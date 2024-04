Sony élargit son portfolio avec une nouvelle gamme d’enceintes et de casque

Sony introduit sa nouvelle gamme ULT POWER SOUND. Une gamme qui cible les passionnés de musique avec des produits conçus pour une expérience sonore immersive. La gamme inclut trois modèles d'enceintes et un casque sans fil. Chacun dispose des technologies de pointe pour enrichir l'expérience auditive.

Caractéristiques des nouveaux produits

La gamme ULT POWER SOUND se compose de l'enceinte ULT TOWER 10, des enceintes portables ULT FIELD 7 et ULT FIELD 1, et du casque sans fil ULT WEAR. Chaque appareil est équipé d'un bouton ULT, qui permet d'activer des modes sonores distincts pour optimiser la qualité de l'écoute.

ULT TOWER 10 : le centre de l'animation domestique

L'ULT TOWER 10 est conçue pour transformer n'importe quel espace en une véritable discothèque. Outre son système de sonorisation à 360 degrés, cette enceinte intègre des effets lumineux synchronisés avec la musique. Cela crée une atmosphère de fête immersive.

Elle propose deux modes de basse : « Deep Bass » pour des basses profondes et enveloppantes, et « Attack Bass » pour des basses plus rythmées et dansantes. L'enceinte est également équipée de fonctionnalités pour le karaoké. Cela inclut un micro sans fil et des réglages pour modifier l'écho et la tonalité.

En outre, elle peut se connecter à une télévision pour améliorer le son des contenus audiovisuels. Et grâce à la fonction Party Connect, il est possible de lier jusqu'à 100 enceintes compatibles pour un son uniforme et une expérience lumineuse coordonnée.

ULT FIELD 7 : la mobilité sans compromis

L'ULT FIELD 7 est parfaite pour ceux qui souhaitent emporter la fête partout. Résistante à l'eau et à la poussière, cette enceinte portable offre jusqu'à 30 heures de musique grâce à sa batterie longue durée. Sa fonction de recharge rapide permet de récupérer trois heures de lecture en seulement 10 minutes.

Ses poignées intégrées facilitent le transport, et elle peut être utilisée horizontalement ou verticalement. Comme l'ULT TOWER 10, elle offre également la possibilité de connecter un micro ou une guitare et intègre des jeux de lumière dynamiques qui ajoutent une dimension visuelle à l'expérience auditive.

ULT FIELD 1 : compacte et tout-terrain

La ULT FIELD 1 compacte est idéale pour les utilisateurs actifs. Dotée d'une autonomie de 12 heures et de la résistance à l'eau, à la poussière, ainsi qu'aux chocs, cette enceinte est conçue pour l'aventure.

Elle est disponible en plusieurs couleurs, dont le noir, blanc cassé, gris forêt et orange. Ce qui permet à chacun de choisir selon son style. Sa lanière adaptable facilite son transport et elle peut également être placée de différentes manières pour optimiser l'espace et la diffusion sonore.

ULT WEAR : confort et clarté en déplacement

Le casque ULT WEAR allie confort et performance audio. Avec ses modes « Deep Bass » et « Attack Bass », il offre des basses riches et profondes, tandis que la technologie de réduction de bruit avancée permet une immersion totale dans la musique.

Son design pliable, couplé à une housse de transport rigide, facilite son transport et son rangement. De plus, sa fonction de détection de port met automatiquement la musique en pause lorsqu'il est retiré et la reprend quand il est remis. Mais ce n'est pas tout, sa capacité à se connecter simultanément à deux appareils augmente son utilité quotidienne.

Prix et disponibilités

La nouvelle gamme ULT POWER SOUND de Sony sera disponible à partir d'avril 2024 avec les prix suivants :

ULT TOWER 10 : Disponible en noir. Prix public conseillé : environ 1 250 euros.

ULT FIELD 7 : Disponible en noir. Prix public conseillé : environ 500 euros.

ULT FIELD 1 : Disponible en noir, gris forêt, blanc cassé, et orange. Prix public conseillé : environ 160 euros.

ULT WEAR : Disponible en noir, gris forêt, et blanc. Prix public conseillé : environ 200 euros.



Ces produits seront disponibles via le site officiel de Sony ainsi que chez les distributeurs agréés, offrant aux amateurs de musique de nouvelles options pour profiter d'une expérience audio de qualité supérieure.

Sony, avec sa gamme ULT POWER SOUND, réaffirme son statut de leader dans le secteur audio. En offrant des produits adaptés à tous les types d'auditeurs et engagés pour l'environnement, Sony garantit une expérience enrichissante pour tous les amateurs de musique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.