie lors de vos appels vocaux en groupe

WhatsApp, célèbre pour son chiffrement de bout en bout, a élargi ses capacités vocales. Meta, dans une course constante avec ses rivaux, a innové avec des fonctionnalités allant des sondages sur WhatsApp aux messages vidéo. Les caractéristiques vocales, comme observées dans les essais bêta de chats audio, suscitent un vif intérêt. En outre, WhatsApp entend améliorer la capacité des appels vocaux de groupe.

Simplification de l’ajout de participants aux appels vocaux en cours

Dans cette lignée, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android simplifie l’ajout de participants aux appels vocaux de groupe en cours. Les captures d’écran de la version bêta de WhatsApp v2.23.17.16 dévoilent les ajustements d’interface. Ces ajustements ont été apportés par Meta aux appels vocaux, comme partagés par WABetaInfo.

Ajout de participants sans interruption d’appel

Le changement le plus marquant consiste en la suppression de l’obligation d’interrompre un appel vocal en cours. Cette modification permet d’ajouter un autre participant à la conversation sans interruption.

Désormais, un nouveau bouton dans la barre de navigation des appels permet cette action en toute fluidité. Contrairement à la version stable de WhatsApp qui nécessite de mettre l’appel en pause pour ajouter un contact dans les appels vocaux de groupe en cours.

Évolution progressive des fonctionnalités vocales dans WhatsApp

Meta a progressivement introduit de nouvelles fonctionnalités d’appels vocaux dans WhatsApp via plusieurs versions bêta récentes. En juillet, avec la version bêta v2.23.15.14 pour Android, il est devenu possible de démarrer des appels vocaux et vidéo. Ces appels peuvent regrouper jusqu’à 15 individus simultanément.

Refonte de la conception des appels vocaux

Dès 2021, l’entreprise avait entamé une refonte de la conception de la fonction d’appel vocal de WhatsApp. Cette refonte visait à conférer à l’écran d’appel un aspect moderne et soigné. La présentation des coordonnées des contacts a également été revue, visant à réduire l’encombrement visuel.

Focus sur les appels vidéo et vocaux

Actuellement, Meta concentre ses efforts sur les fonctionnalités d’appels vidéo et vocaux de groupe sur WhatsApp. Ainsi, l’application rivalise avec les offres de Zoom. Les captures d’écran divulguées par les testeurs bêta révèlent de nouvelles options pour la planification de ces types d’appels.

Vers une super-application tout-en-un

Dans un avenir proche, il pourrait également être envisageable d’intégrer des détails d’appels et des rappels pour les participants. Alors que Meta poursuit l’expansion des fonctionnalités de WhatsApp, l’application devient progressivement une super-application tout-en-un dédiée à la communication.

Que ce soit pour l’envoi de messages textes ou l’organisation de réunions vidéo, WhatsApp se positionne comme un outil polyvalent. Cependant, le temps nous dira si ces récents développements permettront à Meta de s’imposer dans ce secteur hautement concurrentiel.