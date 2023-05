Wear OS 4 arrive et promet du lourd !

Le marché des smartwatch sera bientôt secoué par le lancement de Wear OS 4. Ce système amélioré par Google promet de grandes avancées dans le domaine de l’horlogerie digitale.

Alors que Google se faisait jusqu’à présent distancer par Apple et Samsung en ce qui concerne la technologie de ses montres connectées. Cette page sera sans doute bientôt tournée. Voici ce qu’il en est.

Une grande annonce de Google

Lors de la conférence Google I/O 2023 une annonce a été faite. Il s’agit de l’arrivée de Wear OS 4. L’ajout d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités sur les appareils de Google est donc très attendu.

Des nouveautés verront le jour, tant au niveau du système que des applications individuelles. Ce qui signifie que les propriétaires de smartwatch pourront bénéficier d’une expérience plus organisée et plus intuitive lorsqu’ils utiliseront leurs montres connectées.

L’arrivée de Wear OS 4 dans le courant de l’année

La date de sortie officielle de Wear OS 4 n’est pas encore connue. Mais des rumeurs circulent selon lesquelles le système sera lancé dans le courant de l’année. Il est dit qu’il améliorera l’autonomie de la batterie de toutes les smartwatch produites par Google et ses partenaires.

Et il est même question de mettre à jour les modèles récents de Samsung Galaxy Watch grâce à ce système. Ensuite, étant donné Google n’a véritablement produit qu’un seul modèle de montre connecté, entièrement fabriqué par la marque. La venue de sa nouvelle version pourvue de Wear OS 4 est très attendue. Lorsqu’elle sera lancée, la mise à jour devrait être disponible sur la Pixel Watch, la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro. Et tous les autres appareils Wear OS en jouiront également.

Un système amélioré

Wear OS n’a jamais été réputé pour sa grande autonomie. Par conséquent, des améliorations sont plus que bienvenues. En plus d’une mise à jour du système d’exploitation, l’ajout d’un moteur de synthèse vocale serait une option plus qui faciliterait l’emploi de Wear OS 4. Ainsi, il permettrait de faire fonctionner les smartwatch de manière fiable et fluide. Ce qui rendrait la lecture des données en mode mains libres plus pratique.

Pour les développeurs, l’introduction de Watch Face Format par Wear OS 4 est notamment très utile pour créer des cadrans personnalisés. Et cela, sans avoir à se soucier de l’optimisation de la batterie. Tandis que pour les utilisateurs lambda, cela offre une plus large palette de customisation mise à leur disposition via Google Play.

De nombreuses mises à jour en perspective

Le géant Google a également annoncé de nombreuses mises à jour des applications Wear OS les plus populaires. En effet, il s’avèrera que Google Home, Gmail et Calendar évolueront. Des « smart locks » et d’autres dispositifs pourront désormais être contrôlés entièrement à partir des smartwatch. Et il sera sans doute possible d’envoyer des e-mails à l’aide du système vocale de votre montre connectée ou consulter votre agenda sans recourir à votre smartphone.

Pour finir, outre les optimisations des applications de première main, la nouvelle version de WhatsApp Wear OS permettra aux gens d’envoyer des messages et de passer des appels directement à partir de leur poignet. Et les mises à jour de Spotify et de Peloton pourront permettre aux utilisateurs de surfer plus aisément sur ces plateformes.