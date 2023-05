WhatsApp enfin disponible sur les montres Wear OS, voici comment

La technologie et les différents moyens de s’en servir ne cessent d’évoluer. Et à présent, il est maintenant possible de mettre Whatsapp sur votre smartwatch, si elle est pourvue du système Wear OS !

Alors que les utilisateurs de montres connectées se servent essentiellement de ces dispositifs afin de garder un œil sur leurs performances physiques, il ne faut pas oublier que les fonctions appel et messages sont aussi importantes. Voici donc comment Whatsapp peut être placé dans une smartwatch.

Une nouvelle réjouissante

Selon les dernières nouvelles sorties sur le Net, Wear OS serait compatible avec la dernière mise à jour de la version bêta de WhatsApp. Et plusieurs utilisateurs ont également affirmé pouvoir accéder à leur WhatsApp via leur smartwatch. C’est pourquoi, il s’agit là d’une nouvelle véritablement réjouissante pour les porteurs de montres connectées.

L’application de messagerie instantanée WhatsApp est en effet très employée dans le monde entier. Elle comprend actuellement des fonctionnalités telles que le chat, les appels vidéo, les appels vocaux et les transactions UPI. De ce fait, il est bien pratique de l’avoir à portée de main. Puisque sa dernière fonctionnalité permettra aux utilisateurs de rester connectés plus facilement et d’accéder à leurs messages directement à partir de leurs smartwatch.

Les conditions à respecter en amont

En l’état actuel des choses, il n’y a pas de version officielle de WhatsApp inventée pour les montres connectées disposant de Wear OS. Le seul moyen d’afficher les messages reçus et d’y répondre est d’associer la smartwatch avec un smartphone sur lequel l’application se trouve déjà et d’activer la mise en miroir des notifications du système.

Si ce schéma est le même sur les smartwatch dotées d’Android, le système des Apple Watch présente quelques complications. Étant donné que la marque américaine est spéciale. Le seul moyen d’installer WhatsApp dessus est de passer par une application tierce. Elle est appelée WhatsChat 2 for WhatsApp et elle donne accès à WhatsApp Web directement sur l’Apple Watch.

Les étapes permettant de mettre WhatsApp dans sa smartwatch

Voici comment procéder pour introduire Whatsapp dans votre montre connectée munie de Wear OS.

1. Allumez d’abord votre montre connectée et attendez qu’elle soit prête à recevoir des liens entrants. Puis, il faut se rendre sur Play Store ou sur App Store et télécharger l’application Google Wear OS et la mettre en marche.

2. En second lieu, il faut appuyer sur le bouton « Commencer configuration » pour configurer votre smartwatch. Et à partir de là, appuyez sur la mention « J’accepte » ou « Non merci ». C’est vous qui choisissez.

3. Mais si nécessaire, il est bon de répondre « oui » à la fenêtre d’avertissement qui paraît pour activer le Bluetooth sur votre téléphone. Il faut ensuite quelques secondes pour que le smartphone repère votre montre connectée.

4. Vous pourrez alors appuyer sur sa dénomination. Puis, il est important de vérifier que le code à 8 chiffres affiché sur l’écran de votre smartphone est le même que celui sur votre smartwatch.

5. Cochez par la suite la case qui indique le mot « Apparier ». Elle apparaîtra sur votre téléphone. Elle permet la connexion entre la montre et le téléphone.

6. Après, sur votre smartphone allez dans « Paramètres », choisissez le compte Google à transférer sur votre smartwatch. Ensuite, appuyez sur les boutons « Transférer » et « Copier ». Saisissez alors le mot de passe du compte. Et il ne vous restera plus qu’à accepter que Wear OS accède aux fonctions de votre smartphone. Il suffit pour cela d’appuyer plusieurs fois sur le bouton agréant l’accès aux écrans qui vous sont présentés.