Accessoire HTC Vive : quel équipement choisir ?

Pour optimiser votre expérience VR, vous aurez à trouver l'accessoire idéal pour le casque VR HTC Vive. Que ce soient des protèges casques, des systèmes de câblages plus pratiques ou même des outils de performance, vous trouverez de tout.

Le casque HTC Vive est sorti depuis longtemps, ce qui ne vous empêche pas d'optimiser votre expérience avec l'accessoire adapté. Si vous souhaitez améliorer votre séance de jeu ou simplement entretenir votre casque, vous découvrirez ici les équipements incontournables.

Etui de protection Navitech

Caractéristiques techniques Poids : 800 g (casque inclus)

Marque : Navitech

Dimensions : 32,8 x 31,8 x 14,2 cm

Couleur : Noire nuit

Prix : 21 €

Pour les déplacements, il est indispensable de bien protéger son casque HTC Vive du choc et des possibles accidents.

Aussi, vous aurez besoin d'un étui de protection pour emmener votre casque n'importe où. Cela est notamment possible grâce à l'étui Navitech. Ce dernier vous permet de transporter votre casque facilement et confortablement. Il dispose d'assez de place pour y placer l'appareil, mais également ses contrôleurs et systèmes de câblage. Assez léger, il est également ergonomique.

Petit points intéressant, il est tout à fait possible d'utiliser cet étui pour transporter d'autres casques HTC Vive.

Confortable

Léger

Un seul espace non compartimenté

Suffisant pour les équipements de base, mais pas plus

Serre-tête audio Deluxe

Caractéristiques techniques Poids : 400 g

Marque : HTC Vive

Matériaux : Velours, cotons, plastique et caoutchouc mousse

Couleur : Noire

Prix : 129 €

Si le confort du HTC Vive est déjà élevé, il est toujours possible de l'améliorer, et ce, avec l'accessoire adéquat.

En effet, la marque dispose d'un système de serre-tête haut de gamme remplaçant le modèle de base du casque. Cela vous offre plus de possibilités, comme un système audio intégré de qualité et un contrôle plus précis grâce à une molette placée derrière.

Cet équipement offre un confort plus important, mais aussi une plus grande sécurité. Avec un système plus sécurisé, vous pourrez vous mouvoir plus librement sans craindre les dégâts de chute pour votre casque. De plus, les écouteurs intégrés offrent une immersion encore plus importante.

Système audio intégré

Ergonomie élevée

Assez cher

Spécifique au HTC Vive

Batterie de rechange pour contrôleurs

Caractéristiques techniques Capacités : 950 mAh

Tension : 3,85 Volt

Marque : vhbw

Composition : Lithium polymère

Prix : 14 €

Si le HTC Vive est un casque pour PC, ne disposant pas d'une source d'alimentation autonome, ce n'est pas le cas des contrôleurs.

Ces derniers demandent des batteries spécifiques pour pouvoir fonctionner. Aussi, pour gagner en temps d'utilisation et éviter les problèmes d'utilisation lors des déplacements, vous avez la possibilité d'utiliser une batterie de rechange vhbw compatible avec les contrôleurs du casque.

C'est simple, vous pouvez recharger vos contrôleurs et ainsi pouvoir jouer de suite à votre appareil sans temps d'attente. Puissantes, ces batteries offrent une vraie alternative pour les utilisateurs du casque.

Puissante batterie

Simple d'utilisation

Chauffe récurrente

Nécessite un test de compatibilité au préalable

Coussin facial en mousse

Caractéristiques techniques Épaisseur : 18 mm

Marque : Greenf

Couleur : Noire

Composition : mousse et cuir

Prix : 39,95 €

Le confort est un aspect essentiel de l'expérience VR puisqu'il conditionne la qualité de ladite expérience.

Aussi, il est important de disposer d'accessoires permettant d'améliorer le confort, comme le cas des coussins faciaux en mousse. Si le HTC Vive dispose déjà de systèmes en mousse pour le confort du visage, les effets de transpirations peuvent vite se montrer encombrants.

Ce système de coussin n'absorbe pas la sueur et ne causera pas de désagrément, tant au niveau de l'odeur que du confort. De plus, il améliore le champ de vision puisque son épaisseur est moins importante que le modèle inclus dans le casque. Ainsi, vous pourrez mieux observer votre environnement numérique.

N'absorbe pas la transpiration

Particulièrement confortable

Nécessite un remplacement régulier

Mise en place parfois complexe

Vive Tracker

Caractéristiques techniques Poids : 400 g

Marque : HTC Vive

Couleur : Noire

Connexions : Bluetooth

Prix : 129 €

Il vous est parfaitement possible d'optimiser votre expérience VR grâce au HTC Vive Tracker

Cet accessoire vous permet tout simplement de matérialiser des objets réels dans votre monde numérique. Plus précisément, vous pourrez faire détecter différents éléments matériels, allant d'objets du quotidien à votre propre corps pour une immersion encore plus importante.

Cela vous permet ainsi de concevoir différents projets, que ce soit par l'intermédiaire de la motion capture ou de la conception. Un outil indispensable pour les professionnels, mais également pour les plus curieux qui veulent dépasser les limites de la réalité virtuelle.

Possibilités multiples

Niveau de tracking

Demande quelques connaissances

Nécessite un temps d'adaptation

Système de câblage optimisé

Caractéristiques techniques Poids : 91 g

Marque : Skywin

Connecteurs : USB, HDMI, alimentations

Nombre de ports : 3 ports

Prix : 50 €

Un accessoire pour HTC Vive est efficace lorsqu'il impacte positivement l'expérience utilisateur.

C'est notamment le cas lorsqu'il est question d'améliorer le système de câblage, étape cruciale dans l'utilisation du casque. Avec le câble 3 en 1 Skywin, vous serez en mesure de connecter rapidement votre casque à un PC et divers autres supports. Système optimisé, tout est compris en un seul câble.

Cela vous permet notamment de lier votre casque à un PC et des écouteurs rapidement. Terminé le processus de câblage encombrant qui dure des heures. Vous profitez ici d'un système extrêmement simple, voire même intuitif et pratique.

Système de câblage pratique

Clair et simple à mettre en place

Longueur limitée

Non adaptée pour les activités VR intensives

FAQ

Quel accessoire est indispensable pour le HTC Vive ?

Si chacun des accessoires présentés peut être nécessaire, les équipements relevant de la protection et du confort sont plus importants.

Ainsi, si vous devez choisir un premier accessoire, il est plus efficace de se pencher sur la housse faciale et l'étui de protection. Le premier équipement vous offre un confort lors de l'utilisation du casque tandis que le deuxième vous permet d'assurer la sécurité de votre appareil lors de vos déplacements.

Après, si vous souhaitez améliorer votre expérience, vous avez l'embarras du choix. Le plus important est de choisir selon vos besoins. Si vous êtes par exemple plus intéressé par le gaming, il vous faudra trouver un moyen de rallonger la durée de votre séance. Cela est notamment possible avec la batterie changeable pour les contrôleurs.

En somme, le choix se fait à partir de vos besoins immédiats, mais également à long terme, en prenant en compte l'usage principal de votre casque.

Y-a-t-il d'autres accessoires indispensables au HTC Vive ?

En dehors des équipements pour le confort, la protection et l'expérience VR, il y a les accessoires pour l'entretien du casque.

En effet, il est primordial d'entretenir régulièrement le casque afin d'assurer une expérience VR toujours au top. L'accumulation de poussière et autres saletés peut réellement impacter les performances de l'appareil comme son système de refroidissement, la qualité d'affichage ou encore la précision du tracking.

Pour cela, il vous faudra trouver et acheter des tissus légers spécialisés dans le nettoyage de surface délicate comme les lunettes, lentilles, verres et casques VR. Prenez également en compte la nécessité d'avoir un produit de nettoyage à appliquer ponctuellement sur le casque. Toutefois, il est important de se documenter sur le sujet afin de choisir le produit adapté.

Enfin, si vous avez le budget, prévoyez l'achat de système de rangement pour le casque et les contrôleurs. Cela vous permettra notamment d'entreposer votre appareil en lieu sûr sans risque de chocs.

Que faut-il prendre en compte dans le choix d'un accessoire ?

Si techniquement le casque HTC Vive peut profiter d'innombrables accessoires VR, tous ne sont pas forcément adaptés.

Il y a avant tout la question de la dimension et du poids. Pour des accessoires comme des housses ou des systèmes de maintien, le poids a une importance capitale puisqu'il influe sur l'expérience utilisateur. Ainsi, plus c'est léger, mieux c'est. La taille des accessoires doit également être sérieusement prise en compte puisque certains équipements peuvent ne pas avoir les dimensions idéales pour être utilisées, pouvant ainsi causer un sérieux inconfort à l'utilisateur.

Un autre point essentiel à analyser au préalable est la compatibilité. En effet, il existe certains équipements qui ne prennent pas en compte le système du casque ou de ses contrôleurs. Vous avez l'exemple de batteries ou système de câblage non adapté. Cela peut se montrer très contraignant, surtout lorsque l'appareil est utilisé.

Comment choisir plus efficacement un accessoire pour le HTC Vive ?

La première chose à faire est d'effectuer un comparatif détaillé et complet.

En présentant les différents modèles d'équipement qui vous intéresse, vous serez en mesure de voir à travers leurs caractéristiques, le modèle qui vous semble le plus adapté. Cela vous permettra alors de déterminer l'équipement adéquat en éliminant ceux qui vous intéressent le moins.Par la suite, il vous faudra déterminer les accessoires selon votre budget. Certains modèles peuvent coûter une centaine d'euros et d'autres une dizaine, à vous de choisir selon votre disponibilité. A noter que le prix n'est pas forcément représentatif de la qualité de l'accessoire.

