Top des appli pour écouter de la musique sur votre montre Wear OS

Il est possible d’écouter de la musique via votre montre connectée pourvue de Wear OS. Et cela sans avoir précédemment recours à votre smartphone afin de synchroniser les 2 appareils.

Certaines des plus grandes plateformes de streaming musical vous seront accessibles. Voici quelques-unes d’entre elles. Ce sont les meilleurs et les plus populaires.

Spotify, une super appli musique pour Wear OS

Si vous désirez avoir accès à la quasi-totalité des artistes grand public, Spotify est l’appli de musique qu’il vous faut sur votre montre connectée Wear OS. En étant titulaire d’un abonnement Premium la plateforme vous octroie le droit de télécharger des chansons pour les écouter hors ligne. Et les téléchargements de podcasts sont disponibles avec la version gratuite de l’application.

En il suffit d’installer Spotify dans votre smartwatch, pour retrouver plus aisément vos listes de lecture et vos podcasts. Ainsi il est plus simple de les écouter hors ligne. Cela, en utilisant le Wi-Fi ou le forfait de données de votre téléphone. Cette solution est très rentable si votre montre ne prend pas en charge la technologie LTE. C’est pourquoi Spotify est véritablement la meilleure application autonome Wear OS.

Deezer, une plateforme fiable

Les fans de musique peuvent aussi se tourner vers Deezer. Il est facile de télécharger cette appli Wear OS de musique depuis le Google Play Store. Ainsi, vous écouterez votre musique préférée depuis votre montre connectée.

La procédure est simple, après avoir installé Deezer sur votre smartwatch, lancez-la. A partir de votre écran d’applications, faites alors défiler les options et appuyez sur « se connecter avec le smartphone » pour obtenir automatiquement les détails de votre compte. En étant connecté, vous pouvez alors commencer à écouter de la musique. Et cela, sans que votre smartwatch n’ait besoin d’être synchronisée avec votre smartphone via Bluetooth.

Et si vous ne disposez pas d’une connexion Internet fiable ou régulière, il est possible de télécharger vos listes de lecture pour les écouter hors ligne en utilisant Deezer sur votre montre connectée.

YouTube Music, un incontournable

Ensuite, en plus d’être une plateforme célèbre sur laquelle il est possible de visionner des vidéos, une partie de Youtube est dédiée aux amateurs de bons sons. Sauf qu’il faut être abonné à une offre Premium pour pouvoir jouir de l’appli YouTube Music sur votre montre connectée Wear OS.

Et une fois installée sur votre smartwatch, elle peut détecter automatiquement votre ou vos comptes YouTube sur smartphone. Puis, il vous suffit de choisir celui que vous souhaitez utiliser. De cette manière vous pourrez utiliser votre montre connectée de manière indépendante.

Par la suite, si vous voulez profiter de vos morceaux préférés hors ligne sur YouTube Music, vous pouvez parfaitement télécharger des chansons sur votre Pixel Watch par exemple. Pour une meilleure expérience hors ligne, activez les téléchargements intelligents. Cette fonctionnalité permet à votre montre de télécharger de la musique pour vous en fonction de vos habitudes d’écoute sur YouTube Music.

SoundCloud, une appli musique très attrayante sur Wear OS

Enfin, si vous aimez les artistes en devenir, l’appli de musique SoundCloud est l’une des meilleures plateformes pour trouver des chansons inédites et des mixes de DJ. Elle se trouve dans Play Store.

Pour configurer l’application, lancez SoundCloud. Et à partir de l’écran des applications de votre montre connectée et appuyez sur « connecter sur le smartphone » ou « connecter sur le Web ». C’est selon ce qui vous convient le mieux.

Puis, vous devez d’abord organiser vos listes de lecturesur téléphone, puis y accéder sur votre smartwatch Wear OS. Vous serez invité à fournir vos informations de connexion sur votre téléphone s’il est couplé à votre montre. Une fois que tout est en ordre, vous pourrez utiliser SoundCloud directement depuis votre smartwatch.