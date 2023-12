Vision Pro : tout savoir sur le casque VR d’Apple

Vision Pro, ce casque VR d’Apple vise à apporter une révolution dans le monde du numérique et de la technologie. Un outil pour expérimenter la réalité augmentée et apporter un nouvel état d’immersion.

Le casque VR d’Apple nommé Vision Pro fait parler de lui. Plus qu’un énième casque VR, ce dernier est considéré comme l’apogée de ce que peut faire la technologie de la réalité mixte. Aussi, attardons-nous de plus près à cette technologie.

Zoom sur le nouveau casque VR d’Apple !

Le WWDC 2023, l’évènement phare d’Apple sera l’occasion de voir en détail le Vision Pro, le nouveau casque VR d’Apple.

Un outil qui permet non seulement d’expérimenter la réalité virtuelle, mais aussi la réalité mixte. Ainsi, le Vision Pro est un modèle qui propose une expérience numérique inédite. Les quelques démonstrations vidéos sont très intéressantes, montrant ainsi un outil puissant capable d’altérer l’environnement réel afin d’y incorporer des éléments numériques.

Ainsi, les caractéristiques, le design et les capacités du casque de la pomme ne manquent pas d’attirer l’intérêt des internautes. Aussi, voici les informations essentielles à connaître concernant cet outil.

Un design qui fait mouche

Nous le savons, Apple accorde une très grande importance au design de ses bébés.

Il s’agit là d’une marque de fabrique qui permet aux produits de l’entreprise de se démarquer de la concurrence. Ce nouveau casque VR d’Apple ne fait pas exception et arbore un style futuriste, pour le moins atypique.

En effet, le casque Vision Pro possède un style ergonomique tout lisse, ressemblant de près à un masque de ski, mais avec davantage de courbes. Un aspect qui laisse transparaître son degré de confort. À savoir que ce casque profite aussi de deux écrans micro-OLED avec une résolution en 4K. Si l’écran a été mis au point par Sony, les verres sont signés Zeiss, un duo qui promet une parfaite robustesse et une qualité élevée.

Petit détail intéressant, l’écran devient transparent lorsque le casque n’est pas utilisé. Une certaine innovation qui permet d’autant plus à ce modèle de se démarquer de ses concurrents.

Technologies intégrées : des capteurs et caméras au top !

L’un des éléments essentiels à connaître concernant les casques VR, c’est la technologie utilisée dans le système de suivi et la gestion des éléments numériques.

Le casque VR Vision Pro d’Apple n’embarque pas moins de 12 caméras et cinq capteurs de mouvements. Les caméras rassemblent les données de l’environnement, mais également les détails faciaux de l’utilisateur. Plus précisément, les caméras sont capables de modéliser en trois dimensions le visage de l’utilisateur et l’espace qui l’entoure. Cela permet par la suite d’installer l’univers numérique de la VR plus efficacement en tenant compte de l’environnement.

Petite surprise, il est également possible de payer les différents services depuis le casque à travers les caméras. En effet, en scannant l’iris de l’utilisateur, le système du casque est capable d’identifier ce dernier et ses informations. Le degré de précision des caméras est si important qu’elles peuvent identifier les signes de fatigue et de stress en se basant sur le visage.

Pour les capteurs, ils offrent un affichage 2D et 3D de grande qualité en analysant l’espace environnant, mais aussi les mouvements de l’utilisateur. Cela permet aussi de superposer les galeries photo issues de vos appareils depuis cet espace. Ainsi, vous serez capable de parcourir vos photos et vidéos en grandeur nature, avec une facilité déconcertante.

Audio Spatial : une immersion inégalée

Avec le casque Vision Pro, l’expérience sonore est totalement spatialisée pour une immersion totale grâce à la technologie Audio Spatial.

Grâce à deux haut-parleurs intégrés sur les branches du casque, ce dernier projette le son en prenant en compte l’environnement où se trouve l’utilisateur. Ainsi, cette technologie offre une expérience auditive unique et différente en fonction de votre environnement.

Pour offrir une expérience toujours plus captivante, Apple intègre également la technologie audio ray tracing dans son casque. Une technique qui permet à l’énergie sonore de traverser les éléments physiques environnants. De par cette technologie, vous aurez l’impression d’écouter le son de tous les côtés.

L’objectif dans ce développement audio est d’offrir une qualité auditive jamais vue, surtout lors des phases de gaming ou de visionnage de contenus.

Voir aussi notre article sur comment le casque fonctionne.

Des performances prometteuses !

On arrive à la partie centrale du casque Vision Pro, ses performances globales.

En effet, la qualité d’un casque VR se traduit majoritairement par ses capacités, et donc par sa performance. En ce qui concerne ce modèle, il est loin devant les autres outils de réalité virtuelle, et ce, grâce à la présence de deux puces. Il y a tout d’abord la puce M2, généralement utilisée dans les MacBook Pro et les Ipad Pro. Cette puce s’utilise dans les travaux numériques les plus importants, de par la présence de processeurs et de cartes graphiques Apple de dernières générations. Il y a ensuite la puce R1, une nouvelle venue exclusivement conçue pour gérer les capteurs, caméras et configurations audio du casque. La présence de double puce permet ainsi au casque de déployer toute sa puissance, sans risque de surchauffe.

Ainsi, il n’est pas exagéré de dire que ce casque est capable de faire fonctionner tous les jeux et applications VR existants, aussi lourds soient-ils. Les différents tests montrent notamment une fluidité irréprochable, ainsi qu’un degré d’immersion jamais atteint. Avec ce casque, il est possible de jouer aux jeux les plus récents sans problèmes.

Toutefois, cette très haute performance à un contrecoup, à savoir une autonomie assez faible. Avec sa batterie de 6500 mAh, le casque VR d’Apple tient en général deux heures et un peu moins pour une utilisation intensive. À savoir également que cette information vient des fabricants et qu’une utilisation en situation réelle risque de présenter des résultats légèrement différents. Néanmoins, Apple semble proposer une alternative intéressante, la possibilité d’acheter plusieurs batteries. En effet, le casque Vision Pro est censé avoir une batterie détachable. Ainsi, de cette manière, il sera possible d’utiliser le casque en continu.

Un catalogue déjà bien servi pour le casque VR d’Apple

Plusieurs applications et jeux sont déjà parés pour le lancement du casque Vision Pro.

D’autres sont encore en cours de développement et seront disponibles sur différentes plateformes. Sur Apple Store, vous pourrez retrouver les classiques Apple Music, Apple Arcade et Apple TV, avec des contenus exclusifs propres à la pomme. Vous y trouverez films en streaming, contenus musicaux et jeux VR. À savoir que vous pourrez également travailler avec des outils comme Keynote ou Numbers. Pour les artistes numériques, Procreate sera disponible et profitera de la précision de mouvement de l’appareil et de ses capteurs.

Sur d’autres plateformes, les utilisateurs pourront profiter d’outils de traitement de texte ou de tableurs comme Word ou Excel. Au niveau des jeux, l’App Store propose notamment ses propres contenus exclusifs, mais aussi une grande liste de jeux ludiques et de programmes de sports. Sans oublier les programmes de voyages numériques qui profiteront de l’écran 4K du casque et du son spatial.

Enfin, il faut aussi savoir qu’Apple a annoncé le portage quasi intégral des applications de l’Ipad et de l’IPhone vers la Vision Pro. Ainsi, tous les jeux et programmes disponibles sur ces appareils le seront aussi sur le casque, et ce, sans modifications ou limites.

Un prix élevé

Le Vision est censé être le sommet de la technologie du casque VR pour Apple.

Toutefois, cette technologie a un coût, 3500 dollars plus précisément. Un coût important, et ce, même pour Apple. Cela fait du Vision Pro, un casque inaccessible pour la majorité du grand public. Aussi, ce casque s’adresse avant tout aux entreprises, aux professionnels du domaine de la technologie et aux amoureux des produits de la pomme ayant les moyens. À ce prix s’ajouteront également les différents accessoires à venir ainsi que les abonnements et les mises à jour payantes.

Il faut néanmoins comprendre que ce prix est justifié par la richesse de la technologie du casque, et surtout de par sa performance. Avec ces doubles puces, son écran 4K, son système Audio spatial, il s’agit certainement du casque VR le plus performant du moment, et de loin. Aussi, une telle qualité a une valeur d’autant plus importante.

La réalité mixte à un autre niveau pour le casque VR d’Apple

S’il ne s’agit pas du premier casque à proposer la technologie de la réalité mixte, il s’agit du modèle qui est capable de sublimer cette expérience.

Pour rappel, la réalité mixte est une expérience visuelle numérique où l’environnement réel se mêle au monde numérique. Ainsi, grâce à la précision et les capacités du Vision Pro, il est possible d’incorporer des éléments digitaux en 3D dans l’espace qui entoure l’utilisateur. En tant que tel, ce casque VR Apple est également capable d’offrir une expérience immersive en réalité augmentée. Cette possibilité qu’offre la réalité mixte permet ainsi d’organiser des visioconférences à distance tout en ayant des éléments numériques à portée de vue. La réalité mixte devient une réelle nécessité pour les professionnels d’aujourd’hui, et ça, Apple l’a compris. En proposant son matériel à un prix élevé, l’entreprise s’assure de cibler principalement les sociétés et les institutions professionnelles.