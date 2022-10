La Pixel Watch de Google enfin disponible

Désormais, ce n’est plus une rumeur. Google a officialisé la sortie de sa toute nouvelle smartwatch, répondant au nom de Pixel Watch.

La Pixel Watch repose sur le logiciel Wear OS 3. Mais Google a aussi pensé à une intégration avec Fitbit. Comme quoi, les utilisateurs pourraient passer à une analyse détaillée de leurs activités.

Pixel Watch : la première montre connectée prête à l’emploi de Google

Google Play Store est déjà pré-installé sur la Pixel Watch. Ainsi, chaque utilisateur pourrait installer certaines applications, dont Spotify et MyFitnesspal. Par ailleurs, Un abonnement YouTube Music de 3 mois est inclus avec le prix de la montre. À cela s’ajoute un abonnement de 6 mois sur Fitbit Premium. Tout semble montrer que Google Pixel Watch est l’une des montres connectées prêtes à l’emploi actuellement disponible en vente sur Google Store et sur Fitbit.com.

Enfin sur le marché

La Pixel Watch était déjà disponible en pré-commande. Néanmoins, la date de sortie est prévue pour ce 13 octobre. Par ailleurs, il est également envisageable d’opter pour une offre groupée. Par exemple, acheter une montre connectée avec un smartphone Google Pixel ou des écouteurs Pixel Buds.

La Pixel Watch sera disponible en vente sur Google Store et sur Fitbit.com et également auprès de certains détaillants et de certains opérateurs de téléphonie mobile. Mais au moment où l’on a rédigé ces lignes, la liste officielle ne nous est pas encore parvenue.

Jusqu’ici, la montre Google Pixel Watch n’est disponible que dans quelques pays à savoir les États-Unis et le Canada, le Japon et la Taïwan. En Europe, elle est déjà présent en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Irlande. Pour les autres continents, seule l’Australie a la montre connectée de Google en stock.

Prix de lancement de la Pixel Watch de Google

À l’instar des Apple Watch, la Pixel Watch de Google se décline sous deux versions. Elle sera disponible en version Wi-Fi uniquement et en version Wi-Fi + 4G LTE.

Le prix de lancement pour la version Wi-Fi uniquement est de 379 euros. Pour la version 4G LTE + Bluetooth Wi-Fi, il faut compter jusqu’à 429 euros. Avec la 4G intégrée, il est tout à fait possible de passer des appels ou d’envoyer/recevoir des messages sans connecter la montre à un smartphone.

En comparaison avec l’Apple Watch, Google a opté pour une tarification unique. Par contre, les cordons supplémentaires sont mis en vente dès 49 euros. Le choix est donc large : extensible, cuir, tissé ou métallique. Et le boîtier est disponible en trois coloris : savoir l’argent poli, le noir mat et la couleur champagne.

Désormais, les utilisateurs d’appareils Android et Pixel peuvent bel et bien les associer à Google Pixel Watch et tout autre matériel Google.