Un DJ personnalisé sur votre montre Wear OS grâce à Spotify

Google ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités à son système d’exploitation mobile. Et une série de mises à jour concernant Spotify et bien d’autres ont récemment été apportés sur les smartwatch fonctionnant sous Wear OS.

Et la grande nouveauté que ces changements apporteront pour le marché des montres connectées d’ici à ce mois de juin est assez inattendue. Voici, avec plus de détails, de quoi il s’agit.

L’IA DJ de Spotify sur les smartwatch Wear OS

Alors que la plupart des smartwatch sont généralement capables de passer des morceaux de musique que l’utilisateur intègre dans sa playlist. La mise à jour que Google entreprend sur les montres connectées sous Wear OS permettra désormais d’avoir une IA DJ à votre disposition. Et c’est via Spotify qu’elle pourra être activée !

Grâce à cette intégration, les utilisateurs pourront écouter des chansons spécialement sélectionnées par leur DJ personnel. Basé sur l’intelligence artificielle (IA) dans l’application Spotify, ce logiciel sera en mesure d’aider le porteur de la smartwatch à écouter des derniers tubes. Tout comme il sera plus facile pour lui de trouver plus rapidement les genres musicaux de son choix.

Spotify DJ for Wear OS: U.S., Canada, U.K., and Ireland in English for Spotify Premium users on Wear OS 2+



Wallet on Wear OS: Washington, D.C. and San Francisco Bay Area in all languages on Wear OS 2+



Keep for Wear OS: Globally on Wear OS 3+ — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2023

Fonctionnement

Afin de mettre l’application DJ sur Spotify en marche sur votre montre Wear OS, il suffit d’appuyer sur « Play » depuis votre poignet. Et là, laissez cet assistant virtuel vous proposer une sélection musicale de son cru. Vous pourrez par la suite définir vos préférences afin de rendre l’IA plus intuitive. En effet, il actualise constamment la sélection en fonction des commentaires de l’utilisateur.

Pour comprendre les goûts musicaux d’un utilisateur, l’IA DJ trie les dernières nouveautés musicales. Puis, elle se penche sur les anciennes chansons préférées de l’utilisateur. Il passe ensuite en revue ce que le porteur de la montre connectée pourrait apprécier et lui propose un flux de chansons qui devraient lui plaire.

Une application de musique appréciable

En plus d’avoir accès à cette IA, tout utilisateur peut également faire passer des épisodes de ses podcasts préférés sur la plateforme. Et il est bien entendu possible de toujours entendre ce que vous avez l’habitude d’écouter. Ce qui fait que la mise à jour apportée par Google sur Wear OS permet de profiter davantage de vos morceaux de musique favoris.

Pour les non-initiés, l’introduction de l’IA DJ sur la plateforme de streaming a été effectuée en début d’année. Et les utilisateurs ont pu y accéder via leur smartphone. Or, à présent Google et Spotify proposent cette fonctionnalité sur les smartwatch fonctionnant sous Wear OS. Les amateurs de musique peuvent encore plus se réjouir d’écouter de la musique à portée de main. Cela, grâce aux nouvelles tuiles et les raccourcis du cadran de montre de Spotify.

Encore quelques restrictions

Il y a cependant un bémol. Google précise que Spotify DJ sur les montres connectées Wear OS n’est disponible qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande. Sans compter le fait qu’il n’est accessible que pour les utilisateurs de Spotify Premium. Vous devez utiliser des appareils sous Wear OS 2+ et les versions plus récentes du système d’exploitation pour y l’employer. Il faudra donc encore attendre un peu avant que la France bénéficie de cet atout.