Qualcomm lance ses plates-formes audio sans fil de nouvelle génération

Dans un monde technologique en constante évolution, Qualcomm fait à nouveau parler de lui en annonçant le lancement de deux plates-formes sonores innovantes. Destinées à enrichir l'expérience audio pour les utilisateurs d'écouteurs, de casques et de haut-parleurs de milieu à haut de gamme, ces nouveautés sont prometteuses.

S3 Gen 3 et S5 Gen 3, introduction des innovations audio

Qualcomm Technologies International a récemment levé le voile sur ses dernières créations : les plates-formes sonores Qualcomm S3 Gen 3 et Qualcomm S5 Gen 3. Ces technologies avancées sont prêtes à redéfinir les normes de l'audio sans fil. Elles proposent essentiellement des expériences sonores inédites.

La personnalisation au cœur de la Qualcomm S3 Gen 3

La plate-forme Qualcomm S3 Gen 3 se distingue par son niveau exceptionnel de personnalisation et de flexibilité offert aux fabricants d'appareils. Elle est conçue pour améliorer la qualité sonore audiophile grâce au programme Qualcomm Voice and Music Extension Program.

« Dans l'ensemble de notre gamme, nous nous engageons à élever l'expérience sonore », déclare Dino Bekis, vice-président et directeur général de Wearables and Mixed Signals Solutions chez Qualcomm Technologies, Inc.

Cette plate-forme supporte également Snapdragon Sound et le streaming musical 24 bits 48 kHz sans perte. Cette faculté élargit l'accès à une qualité sonore supérieure pour plus d'auditeurs.

Révolution architecturale avec la Qualcomm S5 Gen 3

La plate-forme Qualcomm S5 Gen 3, quant à elle, introduit une nouvelle architecture qui simplifie le développement d'applications audio de haute qualité. Elle promet 50 fois plus de puissance d'IA que son prédécesseur. Ce qui permet des expériences audio réactives et transparentes.

Dino Bekis souligne : « Les consommateurs veulent des fonctions et des expériences plus riches à des prix plus accessibles. » Cette technologie vise à satisfaire cette demande. Elle offre une consommation d'énergie ultra-faible tout en maintenant des performances élevées.

Qualcomm Voice & Music Extension Program

Ce programme est au cœur de ces innovations. Il permet une intégration fluide de fonctionnalités tierces. Les OEM peuvent ainsi proposer des expériences utilisateur enrichies, comme l'amélioration de l'audition, l'audio spatial et le suivi de la santé. Par conséquent, il réduit les délais de mise sur le marché et répond efficacement aux attentes des consommateurs.

Les ambitions de Qualcomm pour l'avenir de l'audio

Les plates-formes Qualcomm S3 Gen 3 et S5 Gen 3 illustrent l'engagement de Qualcomm à transformer l'expérience audio. « Nous sommes fiers d'annoncer nos nouvelles et puissantes plates-formes Qualcomm S5 et S3 Sound », affirme Bekis. Il signale en même temps, une nouvelle ère d'innovations audio permettant aux OEM de se distinguer sur le marché.

La collaboration prometteuse entre Qualcomm et vivo

Le partenariat avec vivo matérialise ces avancées technologiques. « Nous sommes ravis de présenter bientôt le premier appareil au monde équipé de la plate-forme Qualcomm S3 Gen 3 Sound », annonce Youfei Wang, directeur général chez vivo.

Cette collaboration vise à offrir aux consommateurs une qualité d'écoute incomparable qui redéfinit les standards de l'audio sans fil.

Les initiatives de Qualcomm sont sur le point de redéfinir le paysage audio sans fil. Les plates-formes S3 Gen 3 et S5 Gen 3 incarnent l'avenir de l'audio. Elles promettent effectivement une expérience plus immersive, personnalisée et accessible. À travers ces innovations, Qualcomm continue de prouver que l'avenir de l'audio sans fil dépasse toutes les attentes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.