Google Play : Tout ce qu’il y a à savoir sur l’app store d’Android

Google Play est un endroit où les utilisateurs de smartphone et de tablette Android se rendent pour télécharger des applications. Toutefois, chaque année, les fabricants de smartphones nous offrent constamment des produits puissants et riches en fonctionnalités.

Cependant, vous ne pouvez pas profiter des performances de ces derniers si vous installez les mêmes applications. C’est pour cela que Google travaille d’arrache-pied pour apporter des améliorations et satisfaire ses utilisateurs. De ce fait, Google Play Store est régulièrement mis à jour.

Par conséquent, si vous êtes un développeur d’applications, vous devez rester au courant de ces mises à jour, car les modifications apportées au magasin pourraient affecter votre application.

Sachez que ce ne sont pas les seules fonctionnalités de cette plateforme. En effet, puisque c’est le magasin officiel de Google, il propose également des livres, des vidéos, etc. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Google Play Store, vous êtes au bon endroit. Zoom sur cette plateforme.

Qu’est-ce que le Google Play Store ?

Comme mentionné précédemment, il s’agit d’une plateforme qui offre des contenus numériques à ses clients. De nombreuses personnes pensent que Google Play Store est un magasin d’applications. Toutefois, cette plateforme fait bien plus que cela.

En effet, vous pouvez y trouver de nombreux autres contenus. Dans ce contexte, grâce à Google Play Books, vous pouvez désormais acheter des livres audio ou des eBooks. À part cela, les abonnés sur Google Play Films et Séries peuvent également louer des films.

Il est à noter que Google Play Films et Séries et Google Play Books sont des applications compatibles avec les appareils Android mais aussi pour les iPhone et les iPad. Concernant la musique, Google Play Music s’est allié avec Youtube Music. De ce fait, cette fonctionnalité n’est plus disponible sur le Google Play Store.

Les applications

Pour rechercher une application sur Google Play Store, vous pouvez utiliser la barre de recherche qui se trouve en haut de l’écran. Vous pouvez également cliquer sur l’onglet « Catégories ».

En fait, il est à noter que toutes les applications disponibles sur Google Play Store sont classées dans de nombreuses catégories : Actualités, Beauté, Art, BD, Communication, Musique, Finance, Outils, Cuisine, jeux, etc.

Le service de VOD

VOD est l’acronyme de Video On Demand. Cela signifie que vous devez payer pour visualiser une série ou un film. En fait, Google Play Store vous offre deux options pour cela : achat ou location.

L’origine de Google Play Store

Au début, Google Play Store s’appelait Android Market, c’était en 2008. Cette plateforme a été lancée avec les premiers smartphones Android. À cette époque, les fonctionnalités qu’il proposait se limitaient aux jeux et aux applications payantes.

Puis, il s’est développé au fur et à mesure qu’il y avait de meilleurs smartphones. En effet, en 2010, le Google eBookstore a été dévoilé. Ce dernier disposait de plus de 3 millions de livres électroniques. En 2011, Google Music a vu le jour. Puis, ces 3 grandes boutiques se sont regroupées pour former le Google Play Store.

Il est possible d’accéder au service de Google Play Store à partir d’une application que vous pouvez installer sur votre tablette ou smartphone Android. À part cela, vous pouvez également opter pour le service en ligne en utilisant un navigateur internet. Toutefois, pour vous connecter, vous devez disposer d’un compte Google.

Pour chaque article, vous trouverez le descriptif du produit, ainsi que les avis et les notes venant des utilisateurs. Cette plateforme vous offre de nombreuses fonctionnalités pour une meilleure organisation.

En effet, vous avez la possibilité d’ajouter les articles que vous avez achetés dans la bibliothèque Google Family. Cela vous permet de les partager avec les autres personnes qui se trouvent dans ce groupe. À part cela, avec la fonction « liste de souhait », vous pouvez facilement trouver les articles qui vous intéressent.

La liste de souhait

Google Play Store vous permet d’accéder, d’afficher et aussi de modifier votre liste de souhait. En effet, pour ajouter des applications, des livres, de la musique, des films, des émissions de télévision dans cette liste, appuyez sur le menu à 3 points puis sur l’option « Ajouter à la liste des souhaits ».

La procédure à suivre est la même pour supprimer des articles, sauf que vous devez sélectionner l’option « Supprimer de la liste des souhaits ». Pour afficher le contenu de cette liste, choisissez l’option « Liste des souhaits ».

Mis à jour des applications

Il est très facile de mettre à jour des applications via Google App Store. Par défaut, votre smartphone est programmé pour les mettre à jour automatiquement lorsqu’il est connecté au réseau wifi.

Toutefois, pour une mise à jour manuelle, vous devez modifier quelques paramètres. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres du Play Store (sur votre smartphone), puis appuyez sur « Mise à jour automatique des applications » et enfin « Ne pas mettre à jour les applications »

Désinstaller les applications via le Google Play Store

Vous savez probablement comment désinstaller des applications depuis votre smartphone, mais comment le faire via le Google Play Store ? Pour ce faire, appuyez sur le menu en forme de hamburger qui se trouve à gauche de votre écran. Puis, sélectionnez « mes applications et jeux ». Ensuite, 3 sections apparaissent en haut : Mises à jour, Installé et Bibliothèque.

Choisissez l’onglet « Installé ». Ainsi, vous trouverez toutes les applications que vous avez déjà installées. De ce fait, vous pouvez les désinstaller à partir de là.

Le chargement latéral d’applications est un processus qui permet d’installer une application sans passer par Google Play. Il y a deux façons simples de le faire : utiliser les téléphones Android et le cloud.

Avec un téléphone Android ?

Pour trouver les APK nécessaires à l’installation d’applications sur Android TV, il suffit d’utiliser APKMirror. Ensuite, il faut l’ouvrir sur le téléphone pour télécharger l’APK souhaité. Une fois le fichier installé, il faut ensuite charger le programme Send Files To TV sur le téléphone et sur l’Android TV. Ensuite, il suffit de l’ouvrir sur le téléviseur et de sélectionner l’option « Recevoir ». En même temps, il doit être ouvert sur le téléphone et sélectionner l’option d’envoi.

Un menu de fichiers apparaîtra sur le téléphone, tandis que l’APK téléchargé devrait se trouver dans un dossier nommé « Download ». Lors de sa sélection, le nom du téléviseur doit apparaître sur l’écran du téléviseur. Une fois le transfert terminé, il est possible de le sélectionner et de l’ouvrir sur le téléviseur.

À ce moment-là, un message invitant à installer le logiciel apparaîtra. Cela peut être fait à l’aide d’une application appelée File Commander. Dans le dossier « Download » se trouve l’APK transféré. Lors de la sélection du fichier, un message s’affiche à l’écran : « Staging app » indiquant que l’APK doit maintenant commencer à s’installer.

A l’aide du stockage cloud

Le processus est très similaire à la méthode ci-dessus et utilise la même application File Commander pour faire le travail. Après avoir téléchargé le fichier APK depuis APKMirror sur le téléphone ou le PC, il faut l‘ajouter à Google Drive. Ensuite, il convient de lancer l’application File Commander sur la télévision Android avant de se connecter au compte de stockage sur le cloud choisi. Les fichiers Google Drive devraient maintenant être visibles sur l’Android TV. Il suffit ensuite de sélectionner le fichier APK à installer et un message apparaît indiquant « Staging app ».

Faut-il télécharger des applications via le Google Play Store ?

Google affirme qu’il est plus sécurisé de télécharger toutes les applications dont vous avez besoin sur la plateforme Play Store. En effet, ces dernières sont bien contrôlées pour s’assurer qu’il n’y ait aucun logiciel malveillant.

Les alternatives à Google Play Store

Google Play Store n’est pas la seule plateforme où vous pouvez télécharger des applications. Il existe l’AppGallery pour les personnes disposant d’un smartphone Huawei. À part cela, il y a également l’App Store d’Amazon.

Play Store : une section Sécurité des données pour plus de transparence

Google a déployé une section « Sécurité des données » sur le Play Store, un ajout essentiel pour protéger la vie privée des utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité oblige les développeurs à fournir des informations claires et détaillées sur la collecte et l’utilisation des données personnelles par leurs applications. L’objectif principal est de garantir une transparence totale, permettant aux utilisateurs de comprendre quelles informations sont recueillies, comment elles sont utilisées, et si elles sont sécurisées.

Dans la section « À propos », les utilisateurs peuvent consulter la nature des données collectées et partagées, comme les informations de localisation, les contacts ou les préférences d’utilisation. La section indique aussi si ces données sont chiffrées durant leur transfert, un point crucial pour assurer la sécurité des informations sensibles. De plus, les développeurs doivent préciser si leurs applications respectent des standards spécifiques, comme la charte de la famille de Google, ou si des audits indépendants ont été réalisés pour valider la conformité.

Cette transparence accrue permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées avant de télécharger une application. Google souhaite ainsi renforcer la confiance des utilisateurs envers le Play Store, tout en incitant les développeurs à adopter des pratiques de collecte de données responsables et conformes aux réglementations.

Google Play Store : des mises à jour simultanées pour gagner du temps

Le Google Play Store a récemment introduit une fonctionnalité très attendue : la possibilité de mettre à jour plusieurs applications en simultané. Auparavant, les utilisateurs devaient patienter pendant que les applications se mettaient à jour une par une, un processus parfois long et frustrant, surtout lorsque de nombreuses mises à jour étaient disponibles. Désormais, cette nouvelle option offre une expérience plus fluide et rapide, réduisant considérablement le temps d’attente.

Grâce à cette amélioration, le Google Play Store télécharge et installe plusieurs applications en parallèle, optimisant ainsi la gestion des ressources de votre appareil. Cette innovation est particulièrement bénéfique pour les utilisateurs qui possèdent de nombreuses applications nécessitant des mises à jour fréquentes. Finies les attentes interminables, cette fonctionnalité simplifie la maintenance des applications et assure qu’elles fonctionnent toujours de manière optimale.

L’optimisation des mises à jour est cruciale dans notre ère numérique où les correctifs de sécurité et les nouvelles fonctionnalités sont régulièrement déployés. Avec cette avancée, Google répond à une demande de longue date de ses utilisateurs, rendant l’utilisation des appareils Android plus efficace et agréable. Cette nouveauté marque un pas de plus vers une meilleure expérience utilisateur globale sur la plateforme.

Source : androidheadlines.com

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn