Guide pour connecter un casque sans fil à votre Bbox 4K

Les accessoires audios se sont largement démocratisés avec l'avènement des technologies sans fil. Il devient de plus en plus courant de voir des personnes utiliser des casques de télévision dans leur salon. Elles veulent profiter d'une expérience audio-vidéo optimale. Si vous possédez une Bbox 4K et que vous souhaitez l'utiliser avec un casque sans fil, suivez ce guide pour les connecter ensemble.

Les prérequis à connaître avant de relier un casque TV sans fil à la Bbox 4K

La première chose à faire est de vérifier la compatibilité de votre casque avec votre équipement. Cette étape est nécessaire pour le connecter avec votre appareil. La plupart des casques sans fil fonctionnent sur la bande fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz. En outre, certains casques disposent de la technologie Bluetooth pour faciliter leur appairage avec différents dispositifs.

Vérifiez la bande de fréquence de votre casque. Effectivement, la majorité des casques audio utilisent la bande 2,4 GHz. Assurez-vous que votre décodeur Bbox 4K est bien configuré sur cette même bande. Au cas où votre casque fonctionne sur la bande 5 GHz, vous devrez modifier les paramètres réseau de la Bbox.

En supposant que votre casque dispose de la fonctionnalité Bluetooth, regardez si votre Bbox 4K la prend également en charge. Cela vous permettra d'appairer facilement ces deux appareils.

Après cette étape de vérification, allumez votre casque. Pour cela, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur l'une des oreillettes. Le voyant LED clignote pour indiquer que le casque est allumé et prêt pour l'appairage.

Activez ensuite le mode appairage Bluetooth. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement en bleu ou rouge. C'est l'indication que le casque est en mode appairage.

Puis, accédez aux paramètres Bluetooth de la Bbox. Avec votre télécommande Bbox, rendez-vous dans les réglages (icône engrenage), puis sélectionnez « Paramètres avancés » et enfin « Bluetooth ». Par la suite, activez le Bluetooth si ce n'est pas déjà fait. Sur l'affichage des paramètres de la Bbox, sélectionnez “Activer” si le Bluetooth est désactivé.

Quand c'est fait, recherchez votre casque. Cliquez sur “Rechercher un appareil” dans les paramètres Bluetooth de la Bbox. La liste des dispositifs à proximité apparaît et votre casque devrait être détecté. Puis, appariez-le. Sélectionnez votre casque dans la liste et validez pour l'appairer avec la Bbox. Un message de confirmation s'affiche pour indiquer la réussite de l'appairage. Vous pouvez désormais utiliser votre casque sans fil pour profiter du son de votre téléviseur.

Notez que certaines marques et certains modèles de casques peuvent avoir des méthodes d'appairage légèrement différentes. Consultez le manuel d'utilisation de votre casque pour plus de détails. Vous n'avez pas encore trouvé votre casque idéal ? Mon collègue Annick a comparé les meilleurs modèles du marché pour vous aider à faire votre choix. Consultez notre comparatif sur cette page.

Si le casque fonctionne sur une fréquence radio (RF), la méthode de connexion diffère légèrement de celle des casques Bluetooth. Avant tout, installez la base émettrice-réceptrice. Placez la station de charge ou base émettrice-réceptrice de votre casque audio près du décodeur Bbox. N'oubliez pas de la brancher à une prise électrique.

Après cela, repérez le port audio. Vous devez localiser le port audio de la Bbox 4K. Il permettra de transmettre le signal audio à la base de votre casque. Cela peut s'agir d'un port RCA, optique ou mini-jack 3.5, selon les modèles de décodeurs et de casques.

Par la suite, branchez le câble approprié. Connectez un câble compatible entre le port audio de votre Bbox 4K et l'entrée correspondante sur la base. Cette liaison permettra au signal audio d'être transmis à vos écouteurs. Allumez maintenant votre casque. L'appareil établit automatiquement une liaison avec sa base et reçoit ainsi le signal audio. Aucun appairage n'est nécessaire ici, contrairement au Bluetooth.

Avec ces étapes simples, vous pouvez profiter pleinement de votre casque sans fil en association avec votre Bbox 4K. Regardez vos films ou séries préférés, en ayant une qualité de son optimale dans votre cocon.