Whatsapp débarque sur les montres Wear OS !

L’application WhatsApp fait un tabac, car elle peut désormais être installée sur tout modèle de montre connectée Wear OS. Elle sort donc de sa phase bêta. Et la plateforme connaît un grand succès.

Annoncée à l’origine lors de la conférence Google I/O 2023, la nouvelle concernant l’adaptation de cette version pour smartwatch réjouit de nombreux utilisateurs. Voici notamment ce qu’il en est.

Les caractéristiques de Whatsapp pour montre Wear OS

A travers le monde, les utilisateurs de Whatsapp peuvent envoyer des textes, des messages vocaux, des emojis et des réponses rapides en employant leur smartphone. Mais désormais, ces opérations peuvent également être accomplies via votre smartwatch. Sans avoir à connecter votre appareil mobile, Whatsapp devient alors une véritable application autonome pour montre connectée Wear OS.

Vous pouvez directement répondre aux messages. Mais cette version est cependant limitée. L’application ne peut pas permettre à l’utilisateur de la montre connectée de passer des appels VoIP (voix sur protocole internet), mais seulement en recevoir. Et WhatsApp sur Wear OS n’a pas accès à des fonctionnalités à grande échelle telles que les communautés.

Puis, il est important de noter que seuls les modèles récents de montres connectées peuvent contenir Whatsapp. Ce qui inclut des appareils comme la Pixel Watch ou tout ce qui appartient à la série Galaxy Watch 5. L’application ne fonctionne en effet que sous Wear OS 3. Par conséquent, les propriétaires d’anciens modèles de smartwatch devront se mettre à la page s’ils veulent bénéficier des services de l’applie.

Des mises à jour et un lancement très attendu

Le lancement de WhatsApp sur Wear OS intervient à un moment très intéressant. Le 26 juillet, Samsung organise son deuxième événement intitulé Galaxy Unpacked. Cet événement fait l’objet d’un grand battage médiatique. C’est dû au fait que c’est lors de celui que la révélation des nouveaux téléphones pliables du géant de la technologie se fera.

Téléchargeables sur Google Play Store, d’autres nouveautés sont également prévues pour Wear OS. Lors de la conférence I/O 2023, Google a notamment révélé des informations clés. La sortie de la Galaxy Watch 6 ferait partie des annonces. Puis, concernant Spotify, il est dit que les utilisateurs pourront bientôt voir les nouveaux épisodes de leurs podcasts préférés via leur smartwatch. Et il sera possible de voir ce qui se trouve dans une playlist musicale plus facilement. Et il sera plus simple d’accéder à une liste de lecture élaborée par une IA qui fait office de DJ.

À l’origine, le fait que l’application WhatsApp soit utilisable sur Wear OS devrait être lancé sur le système d’exploitation dans les semaines suivant la conférence Google I/O 2023. Mais cette nouvelle a été repoussée de quelques mois, et elle est tombée la semaine précédant le Galaxy Unpacked. Sachant que WhatsApp compte des milliards d’utilisateurs dans le monde, il est facile de penser que le lancement a été retardé dans le but de stimuler l’intérêt pour les smartwatch fonctionnant sous Wear OS. Plus précisément, la Galaxy Watch 6 mentionnée plus haut.

Toutes les suppositions sont recevables bien sûr. Mais de nombreux fans de la marque coréenne Samsung espèrent que la nouvelle Galaxy Watch sera présentée la semaine prochaine.