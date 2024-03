Casque VR pas cher : comparatif des meilleurs modèles

Si vous voulez trouver le meilleur casque VR pas cher, vous êtes au bon endroit. Ici, nous vous présenterons différents modèles abordables tout aussi intéressants les uns que les autres. Que ce soit des modèles confortables, performants et innovants, vous trouverez de tout.

Le coût d'un casque VR peut être très élevé, selon le modèle et ses capacités propres. Nous allons ici vous aider à dénicher un bon casque VR pas cher, avec les meilleures caractéristiques sur le marché. Nul doute que vous y trouverez un ou plusieurs modèles qui vous intéressent.

Meta Quest 2 : une valeur sûre

Caractéristiques techniques Résolution : 1832 x 1832 pixels par œil

Poids : 503 g

Champ de vision : 110°

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Prix : 299 €

Le Meta Quest 2 mérite son titre de meilleur casque VR, autant pour ses performances que sa grande accessibilité.

Très confortable, il possède un système de sangle ajustable qui convient à toutes les morphologies. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz promet une expérience gaming et visuelle sans latence. Niveau contenu, le Meta Quest 2 fait partie des mieux servis, avec une bibliothèque d'applications et de jeux riche.

Facile à utiliser, on déplore toutefois un certain inconvénient dans l'utilisation de câbles de liaisons pour la connexion du casque avec un PC. Ajoutez à cela une batterie correcte, mais sans grands exploits. Toutefois, hormis ces quelques points noirs, le Meta Quest est certainement l'un des modèles les plus complets et abordables sur le marché.

Prix abordable

Excellente expérience utilisateur

Câble de liaison indispensable pour la connexion aux jeux PC

Autonomie pas assez élevée

HP Reverb G2 : la performance au rendez-vous !

Caractéristiques techniques Résolution : 2160 x 2160 pixels par œil

Poids : 550 g

Champ de vision : 114°

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Prix : 639 €

En termes de rapport qualité/prix, on peut également parler du modèle de casque HP Reverb G2, qui se distingue en premier lieu par un excellent design.

Mais le HP Reverb G2 n'est pas que beau, puisqu'il s'agit également d'un casque performant. Cela se ressent avant tout au niveau de sa résolution de 2160 x 2160 pixels par œil, soit une résolution au-delà du 4K. Il s'agit donc d'un excellent pour visionner des films et jouer à des jeux à plus de 110°.

Son ergonomie aidant, ce casque vous promet une expérience visuelle des plus confortables possible sur le marché des casques VR. Pour un casque VR pas cher, mais intéressant, le HP Reverb G2 se positionne clairement au top de la liste.

Confort élevé

Excellente qualité visuelle

Chauffe assez élevée

Qualité audio insuffisante

Pico 4 : un modèle fiable

Caractéristiques techniques Résolution : 2160 x 2160 pixels par œil

Poids : 295 g

Champ de vision : 105°

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Prix : 3289 €

Le Pico 4 représente un concurrent sérieux pour le Meta Quest 2 et son titre de meilleur casque VR, tant il impressionne de par son rapport qualité-prix.

Les raisons à cela ? Tout d'abord une excellente résolution, soit une qualité 4K + pour une expérience visuelle inoubliable. Ajoutez à cela un confort parfait lors de l'utilisation, justifiée en partie par un poids nettement inférieur aux autres modèles.

Cerise sur le gâteau, le Pico 4 se décline en deux versions de 128 Go et 256 Go dont les prix varient également. Une excellente manière de faire varier les options pour les clients selon les besoins et le budget.

Très léger

Prix intéressant

Nécessite un entretien minutieux des lentilles

Contrôleurs parfois capricieux

Nintendo Labo VR : un casque VR unique !

Caractéristiques techniques Résolution : 640 x 720 pixels par œil

Poids : 339 g

Champ de vision : 88°

Taux de rafraîchissement : 60 Hz

Prix : 37 €

Dans la liste pour trouver un casque VR pas cher, vous ne trouverez certainement pas mieux que le Nintendo Labo Toy-Con 04, bien qu'il vous demande d'avoir une Switch au préalable.

Vous l'aurez sûrement compris, il s'agit d'un casque exclusivement pour le gaming sur la dernière console de Nintendo. En termes de performances, il ne faut donc s'attendre à rien de ce que les autres modèles proposent puisqu'il s'agit ici d'une toute autre expérience.Cela n'en fait pas moins un bon casque, avec un bon confort du fait de son poids et en raison de sa constitution en carton. Adapté aux jeunes, la ludothèque est étonnement assez fournie avec la liste des jeux Switch compatibles.

Poids léger

Contenus exclusifs à la Switch

Performance discutable

Adapté à une catégorie d'expérience VR précise

PlayStation VR2 : pour une expérience gaming complète !

Caractéristiques techniques Résolution : 2000 x 2040 pixels par œil

Poids : 600 g

Champ de vision : 110°

Taux de rafraîchissement : 90 à 120 Hz

Prix : 649 €

Pour ceux qui souhaitent une expérience VR purement gaming de haut niveau, la PSVR2 est le meilleur choix possible.

Sa résolution en 4K vous promet un visuel immersif, surtout dans les mondes ouverts ou dans les survival-horror. Niveau contrôle et expérience du jeu, on se rapproche de la perfection avec la possibilité d'utiliser les Dual Sense ou les contrôleurs Sense Controller. Le retour haptique est parfait et le suivi des mouvements est exceptionnel.

Niveau ludothèque, vous aurez largement de quoi faire avec le catalogue de jeux plus qu'impressionnants de la PlayStation, avec notamment plusieurs exclusivités.

Excellent système de tracking des contrôleurs

Grande ludothèque de jeux

Expérience exclusivement gaming

Système de serre-tête non optimal

HTC Vive Flow : tout en praticité !

Caractéristiques techniques Résolution : 1600 x 1600 pixels par œil

Poids : 189 g

Champ de vision : 100°

Taux de rafraîchissement : 75 Hz

Prix : 313 €

Si vous pensez que la gamme HTC Vive ne possède que des modèles à plus d'un millier d'euros, c'est que vous ne connaissez pas le HTC Vive Flow, un mixe entre lunettes de soleil et casque VR.

Accessible, il n'en reste pas moins un excellent modèle, avec une résolution combinée de 3200 x 1600 pixels, parfait pour regarder vos films et séries n'importe où. Son taux de rafraîchissement de 75 Hz vous permet une expérience fluide.

Toutefois son grand atout se trouve dans sa praticité, tant au niveau du confort que de la facilité d'installation. Il s'agit d'un casque VR qui s'adresse à tout le monde, avec des fonctionnalités tout aussi intéressantes que les autres modèles.

Poids léger

Confortable et pratique

Manque de puissance

Expérience VR limitée

Oculus Rift S : un modèle équilibré

Caractéristiques techniques Résolution : 1280 x 1440 pixels par œil

Poids : 563 g

Champ de vision : 110°

Taux de rafraîchissement : 80 Hz

Prix : 349 €

L'Oculus Rift S ne brille pas de par sa résolution, mais plus de par son expérience utilisateur plus qu'intéressante.

En effet, le casque possède notamment un système d'installation facile à utiliser, un confort optimal et une interface fonctionnelle. Son système de tracking par capteurs externes est également complet, ne présentant pas de grandes failles.

De manière générale, l'Oculus Rift S est un casque VR pas cher, mais intéressant, vous proposant une expérience numérique complète et immersive, sans forcément aller dans la surenchère de puissance.

Excellente expérience utilisateur

Système de tracking performant

Résolution insuffisante

Qualité audio minimaliste

FAQ

Comment choisir le casque VR pas cher adéquat

Même si les casques VR présentés ont tous un coût moins important que la majorité des modèles sur le marché, il ne faut pas sélectionner le premier modèle venu.

En effet, le choix du modèle de casque adéquat dépend principalement de vos besoins et plus principalement de l'expérience VR que vous souhaitez effectuer. Pour du gaming, il est important de se pencher davantage sur l'aspect performance et autonomie. Pour une expérience VR globale, le confort et l'expérience utilisateur en général sont à prioriser.

A savoir également que plusieurs modèles de casque se concentrent sur une expérience VR précise. Aussi, il est important de s'attarder sur les caractéristiques de chaque modèle.

Quand faut-il prendre un modèle de casque pour smartphone ?

Il existe différents modèles de casque utilisables uniquement selon un type d'appareil spécifique.

Dans cette liste, il y a les modèles pour smartphones comme le Google Cardboard par exemple ou le Samsung Gear VR. Ces modèles sont généralement moins coûteux en raison de leurs spécificités. Aussi, il est intéressant de prendre ces modèles lorsque votre budget ne vous permet pas de choisir les modèles autonomes ou pour PC.

Toutefois, il ne s'agit pas du seul point en faveur des modèles pour smartphones, car ils possèdent un avantage indéniable en termes de praticité. En effet, ce type de casque est généralement portable, pouvant être utilisé partout. Il s'agit d'un avantage considérable en comparaison des modèles pour PC qui sont très limités en termes de déplacement. Il est néanmoins indispensable de bien choisir le modèle en fonction du modèle de votre smartphone et de la compatibilité avec le casque.

Les casques VR pas cher ont-ils tous des faibles performances ?

La réponse est non, un casque VR pas cher ne signifie pas forcément être un modèle peu performant.

L'exemple le plus parlant est notamment le cas du Meta Quest 2, considéré comme l'un des meilleurs casques VR, étant relativement abordable, mais également très performant. Il peut être utilisé pour le gaming, la conception de projet professionnel, le sport ou encore pour l'exploration numérique.

Cela est également le cas avec la PlayStation VR2, certainement le meilleur casque gaming mais restant toutefois accessible pour les clients. Ainsi, même si le prix est un certain indicateur en termes de qualité, il ne reflète pas forcément les performances d'un casque VR. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on regarde plusieurs modèles très onéreux sur le marché, mais dont le coût n'est pas en accord avec la qualité, et encore moins avec les performances.

Faut-il faire des comparatifs entre les modèles de casques ?

Il est toujours important de comparer objectivement les modèles de casques entre eux, qu'ils soient en début, milieu ou haut de gamme.

Cela permet principalement de voir le rapport qualité/prix en analysant les caractéristiques des modèles qui vous intéressent. Il s'agit également d'une excellente manière pour mieux choisir le modèle adéquat.

Effectuer un comparatif vous permet également de renforcer ou de changer vos préférences en analysant certains modèles qui ne vous intéressaient pas de prime abord. Enfin, cela permet également de faire une liste objective des modèles les plus intéressants et de se rapprocher le plus de celui qui saura répondre à vos besoins tout en éliminant les moins intéressants.

Résolution, poids ou performance : quelle caractéristique prioriser ?

Le type de caractéristique à prioriser dépend en grande partie de votre usage et de l'expérience VR recherchée.

Ainsi, une expérience gaming et le visionnage de film sont deux activités différentes qui vous demanderont de prioriser la performance pour l'une et la résolution. Toutefois, si vous restez indécis dans vos choix, il peut être intéressant de toujours prioriser en premier lieu la résolution. La VR est avant tout une expérience visuelle. De ce fait, la qualité de l'image, le degré de détail ou de réalisme ont leur grande importance.

La majorité du temps, une expérience VR réussie est avant tout une expérience immersive de par un visuel captivant.

La majorité du temps, une expérience VR réussie est avant tout une expérience immersive de par un visuel captivant.