Il existe une incroyable sélection d’applications à télécharger sur votre montre connectée Samsung Galaxy Watch à partir du Google Play Store. Que vous recherchiez des applications de fitness, de style de vie ou de divertissement, il y en a pour tous les goûts.

Découvrez ci-dessous quelques-unes de nos meilleures recommandations d’applications pour la montre Samsung Galaxy.

Les applications de Samsung pour chacune de leur montre connectée

Depuis le lancement des Galaxy Watch, la marque coréenne Samsung a privilégié l’emploi des applications suivantes dans chaque smartwatch qu’ils produisent.

Samsung SmartThings

Avec plus de 150 millions d’utilisateurs dans le monde, l’application SmartThings vous permet de gérer des milliers d’appareils à l’aide d’une seule interface. L’application SmartThings apporte l’un des plus grands écosystèmes ouverts directement sur votre montre connectée Samsung Galaxy. En l’installant, elle vous permettra de vérifier l’état des différents éléments de vos appareils connectés. Et si votre lieu d’habitation possède une domotique pouvant être liée à votre smartwatch, vous n’aurez qu’à régler les lumières ou augmenter le thermostat depuis votre poignet.

HERE WeGo

Pour vous aider à vous rendre d’un point à un autre, HERE WeGo est l’une des meilleures applications de navigation gratuite téléchargeable à l’aide de votre montre Samsung. Elle offre même la possibilité de télécharger des cartes directement dans la mémoire de la montre connectée. Ce qui facilite la recherche d’itinéraires pour courir, faire du vélo ou marcher. Ce petit guide est parfait pour explorer des lieux en ayant les mains libres, car grâce à cette appli, inutile de sortir son smartphone.

Samsung Pay

Si Garmin et Apple ont leur propre application de paiement sans contact, Samsung possède également la sienne. Vous n’aurez plus à vous soucier de ne pas avoir votre carte ou de l’argent la prochaine fois que vous ferez du shopping. Payez simplement en activant Samsung Pay. C’est une application très polyvalente, car vous pouvez payer avec votre Galaxy Watch partout où vous voyez le symbole sans contact.

Camera Controller

Les accros aux shooting photos peuvent à présent utiliser Camera Controller afin de prendre des clichés. Connectée à votre smartphone, cette application vous permet de prendre des vidéos et des photos à distance. Vous pouvez alors effectuer des réglages via montre connectée pour que l’angle de prise soit bon. C’est parfait pour prendre des photos de groupe impressionnantes ou des selfies dignes du meilleur des photographes. Vous pouvez prévisualiser votre vidéo, définir une minuterie et même vérifier les résultats après avoir pris une photo.

Les applications de musique les plus tendances

Les Galaxy Watch sont également capables de faire passer de la musique grâce aux applications suivantes :

Spotify

En termes de popularité, l’application Spotify fait l’unanimité. Cette formidable plateforme de streaming musical est l’une des plus téléchargées au monde. Et, c’est l’une des applications les plus faciles à installer sur toute montre Samsung afin de vous permettre d’écouter vos morceaux favoris ou des podcasts. Vous pouvez même enregistrer vos listes de lecture préférées sur votre smartwatch pour les écouter à tout moment.

Soundcloud

Pour écouter de la musique gratuitement (sans la télécharger), Soundcloud est également une plateforme idéale. Il s’agit d’une application Wear OS qui permet aux utilisateurs d’accéder à leurs tubes préférés, aux listes de lecture qu’ils ont eux-mêmes créer. C’est très pratique lors d’une séance d’entraînement. D’autant plus qu’elle est capable de répertorier des listes de lecture à tempo élevé.

N’hésitez pas à lire notre Top des appli pour écouter de la musique sur votre montre connectée.

Les applications de sport les plus en vogue

Puis, comme les montres connectées de chez Samsung sont également des accessoires de sport, les applications suivantes sont surtout utilisées dans le cadre de la pratique d’activités physiques.

Samsung Health

Considérée comme l’une des meilleures applications de suivi de la condition physique, Samsung Health est très utile sur toute montre fabriquée par la marque coréenne. Elle a été exclusivement optimisée pour les Galaxy Watch et contient tout ce dont un utilisateur a besoin pour améliorer sa forme et son bien-être. Vous pouvez consulter vos constantes de santé, et même atteindre vos objectifs de fitness à l’aide de cette application. Samsung Health est accessible sur différents appareils, en plus des smartwatch, elle peut être utilisée via votre téléphone ou votre Samsung Smart TV.

Strava

Parmi les applications pour montre Samsung, Strava est aussi faite pour les passionnés de sport. Téléchargeable sur votre smartwatch Wear OS, elle permet d’enregistrer et consigner des informations en temps réel. Si vous êtes du genre à effectuer de nombreuses activités telles que la course à pied, la natation, le vélo et bien d’autres sports, elle mesure vos statistiques vitales pour vous permettre de suivre rapidement vos progrès. Vous pouvez même vous connecter avec des amis et des clubs sportifs afin de partager vos performances sportives.

Map My Run

Puis, développée par Under Armour, Map My Run est une application complète. Choisissez parmi plus de 600 activités sportives celles qui vous conviennent et commencez une séance. Votre montre Galaxy Watch enregistrera vos données et vous donnera des conseils afin de rester sur la bonne voie. C’est idéal si vous désirez réaliser un programme de remise en forme de A à Z. Elle propose des plans d’entraînement personnalisables. Et si vous voulez être soutenu, vos performances peuvent être partagées, car une communauté de plus de 60 millions d’athlètes l’utilise déjà.

Swim.com

Si vous aimez la natation, Swim.com est une application géniale. Elle enregistre automatiquement vos séances de natation, détecte le type de nage pratiqué, le nombre de coups donnés dans l’eau et votre progression. Optimisée pour Wear OS, chaque montre connectée Galaxy Watch de chez Samsung peut en être dotée. Vous pouvez même partager vos succès sportifs avec d’autres utilisateurs. En mode connecté, l’application vous donne même accès à des classements mondiaux qui vous permettent de vous situer par rapport aux autres nageurs.

Sofascore

Ensuite, si vous aimez faire des pronostics, Sofascore est l’une des applications à installer sur votre Galaxy Watch. Elle permet de consulter les prochains matchs de différents sports. Et elle affiche les scores et même les résultats en direct. Simple à manier et pratique, elle fournit aux utilisateurs la bonne quantité d’informations sans encombrer l’écran.

Les autres applications Google les plus téléchargées

Pour suivre, du fait que les Galaxy Watch fonctionnent sous Wear OS, les applications de Google présentées ci-dessous sont également présentes dans ces dispositifs.

Google Assistant

Depuis ces dernières années, Google Assistant est devenu une fonctionnalité incontournable sur les nouvelles gammes de Samsung Galaxy Watch. Elle permet de savoir où se trouvent les restaurants à proximité, la météo du jour ou l’itinéraire d’un trajet en le demandant tout simplement de vive voix à votre smartwatch. C’est très pratique lorsque vous êtes pressé et que vous n’avez pas le temps de faire une recherche d’infos manuelle. Google Assistant sur Wear OS peut vous aider, bien que l’application soit un peu gourmande en batterie.

Google Home

Initialement lancée avec la Pixel Watch, l’application Google Home est également disponible pour certains modèles de Galaxy Watch. Les utilisateurs ont notamment besoin d’une montre connectée capable d’exécuter Wear OS 3 pour pouvoir l’employer. Ce qui signifie que les modèles tels que la Galaxy Watch 4 ou la Galaxy Watch 5 sont parfaits. Une fois l’application installée, vous pourrez contrôler un grand nombre de vos appareils domestiques via votre smartwatch.

Google Keep

L’une des applications qu’il est également très utile de mettre dans sa montre Samsung, c’est bel et bien Google Keep. Ce « bloc note » digital vous permettra de noter vos pensées, votre liste de courses, vos tâches ou vos idées afin de ne pas les oublier. Dans votre montre connectée, elles seront alors à portée de main plutôt que dans votre smartphone ou votre ordinateur. Google Keep fonctionne très bien sur les meilleures montres connectées Android.

Autres applications pour montre Samsung

Sinon, il existe également des applications gratuites comme celles qui sont citées ci-dessous qu’il est facile d’installer dans sa montre Samsung.

Simple Wear

Alors que les montres connectées affichent les notifications de votre smartphone, que se passerait-il si vous vouliez modifier ou afficher ses paramètres ? Et bien il vous aurait encore fallut farfouiller dans votre sac afin de le trouver. Mais grâce à SimpleWear qui agit comme un relais d’informations, vos paramètres peuvent être accessibles en quelques clics sans que vous n’ayez à toucher à votre téléphone. C’est une application maline qui vous permet de gérer votre smartphone à distance. En reflétant par exemple l’état de la batterie de votre smartphone sur votre montre, vous pouvez prévoir de le recharger rapidement. SimpleWear permet également d’effectuer des réglages rapides, comme en ce qui concerne le profil sonore, le Wi-Fi, la localisation, le verrouillage du téléphone et bien plus encore.

Facer

Enfin, bien qu’elle existe depuis des années, Facer est encore une application d’actualité. Elle propose en effet pratiquement tous les styles de cadrans de montre possibles et imaginables. Ce serait donc dommage de ne pas en profiter en la téléchargeant dans sa Galaxy Watch. Il existe des options classiques ou futuristes, c’est à vous de choisir. Même si le Play Store et le Galaxy Store proposent également des applications similaires à télécharger, Facer les surpasse. Son avantage réside dans le fait que vous pouvez re-télécharger et utiliser les « anciens » cadrans de montre à partir de la même application si vous changez de smartphone Android ou que vous ayez une nouvelle Galaxy Watch à l’avenir.

Classement Modèle Notre note Lien du site Samsung Galaxy Watch 5 9,8/10 Acheter Samsung Galaxy Watch 5 pro 9,5/10 Acheter Samsung Galaxy Watch 4 9,4/10 Acheter