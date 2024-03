Comparatif du meilleur casque Pico : quel est le modèle idéal ?

Si la marque de casque VR Pico vous intéresse, alors ce comparatif est fait pour vous. En effet, vous trouverez ici les modèles les plus intéressants du marché, tant en termes de puissance que de fonctionnalités.

Choisir un casque VR est toujours compliqué, tant les marques existantes et les modèles sont nombreux. La gamme de casques Pico représente une valeur sûre, encore faut-il savoir choisir le bon modèle. Nous sommes ici afin de vous y aider, en vous présentant les meilleurs modèles disponibles.

Pico 4 : Un modèle fascinant !

Caractéristiques techniques Résolution : 2160 x 2160 pixels par œil

Poids : 295 g

Champ de vision : 105°

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Prix : 379 €

Le Pico 4 est un modèle de casque particulièrement accessible, avec un excellent rapport qualité/prix.

Vous avez ici un casque VR confortable, utilisant un système de sangle ergonomique et ajustable. Son poids léger y joue également pour beaucoup. Niveau performance, ce casque profite de l'excellent processeur Qualcomm Snapdragon XR Gen 2. Cela vous permet de jouer à la plupart des titres disponibles sur les plateformes. Même sur le plan de l'autonomie, le Pico 4 se révèle être satisfaisant avec une durée de 2h 30 selon le niveau d'utilisation. Sa haute résolution en 4K vous promet également une expérience visuelle de qualité.

Tout cela, ajouté à un prix abordable en comparaison des autres en fait l'un des meilleurs casques VR sur le marché, faisant même de l'ombre au légendaire Meta Quest 2.

Excellente performance

Résolution élevée

Système de liaison aux réseaux sociaux assez technique

Chauffe élevée lors de l'utilisation

Pico G3 : le plus accessible !

Caractéristiques techniques Résolution : 1832 x 2160 pixels par œil

Poids : 604 g

Champ de vision : 98°

Taux de rafraîchissement : 72 à 90 Hz

Prix : 396 €

Le modèle de casque autonome Pico G3 brille de par ses qualités et son prix accessible.

Son design sobre ne reflète pas ses nombreux points forts, à commencer par son confort optimal. En effet, le casque se porte très bien. Même s'il présente un poids assez élevé, le système de sangle permet une répartition correcte du poids, permettant ainsi une bonne liberté de mouvement.

Sa résolution en quasi 4K vous permettra de jouer à vos jeux et de visionner vos films préférés dans une qualité visuelle élevée. Son atout le plus important concerne son autonomie. Ainsi, vous pourrez profiter de votre casque pendant 3 heures.

Nous regrettons simplement le champ de vision assez limité comparé à d'autres modèles. Toutefois, cela ne vous empêchera pas d'en profiter pleinement.

Grande autonomie

Prix abordable

Champ de vision limité

Poids assez important

Pico 4 Enterprise : le casque le plus polyvalent !

Caractéristiques techniques Résolution : 2160 x 2160 pixels par œil

Poids : 300 g

Champ de vision : 90°

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Prix : 429 €

Le modèle Pico 4 Enterprise est certainement l'un des meilleurs modèles de la marque Pico, tant elle impressionne de par ses caractéristiques.

Modèle autonome, il est capable tenir près de 3 heures, soit l'un des modèles avec la meilleure autonomie sur le marché. Niveau puissance, vous êtes servis puisque ce modèle se balade avec un processeur Snapdragon XR2, soit l'un des meilleurs pour le gaming et la conception de projet.En effet, ce modèle de casque convient tout à fait à une utilisation globale comme à un usage plus professionnel. Sa résolution vous offre notamment une expérience au-delà de la 4K. Le tout avec un prix accessible, variant avec la mémoire interne voulue.

Excellente résolution

Adapté au grand public comme aux professionnels

Chauffe assez élevée

Filtration de la lumière capricieuse

Pico Neo 2 Eye : un modèle intemporel

Caractéristiques techniques Résolution : 1920 x 2160 pixels par œil

Poids : 362 g

Champ de vision : 101°

Taux de rafraîchissement : 75 Hz

Prix : 879 €

Créé et commercialisé en 2020, le casque Pico Neo 2 Eye reste en 2024, l'un des meilleurs de la gamme Pico, et ce, pour d'excellentes raisons.

Sa résolution combinée de 3840 x 2160 pixels est capable de vous offrir une expérience visuelle adéquate. Léger, ce casque profite également d'une bonne ergonomie. Aussi, il vous est possible de vous mouvoir librement et d'interagir avec un environnement numérique à 101°.

Ce casque profite d'une technologie de suivi en 6DoF fonctionnant avec des capteurs internes. Ainsi, à travers des caméras intégrées, le casque analyse efficacement l'espace environnant et reproduit fidèlement vos mouvements dans un espace numérique réaliste.

Modèle léger

Système de tacking performant

Peu d'accessoires

Prix élevé

Pico Neo 3 Link : pour une expérience immersive

Caractéristiques techniques Résolution : 1832 x 1920 pixels par œil

Poids : 642 g

Champ de vision : 98°

Taux de rafraîchissement : 72 à 120 Hz

Prix : 459 €

Le Pico Neo 3 Link est un casque VR conçu pour offrir une expérience VR des plus immersives et intenses.

Cela commence par sa haute résolution combinée de 3664 x 1920 pixels, soit une qualité 4K. Pour la fluidité des images, vous aurez le choix entre un taux de rafraîchissement de 72, 90 ou 120 Hz. Le tout est magnifié par un excellent écran LCD de 5,5 pouces. Pour accentuer le confort d'utilisation, le Pico Neo 3 Link s'aide d'un design pratique où la conception préalable de la batterie joue un rôle clé.

En termes d'expérience utilisateur, le casque VR profite de contrôleurs à système d'anneau de suivi. Le décalage au niveau du suivi de mouvement est presque imperceptible. Ainsi, ce modèle se concentre principalement sur le confort et la facilité d'utilisation afin d'offrir une expérience plus que satisfaisante.

Confort optimal

Haute résolution

Poids élevé malgré la bonne ergonomie

Capteurs 6DoF parfois capricieux

Pico Neo 3 Pro Eye : le plus pointilleux

Caractéristiques techniques Résolution : 1832 x 1920 pixels par œil

Poids : 673 g

Champ de vision : 98°

Taux de rafraîchissement : 72 à 90 Hz

Prix : 749 €

Le modèle de casque Pico Neo 3 Pro Eye est certainement l'un des modèles avec le meilleur système de suivi de mouvement de la marque Pico.

En effet, ce dernier profite de la technologie de tracking en 6DoF, utilisant pour cela des capteurs internes placés sur les côtés du casque. Cela vous permet d'analyser l'espace environnant, mais également vos propres mouvements. En termes de reproduction de mouvement, la fidélité est élevée, avec une latence presque imperceptible.

Au niveau de la performance, ce modèle n'est pas en reste puisqu'il profite d'un processeur Qualcomm Snapdragon XR2, l'un des modèles les plus efficaces du marché. Ainsi, vous aurez la possibilité de profiter de la grande ludothèque d'applications et jeux disponibles sur les plateformes numériques.

Excellent système de tracking

Expérience utilisateur optimale

Prix assez élevé

Faible qualité audio

Pico G2 4K : toujours compétitif !

Caractéristiques techniques Résolution : 1920 x 2160 pixels par œil

Poids : 470 g

Champ de vision : 101°

Taux de rafraîchissement : 75 Hz

Prix : 375 €

Pratiques, accessibles et confortables sont les maîtres-mots pour qualifier le Pico G2 4K.

Si le marché du casque VR est inondé de modèles de plus en plus performants, certains modèles restent toujours compétitifs. C'est notamment le cas du Pico G2 4K qui vous propose une expérience visuelle de qualité avec sa résolution combinée de 3840 x 2160 pixels.

Si son processeur Snapdragon 835 peut faire pâle figure à côté des XR de deuxième génération, le casque est parfaitement capable de faire tourner la majorité des titres VR actuels. Vous avez ici un modèle économique, accessible, avec qui plus est, une excellente autonomie de 3 heures.

Bonne expérience visuelle

Excellent rapport qualité/prix

Ludothèque assez limitée

Design minimaliste

FAQ

Quelles sont les particularités des casques Pico ?

Pico, c'est avant tout une marque de casques VR particulièrement accessibles au grand public.

Actuellement, on fait face à des casques impressionnants, mais dont les prix ne permettent pas à tout le monde d'en profiter. Pico mise sur un rapport qualité/prix exceptionnel, avec des modèles certes moins coûteux, mais qui restent compétitifs sur le marché.

Au niveau du confort et de la facilité d'utilisation, Pico domine également le marché. En effet, la marque présente des modèles simples à utiliser, qu'ils soient autonomes ou pour PC. Cela inclut une installation rapide, une interface claire et un système de suivi pratique et efficace.

À cela s'ajoute également une grande autonomie. Si les modèles haut de gamme actuels peinent à tenir deux heures, la majorité des casques Pico ont une autonomie de 2h30 à 3h, voire plus selon l'utilisation. Un avantage non négligeable, car la durée de l'expérience VR a une réelle incidence sur le niveau de satisfaction des utilisateurs.

Tout cela fait de Pico l'une des références en matière de casques VR peu coûteux, mais tout autant qualitatifs.

Quel casque Pico choisir ?

Si Pico profite d'une riche liste de modèles tout aussi intéressants les uns que les autres, il reste important de choisir minutieusement le modèle.

En effet, tous les casques Pico ne se valent pas et selon une expérience VR précise, il est important de bien choisir le modèle. Ainsi, pour une expérience purement gaming, vous avez le choix entre le Pico 4 et le Pico 4 Enterprise. Les deux profitent de processeurs de qualité pour garantir une expérience de jeu VR fluide et complète. De plus, ils disposent également d'un taux de rafraîchissement important qui promet des séances gaming sans latences.

Pour de la VR dans sa globalité, mieux vaut choisir un casque disposant d'une superbe expérience utilisateur. Les modèles Pico G2 4K et Neo 3 Pro Eye sont assurément les meilleurs choix possibles. Leurs hautes résolutions et leurs praticités en font des modèles particulièrement polyvalents.

Les casques Pico sont-ils adaptés à un usage professionnel ?

Oui, les casques Pico peuvent être utilisés dans le cadre d'activités purement professionnelles.

Il existe d'ailleurs des modèles dédiés à des usages professionnels, comme le Pico 4 Enterprise. Un modèle autant utilisé dans les sociétés pour la conception de projet ou pour des activités ludiques qu'à la maison par le grand public.

Comme activité professionnelle, il vous est possible d'utiliser ces casques pour la mise en place de formation numérique, la création d'interface ou d'environnement digital pour l'enseignement. Grâce aux contrôleurs et à leurs précisions, il vous est même possible de faire de la modélisation 3D ou de la conception artistique dans un espace élargi.

À savoir que pour un usage professionnel spécifique, il peut être nécessaire d'acquérir des accessoires spécifiques. Il peut s'agir de contrôleurs plus précis, de systèmes de tracking uniques ou encore d'équipements modulaires.

Comment trouver les titres et jeux sur les casques Pico ?

Afin de trouver et profiter de vos applications VR favorites sur les casques VR, plusieurs choix s'offrent à vous.

Il y a tout d'abord la plateforme exclusive de la marque qui vous permet de trouver des systèmes et fonctionnalités uniques. Par la suite, vous avez SteamVR, la plateforme la plus fournie en matière de jeux VR. Vous y trouverez non seulement les grands titres, mais aussi des jeux ludiques qui exploiteront au mieux les possibilités de la réalité virtuelle.

Enfin, d'autres plateformes sont disponibles comme Google Daydream, Viveport ou encore Oculus. Toutefois, il est important de vérifier au préalable les conditions de comptabilité avant de télécharger les jeux et applications. En effet, certains titres exclusifs à un type de casque ne peuvent fonctionner sur les casques Pico et inversement.

Faut-il choisir un modèle autonome ou pour PC ?

Le modèle autonome vous permet de profiter d'une plus grande liberté, notamment grâce à une batterie intégrée.

Pour les personnes qui se déplacent souvent, il s'agit notamment du meilleur choix. Toutefois, il est important de prendre en compte la durée limitée de la batterie, même si les casques Pico possèdent l'une des meilleures autonomies sur le marché.

Les modèles pour PC sont certes moins pratiques, mais ne souffrent pas d'une limite d'utilisation. De plus, ces casques profitent de la puissance d'un PC performant afin de décupler l'expérience VR, ce qui est un point non négligeable.

Le choix du type de casque dépendra principalement de vos besoins, mais surtout de l'usage voulu.

