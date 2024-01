Test du Pico 4 Enterprise : un casque aux nombreuses qualités

Version optimisée, le Pico 4 Enterprise compte se démarquer de la concurrence de par différentes qualités notables. Afin de mieux les analyser, nous allons faire ici un test global sur le casque Pico 4 Entreprise.

Face au Meta Quest 2, il y a le modèle Pico 4 Enterprise, combinant à la fois qualité, performances et robustesse. Le test du Pico 4 Enterprise vous permettra de mieux comprendre ses caractéristiques et ses qualités notables.

Caractéristiques techniques Processeur : Qualcomm Snapdragon XR2

Ecran : 4230 x 1070 pixels (4K)

Autonomie : 3 heures

RAM : 8 Go

Test du Pico 4 Enterprise : un design atypique !

Le premier élément frappant avec le Pico 4 Enterprise, c’est son aspect sobre.

En effet, L’appareil VR arbore un style tout en blanc d’une grande élégance, depuis le casque jusqu’aux contrôleurs. Un design qui se veut également ergonomique étant donné que lors du test du Pico 4 Enterprise, le casque tout comme ses manettes se sont révélés être particulièrement confortable à prendre en main. Léger, le casque se porte très bien et permet d’effectuer différents mouvements sans craindre de chutes.

Le nombre limité de boutons présent sur les contrôleurs permet aux utilisateurs de ne pas se perdre et faciliter au maximum les interactions avec le monde numérique. Le Pico 4 Enterprise dispose également d’un écran large au teint grisâtre, se mariant parfaitement avec la couleur de base du casque.

Un écran de qualité

Le casque autonome Pico 4 possède deux écrans LCD de 2,56 pouces.

Niveau résolution, on parle de 20160 x 2610 pixels pour chaque œil. Ainsi, le casque est capable d’afficher les contenus multimédias en 4K améliorés. Oui, vous avez bien entendu, l’écran du Pico 4 Enterprise est plus de 30% supérieur à une qualité 4K standard.

Cette prouesse est principalement due à son excellent écran à lentilles Pancake. Un système de superpositions de mini lentilles afin de filtrer et conduire la lumière et les images. Cela permet notamment de réduire au maximum les aberrations et les couleurs parasites. Une technologie qui offre également une qualité d’image plus importante que sur les lentilles de Fresnel que l’on retrouve dans d’autres appareils.

En plus de ce système de lentille efficace, ce casque présente un impressionnant taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un chiffre plus que rassurant, réduisant grandement les risques de latence, bugs et autres problèmes de vitesse d’affichage. Le test du Pico 4 Enterprise que nous avons effectué a justement confirmé ces propos. Ainsi, lors de séances gaming et les voyages numériques, nous n’avons remarqué aucune forme de ralentissement.

Concernant le champ de vision du modèle, le Pico est capable d’offrir une vision de 105 degrés, créant ainsi un environnement numérique complet pour l’utilisateur.

Qualité son : manque de puissance

Si la qualité sonore est correcte, elle reste moins efficace que certains modèles de casques VR sur le marché.

En effet, l’expérience sonore n’est pas l’atout principal de ce casque. Cela ne l’empêche pas de proposer un son correct, bien qu’un peu faible, par moment. Toutefois, l’appareil propose une alternative afin de combler ce vide. À travers le test du Pico 4 Enterprise, nous avons pu connecter l’appareil avec un casque Bluetooth et bénéficier d’une qualité sonore plus importante.

Si l’on regrette la nécessité d’utiliser un appareil spécifique pour améliorer l’expérience utilisateur, cette solution se révèle être efficace pour les plus exigeants niveau son.

Test Pico 4 Enterprise : Performances et offres

Niveau performance, le Pico 4 Enterprise se révèle être à la haute, avec des caractéristiques plus qu’intéressantes.

Possédant 8 Go de RAM, le casque se décline en deux versions à respectivement 128 Go et 256 Go de stockage selon les besoins. Ces caractéristiques lui permettent de gérer un grand nombre d’applications et de jeux. Pour assurer une expérience VR réussie, ce casque dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon XR2. Il s’agit de l’un des processeurs les plus appréciés pour les casques de réalité virtuelle. Ainsi, le Pico 4 Enterprise est capable de faire tourner l’ensemble des jeux VR disponibles sur les plateformes, même les plus lourds et gourmands. À vous le plaisir de jouer à des titres comme Half-Life : Alyx ou The Walking Dead : Saints & Sinners en très haute qualité.

S’il est vrai qu’il s’agit surtout d’un casque à but professionnel, cela ne l’empêche pas d’offrir une expérience gaming ou même du sport. La praticité et l’ergonomie des contrôleurs offrent notamment une maniabilité impeccable. Niveau autonomie, cet appareil est capable de tenir 3 heures, un excellent résultat en comparaison d’autres modèles qui atteignent à peine les 2 heures. En termes de ludothèque, ce casque profite des titres sur Steam grâce au programme Pico Link. Il vous est également possible de trouver différentes applications VR et quelques logiciels exclusifs sur Play Store.

Business Suite : un système exclusif pour les professionnels

Comme son nom l’indique, le Pico 4 Enterprise est avant tout un modèle destiné aux professionnels.

Son système d’exploitation Business Suite en est la preuve parfaite. Il s’agit d’une fonctionnalité qui vous permet de connecter efficacement votre appareil à d’autres outils VR. Il offre également une excellente expérience en streaming avec notamment une synchronisation parfaite sur les différentes plateformes de travail.

Cela vous permet ainsi de gérer en temps réel et plus rapidement vos activités ainsi que vous flux de travail. Une technologie réellement indispensable lorsqu’on tient compte du phénomène de numérisation de contenus touchant également les documents et fichiers en entreprise.

Ajoutez à cela les différentes fonctionnalités et programmes pour le travail et vous avez ici le parfait casque VR pour les activités professionnelles.

Système de suivi complet

Le Pico 4 Enterprise profite d’un système de tracking intéressant afin un suivi intérieur et extérieur en 6 degrés de libertés.

Cela signifie qu’il vous est possible de vous mouvoir en trois axes différents, offrant plus de possibilités de mouvements. Un système possible grâce à 5 caméras intégrées qui visualisent l’espace réel, mais également les mouvements de l’utilisateur. Ainsi, vous ne vous contenterez pas que de voir le monde virtuel de manière plus immersive, mais vous pourrez également interagir de différentes manières avec.

Pour le suivi des mouvements concernant les manettes, le Pico 4 utilise le système de suivi optique, renforcé par les anneaux de mouvement. S’ils constituent un aspect esthétique intéressant, il s’agit surtout d’un moyen pour améliorer la fidélité de retranscription de mouvements. Toutefois, le système de suivi optique n’est pas parfait, et peut à certaines occasions, présenter des difficultés à suivre les mouvements des joueurs. Cela arrive surtout dans le cas de programmes et de jeux nécessitant l’application de mouvements complexes de manières répétées.

Les différents prix

Il est important de savoir que le prix du Pico varie selon la quantité de stockage proposée.

Ainsi, la version à 128 Go coûte 429 euros tandis que la version à 256 Go coûte 499 euros. Une différence de 70 euros compréhensible étant donné que la quantité de mémoire interne est d’une importance capitale selon le type d’utilisation du casque VR.

En comparaison des autres modèles sur le marché, les prix du Pico 4 Enterprise sont très corrects si l’on vient surtout à analyser le rapport qualité/prix. Le casque se montre d’ailleurs plus compétitif et intéressant que des grands noms comme le Meta Quest 2. En analysant les différentes caractéristiques, points forts et faibles des deux modèles, on peut se rendre compte que le Pico 4 se révèle être plus intéressant.

Cela est valable pour une utilisation globale de la technologie, car une utilisation spécifique peut jouer en la faveur du casque de Meta, surtout si l’on est très pointilleux niveau capacité et performance.

Toutefois, il est clair que le titre de meilleur casque VR autonome est plus que jamais à débattre.

Verdict

Le Test du Pico 4 Enterprise nous a permis de voir les qualités et les faiblesses globales de ce modèle de casque.

C’est en prenant en compte toutes ces informations qu’il nous est possible de dire qu’il s’agit de l’un des meilleurs casques VR autonomes sur le marché. Son design atypique et ses contrôleurs ergonomiques offrent une première image très positive du casque. Les performances du casque sont excellentes, avec notamment une autonomie très correcte.

Niveau expérience visuelle, nous sommes servies avec un écran large de grande résolution capable de dépasser les 4K. Enfin, ses prix compétitifs font de lui l’un des modèles les plus intéressants sur le marché actuellement. Sa praticité, la qualité de son écran, sa ludothèque et ses capacités justifient largement ses différents prix.

Si le casque est avant tout destiné à une utilisation professionnelle, cela n’en fait pas moins un modèle particulièrement polyvalent, capable de rivaliser avec les modèles les plus attrayants du moment. Comme pour les professionnels comme le grand public, il s’agit d’un excellent investissement et d’un choix parfait pour profiter de tout ce que le monde de la réalité virtuelle a à offrir.

Excellent rapport qualité/prix

Ecran 4K amélioré

Performance globale satisfaisante

Confort élevé

Qualité audio assez faible

Système de suivi des contrôleurs parfois lent

