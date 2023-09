Starfield : pourquoi les joueurs sur Nvidia paient le pari du jeu sur le FSR

Sorti en 2023, Starfield représente un tournant majeur pour les jeux PC. Il brille par sa stabilité et sa relative absence de bugs, tout en étant bien adapté à divers matériels. Cependant, sa demande en ressources ne doit pas être sous-estimée. En effet, avec la FSR d’AMD et l’absence du DLSS et autres, les cartes graphiques Nvidia sont laissées de côté.

La FSR 2 d’AMD : Pilier du jeu

Ce jeu se concentre sur l’utilisation de la Super Résolution FidelityFX 2 (FSR 2) d’AMD pour augmenter les taux de rafraîchissement. Il privilégie la qualité optimale avec la FSR 2 activée. Cela peut poser un dilemme aux joueurs disposant de matériel moins performant, qui doivent choisir entre performances et qualité d’image. De même, avec la FSR comme pilier de Starfield, les utilisateurs de carte Nvidia font face à ce même dilemme.

Le partenariat exclusif avec AMD

Le partenariat exclusif entre AMD et Starfield a suscité des inquiétudes quant à un possible blocage du DLSS de Nvidia à l’instar du FSR d’AMD sur les PC. Heureusement, AMD a confirmé que le DLSS n’était pas bloqué, laissant Bethesda Game Studios libre de l’implémenter.

Absence du DLSS et XeSS

Cependant, ni le DLSS ni le XeSS d’Intel ne sont présents dans le jeu. Cette situation est préoccupante, car la FSR 2 ne rivalise pas avec le DLSS de Nvidia sur Starfield en termes de qualité d’image. Des jeux comme Diablo 4 et Hogwarts Legacy montrent clairement la supériorité du DLSS. Ils parviennent à préserver les détails tout en offrant de bonnes performances.

Limitations des mods DLSS

Malgré l’existence de mods pour ajouter le DLSS de Nvidia à Starfield, son impact sur la qualité d’image reste limité par rapport à la FSR. Cela souligne l’accent mis sur la FSR 2, excluant de nombreux joueurs PC utilisant des cartes graphiques Nvidia.

Une conception axée sur la FSR 2

La conception du jeu repose entièrement sur la FSR 2, activée par défaut dans tous les préréglages graphiques. Cela améliore les performances au détriment de la qualité visuelle. Même avec des cartes graphiques haut de gamme, cela peut rendre difficile le maintien de performances stables dans des zones exigeantes.

Impact crucial de la FSR 2

La FSR 2 peut faire la différence entre un jeu jouable et injouable. Surtout avec des cartes graphiques d’entrée de gamme, cela laisse peu de place aux alternatives pour optimiser les performances. Par ailleurs, l’implication de la FSR dans Starfield bloque également les joueurs avec une carte Nvidia.

L’appel à une diversité d’options

Bien que la conception axée sur l’upscaling ne soit pas intrinsèquement problématique, le jeu aurait pu offrir davantage d’options aux joueurs PC. Cela aurait permis d’optimiser performances et qualité d’image. Actuellement, Starfield exclut la majorité des joueurs avec des cartes graphiques Nvidia qui préfèrent le DLSS à l’inverse du FSR.

L’incertaine FSR 3 d’AMD

L’avenir de la FSR 3 d’AMD, du DLSS de Nvidia dans Starfield reste incertain. Effectivement, pour l’instant, même la dernière version de FSR n’est pas encore prise en charge. Bien qu’AMD ait annoncé son arrivée avec des mises à jour pour d’autres jeux, Starfield n’est pas concerné.