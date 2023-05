La date de sortie de la Google Pixel Watch 2 connue !

Jusqu’à présent, Google n’a commercialisé qu’un seul modèle de smartwatch. Cette montre connectée au design épuré et élégant est très appréciée par de nombreux utilisateurs. Toutefois, la sortie de la version 2 de la Pixel Watch est un bruit qui fuit actuellement sur les réseaux.

Alors que la Google Watch Pixel actuelle réunit déjà toutes les applications Google et Fitbit, il peut être difficile d’imaginer qu’un modèle plus performant de smartwatch sortira sous peu. Or, cette rumeur fait déjà jaser de nombreux experts. Voici ce qu’il en est.

Sortie de la Pixel Watch 2 cet automne : rumeur ou vérité ?

Google a mis des années avant d’avoir sorti sa première Pixel Watch. Mais cela pourrait ne pas prendre autant de temps avant que le modèle suivant ne soit lancé. Ce sera peut-être cet automne que la Pixel Watch 2 sera révélée au grand jour, selon une source de 9to5Google.

Par conséquent, en plus d’un nouveau modèle de smartphone (Google Pixel 8), la marque dévoilera aussi une nouvelle smartwatch ? C’est à voir. Le mystère reste entier.

Des améliorations techniques en perspective

Si la sortie de la Pixel Watch 2 est réellement d’actualité, de nombreuses améliorations sont attendues. Le modèle actuel est pourvu d’un système sur puce Exynos 9110. Et cette technologie date tout de même de 2018. De ce fait, des changements sont espérés afin que la nouvelle montre connectée de Google puisse concurrencer l’Apple Watch et les autres montres connectées Wear OS.

Un SoC plus récent pourrait par exemple augmenter l’autonomie de la batterie. Il se pourrait aussi que Google utilise les mêmes capteurs de santé que sur les nouvelles Fitbit comme le Sense 2. Et en termes de gabarit de boîtier, il est possible qu’une smart Watch un plus grand garde-temps fasse son apparition. Mais cela, sans forcément délaisser le boîtier de 41 mm qui a fait sa renommée.

Une mise à jour des logiciels en vue

Ensuite, le code de la pré-version d’Android 14 suggère que Wear OS pourrait utiliser le thème de couleur adaptable Material You, établi depuis Android 12. Ainsi, ces nouveautés pourraient donc être intégrées à la Pixel Watch 2 lors de sa sortie.

Et les applications de bien-être et santé pourraient également faire l’objet de perfectionnements. Une mesure plus précise du taux d’oxygène dans le sang (SpO2) serait grandement utile. Tout comme il serait plus appréciable d’avoir des chiffres plus précis en ce qui concerne la température de la peau lors du port de la Pixel Watch.

Un événement très attendu

Au final, la sortie de la Pixel Watch 2 sera sans doute un phénomène, car cette information tient le public en haleine. Une meilleure version de la Google Watch est censée être une vitrine qui suscite l’intérêt pour Wear OS dans son ensemble. Et le lancement réussi de ce nouveau produit, pourrait non seulement corriger les défauts de la Pixel Watch actuelle, mais aussi propulser de nouveau la marque sous le feu des projecteurs.

Les autres fabricants de smartwatch devront alors redoubler d’efforts. Or, ce n’est pas une mauvaise chose, car cela renforce les maillons de l’évolution technologique.