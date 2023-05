La Samsung Galaxy Watch 4 Or 40 mm baisse de 20% avec ce bon plan

Vous avez flashé sur la Samsung Galaxy Watch 4 Or 40 mm ? Alors pourquoi ne pas vous laisser tenter par une réduction de -21 % sur ce modèle alliant confort, style et élégance ?

Si vous pensez que payer 229 € pour une montre connectée n’est pas vos moyens, Boulanger vous propose un prix promotionnel de seulement 179 € pour le Samsung Galaxy Watch 4 Or 40 mm. En plus, vous bénéficiez d’une livraison à domicile à partir du jeudi 11 mai 2023. Alors que demandez de plus !

Le style, l’élégance et la fonctionnalité à prix cassé

Pour un meilleur suivi de votre rythme cardiaque, rien ne vaut les performances de ce modèle de montre connecté de la marque aux trois étoiles. Mais la Samsung Galaxy Watch 4 Or 40 mm offre également un confort inégalé grâce à son bracelet en silicone.

Cette montre connectée de seulement 179 € est aussi dotée d’une fonctionnalité sport et bien-être. De quoi analyser votre composition corporelle et mesurer votre rythme cardiaque. Sans oublier qu’il s’agit d’une montre connectée d’une très grande autonomie en veille pouvant aller jusqu’à 48H. Mais aussi d’un appareil avec lequel vous pouvez passer vos appels via un micro et un haut parleur intégrés.

Samsung Galaxy Watch 4 : votre compagnon à tout faire

Vous voulez rester informé sur votre rythme cardiaque ? Vous avez besoin d’un suivi sur les éventuelles fibrillations auriculaires ? Ne cherchez plus ailleurs ! Cette montre connectée est le compagnon idéal pour une meilleure surveillance ECG grâce à l’application Samsung Health Monitor.

Et pourquoi ne pas faire de vos séances d’entraînements une meilleure expérience quotidienne ? Pour ce faire, sachez que le Samsung Galaxy Watch 4 Or 40 mm prend en charge plus de 5 activités physiques. Dont la natation et la course à pied, tout en profitant des nombreuses sessions de coaching en direct via votre smartphone.