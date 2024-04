Test de la HUAWEI Watch GT4, une superbe montre compatible avec iOS et Android

Huawei a lancé la Watch GT 4 le mois dernier et nous l'avons testé. Cette montre connectée semble avoir de nombreuses fonctionnalités.

Nous avons pris notre temps pour déterminer si la marque chinoise a décidé de s'orienter vers l'industrie de la mode ou si le wearable a plus à offrir que ce que l'événement de lancement a mentionné.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 12 x 13 x 6,5 cm

12 x 13 x 6,5 cm Ecran : couleur AMOLED 1,43 pouce/1,32 pouce

couleur AMOLED 1,43 pouce/1,32 pouce Poids : Environ 48 g / 37 g (sans le bracelet)

Environ 48 g / 37 g (sans le bracelet) Etanchéité : 5 ATM-50 m Natation

5 ATM-50 m Natation Autonomie : Jusqu'à 14/7 jours

Présentation de la HUAWEI Watch GT 4

Huawei jouit d'une solide réputation en matière de fabrication de trackers d'activité intelligents, fiables et rentables.Cependant, il s'avère que la trajectoire de l'entreprise a pris un tournant inattendu qui l'a ramenée à ses racines.

En septembre 2023, nous nous retrouvons face à la Watch GT 4. La montre, les menus et les icônes font largement écho à la GT 3. C'est un peu l'équivalent de la Watch 4 et de la Watch 6 chez Samsung, où chaque itération ressemble davantage à une version raffinée de son prédécesseur.

De ce fait, nous pensons que la HUAWEI Watch GT4 se présente comme une montre connectée dont le design et les performances laissent penser qu'elle contient des applications similaires mais plus performantes. Mais pour s'en assurer, voici ce qu'elle a réellement dans le ventre.

Design

La Huawei Watch GT4 se décline en 4 variantes. Le modèle de base est doté d'un boîtier en acier inoxydable et d'un bracelet noir en silicone, vert en composite tissé, gris en métal et marron en cuir.

La HUAWEI Watch GT4 que nous testons est assez atypique, vu qu'elle est de forme octogonale. Nous avons choisi le modèle avec bracelet en silicone noir. Toutefois, ce que nous pouvons constater, c'est qu'il s'agit d'une grande montre. Sa taille est de 46 mm.

La Watch GT4 est une évolution naturelle de la Watch GT 3. Si son prédécesseur avait une longueur d'avance sur la concurrence il y a deux ans, Huawei a décidé de jouer la carte de la sécurité avec son nouveau wearable. Elle ne présente donc pas de changements notables puisque son homologue fonctionnait déjà bien selon les tests de l'époque.

De son côté, elle possède le même ensemble de capteurs de santé au dos. Elle a le même écran OLED circulaire mesurant 1,46 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels. Sa luminosité maximale est de 600 nits. Et elle est étanche à 50 m ou 5 ATM et conserve également la prise en charge des satellites L1 et L5 pour un positionnement précis.

Fonctionnalités

Sinon, lorsque nous l'avons testé, la Huawei Watch GT4, il a été agréable de constater que la montre est compatible avec un smartphone Android ou iOS. Même si, Huawei Heath n'est pas disponible sur les boutiques App Store ou Google Play. Cette compatibilité est un avantage.

À partir de là, nous avons pu personnaliser vos cadrans de montre. Tout comme nous avons pu activer et désactiver nos flux de notifications. Sans compter le fait que nous avons pu consulter toutes nos données de santé. L'application Huawei Health est téléchargeable via un code QR spécifique. Elle montre des informations complètes et offre des conseils pratiques sur la meilleure façon de s'entraîner et de dormir. Mais il faut bien avouer qu'il est compliqué d'y accéder si vous vivez en dehors de Chine.

A part cela, la Watch GT 4 dispose d'une multitude de profils d'entraînement. Ils offrent des plans générés par l'IA pour vous aider à atteindre des objectifs spécifiques. Nous avons par exemple uniquement voulu maigrir du ventre et des exercices nous ont été proposés.

Particularités de la HUAWEI Watch GT 4 lors de ce test

Puis, en testant les options de la Huawei Watch GT4 nous avons certes remarqué que la montre est bardée. Baromètre, accéléromètre, magnétomètre, oxymètre de pouls, GPS multibande contrôlant le GPS, Galileo, GLONASS, QZSS et Beidou sont présents.

Mais ce qui est particulièrement appréciable, c'est la précision des mesures. Nous sommes allés en ville et en périphérie, mais la montre a su nous localiser. Ce qui est un peu dérangeant, c'est le fait que les données soient tronquées. Elles ne peuvent pas être affichées dans leur ensemble.

Sinon, les monteurs de santé fonctionnent parfaitement. La smartwatch affiche relativement les mêmes données que la Garmin Fenix 7X PRO. Et le GPS fonctionne aussi bien que le cardiofréquencemètre. Les miles d'entraînement sont adaptés et la précision est assez impressionnante.

Huawei, une marque un peu controversée dans le monde

En matière de points négatifs, il faut tout de même préciser que la technologie Huawei n'est pas disponible aux États-Unis ou en Australie. C'est en raison des différends en cours avec le fabricant chinois de télécommunications (et le gouvernement chinois) sur des questions de sécurité. Le Royaume-Uni a quant à lui retirer les appareils Huawei de son réseau 5G. Mais n'en a pas totalement interdit la vente.

Les fans britanniques peuvent toujours se procurer ces modèles mais les paiements sans contact NFC sont limités. C'est dommage, car la Watch est d'un excellent rapport qualité-prix. C'est un produit qui bénéficie d'un prix assez accessible pour tous, car elle est moins chère qu'une Garmin.

Mais heureusement, l'UE autorise toujours la vente des appareils Huawei. Pour en acheter, c'est en visitant la France ou ses voisins que vous pouvez l'acheter en ligne sans souci.

Options de suivi de la santé

Sur ce modèle, nous avons également constaté que Huawei a peaufiné les capteurs de la Watch GT4. Les nouvelles fonctionnalités, combinées aux capacités de HarmonyOS 4.0, promettent des conseils d'entraînement basés sur des données selon la description du produit.

Mais ce que nous avons vraiment apprécié, c'est l'anneau d'activité 2.0. La montre suit les mouvements, les exercices et le nombre de fois où vous vous levez. Il existe également une médaille virtuelle dans l'application Huawei Health, qui permet de jouer à rester actif.

Pour les personnes qui désirent manger sainement, la smartwatch possède une option nommée Gestion des calories.Elle vise à suivre en temps réel l'apport calorique, les calories actives, les calories au repos et le déficit global.

Toutes ces informations se trouvent dans le sous-menu « Poids » de l'application « Santé ». Il faut simplement saisir manuellement ce que vous mangez pour que l'appareil vous conseille. Par contre, l'application n'est pas disponible dans tous les pays.

Ensuite, les capteurs TruSleep et TruSeen 5.5+ offrent des fonctionnalités avancées de surveillance de la fréquence cardiaque et d'ECG. Un capteur de température, une mesure de l'oxygène dans le sang et une mesure du stress complètent l'ensemble des fonctions de santé utiles proposées ici.

Fonctions sport

Pour suivre, au cours de notre test de la Watch GT4 de Huawei, nous nous sommes aperçu que c'est un dispositif destiné aux sportifs amateurs. Nous avons pratiqué un peu de tennis de table, de padel et de badminton avec. Ce fut agréable, la montre a relevé nos données.

Si vous aimez courir, elle peut également vous guider par la voix pour certains types d'activités de course. Les coureurs apprécieront le fait de pouvoir télécharger un parcours (via l'application Huawei Health) et de le suivre. Des personnes ont même utilisé la Watch GT4 comme accessoire principal lors d'un marathon certifié par l'ITRA et l'UTMB sur des sentiers du sud de l'Europe. Elle s'est révélée plus précise qu'un smartphone.

Et comme nous l'avons fait, il est possible de pratiquer la natation en piscine et en eau libre avec. Elle compte les coups et les longueurs au fur et à mesure que vous avancez.

Autonomie

Par la suite, il est à noter que la Watch GT4 de 46 mm dispose d'une batterie d'une capacité de 524 mAh. Tandis que le modèle de 41 mm est équipé d'une cellule de 323 mAh.

Officiellement, c'est donc la grande version qui offre une autonomie de 14 jours en mode économie d'énergie. Puis son autonomie normale est de 8 jours. Néanmoins, nos conclusions brossent un tableau légèrement différent.

L'autonomie de 2 semaines complètes est pratiquement impossible à atteindre. Nous avons désactivé tous les capteurs, utilisé la watch face la moins gourmande en énergie, désactivé les notifications, les appels et le suivi, et nous n'avons atteint que 12 jours.

Une autonomie normale avec quelques notifications, appels, suivi du sommeil et une activité sportive légère a donc fortement entamé la batterie. Elle n' a même pas pu durer plus de 48 heures. Malgré cela, il est appréciable d'avoir essayé le chargeur. Il fonctionne bien et en moins d'heure, la montre est de nouveau fonctionnelle.

HUAWEI Watch GT 4 La HUAWEI Watch GT 4 est sur Amazon au prix de 219,99€ Voir l'offre Verdict En somme, vous pouvez porter cette montre connectée et accomplir toutes les tâches de base. Après notre test de la Huawei Watch GT4, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'une bonne smartwatch. Sans compter le fait que son prix reste toujours dans une fourchette abordable. Pour l'essentiel, elle peut suivre vos pas et vos exercices, vous avertir de l'arrivée de messages. Vous pouvez d'ailleurs voir vos appels reçus, commander le déclencheur de l'appareil photo de votre smartphone et contrôler la musique diffusée sur votre téléphone. Mais il lui manque juste les extras que d'autres montres proposent. La marque Huawei se rattrape donc avec un matériel de qualité possédant une autonomie de batterie qui peut durer jusqu'à 12 jours en mode éco. En comparaison, toutes les montres de Google, Samsung et Apple doivent être rechargées toutes les 24 à 36 heures. On aime Prix abordable

Précision des mesures de santé On aime moins Huawei Heath non disponible dans tous les pays

Grand écran pour petits poignets

