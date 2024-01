[CES] – NVIDIA surpasse les anciennes générations de cartes graphiques

NVIDIA, le leader dans le domaine des GPU, a annoncé aujourd’hui une nouvelle gamme de cartes graphiques GeForce RTX 40 SUPER Series lors du CES 2024. Cette série comprend les GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER et GeForce RTX 4070 SUPER, qui apportent des performances de pointe et une puissance en IA pour les jeux et la création.

Des capacités en IA améliorées

Les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 SUPER Series sont basées sur l’architecture Ada Lovelace et offrent des performances impressionnantes. Elles sont capables de fournir jusqu’à 52 shader TFLOPS, 121 RT TFLOPS et 836 AI TOPS. Ce qui les rend idéales pour les jeux et la création. La GeForce RTX 4070 SUPER est disponible à partir de 659 euros. Cela dit, la gamme est donc accessible à un large public.

L’IA au service des joueurs

Les joueurs PC recherchent constamment la meilleure qualité visuelle, et les GPU GeForce RTX 40 SUPER Series répondent à cette demande. Grâce au NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) Super Resolution, au Frame Generation et au Ray Reconstruction, les jeux deviennent désormais plus immersifs que jamais. Avec le DLSS, l’IA génère sept pixels sur huit. Ce qui accélère ainsi le ray tracing jusqu’à 4 fois tout en améliorant la qualité d’image.

Un avantage pour les créatifs

Ces cartes graphiques ne sont pas seulement destinées aux joueurs. Les applications d’IA générative comme Adobe Photoshop profitent des Tensor Cores pour accélérer la productivité et aussi améliorer les flux de travail créatifs. De plus, NVIDIA Broadcast peut éliminer les bruits de fond indésirables et fournir des arrière-plans virtuels transparents de façon à vivre une expérience de streaming améliorée.

Des performances inégalées

Pour les amoureux de la haute résolution

La GeForce RTX 4080 SUPER offre des performances fulgurantes en résolution 4K. Avec une vitesse 1,4 fois supérieure à la GeForce RTX 3080 Ti sans le DLSS Frame Generation, la RTX 4080 SUPER est idéale pour les jeux entièrement raytracés. De plus, avec 836 AI TOPS, le DLSS Frame Generation améliore encore les performances. Ce qui la rend deux fois plus rapide que la RTX 3080 Ti. La GeForce RTX 4080 SUPER sera disponible à partir du 31 janvier à partir de 1109 euros.

La puissance en 1440p et 4K

La GeForce RTX 4070 Ti SUPER est parfaite pour les jeux en 1440p et jusqu’en 4K. Avec plus de cœurs, une mémoire de 16 Go et aussi un bus mémoire de 256 bits, elle offre effectivement une bande passante de mémoire de 672 Go/s. Elle est 1,6 fois plus rapide qu’une RTX 3070 Ti et 2,5 fois plus rapide avec le DLSS 3. La GeForce RTX 4070 Ti SUPER sera disponible à partir du 24 janvier au prix de 889 euro.

Un choix équilibré

La GeForce RTX 4070 SUPER offre un excellent équilibre avec 20% de cœurs en plus que la RTX 4070. Cette spécificité la rend également plus rapide qu’une RTX 3090 tout en consommant moins d’énergie. Avec le DLSS 3, elle est 1,5 fois plus rapide. La GeForce RTX 4070 SUPER sera disponible à partir du 17 janvier au prix de 659 euro.

Une petite vidéo pour ne rien manquer :

Où acheter

Les cartes NVIDIA Founders Edition seront disponibles sur NVIDIA.com et chez certains revendeurs. Les cartes personnalisées seront proposées par des fournisseurs de cartes renommés tels qu’ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY et ZOTAC.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.