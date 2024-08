Le Top des meilleurs casques gamer sans fil

Les joueurs aussi ont envie de gagner en liberté lorsqu'ils passent de longues heures devant un écran. Sauf que l'accident bête est vite arrivé : on tire sur le câble et on arrache le port jack. Voici notre top des meilleurs casques sans fil pour gamer.

L'utilisation des casques gamer est rapidement devenue essentielle dans la vie des joueurs assidus. Entre les jeux en ligne de plus en plus compétitifs ou simplement le besoin d'intimité, ces appareils ont rejoint les claviers et souris dans leur nécessité. Et pour plus de liberté, ils se déclinent également en version sans fil. Pour se faire une idée des produits vendus sur le marché, la rédaction vous propose ici son top 7.

Astro A50 : la référence des casques gamer sans fil La troisième génération de l'A50 d'Astro a déjà 3 ans, il n'en reste pas moins un des casques les plus prisés. Derrière sa robe noire sobre agrémentée d'éléments bleus se cache un véritable poids lourd. Grâce à son confort d'utilisation et la qualité du son et de son micro, les sessions de jeu sont des plus immersives. Si nous avons noté quelques difficultés pour l'installation sur console, ce n'est pas le cas sur PC où tout est d'une grande simplicité. Une telle qualité a en revanche un coût. Il faudra débourser 319 € pour se l'offrir. Un prix qui est parfois en baisse sur certains sites de revendeur. On attend avec impatience la prochaine itération de l'Astro A50. Caractéristique techniques Format : sans fil

Fonction suppression de bruit : oui

Bluetooth : Oui

Compatibilité : Xbox Series X|S et les PC/MAC

Prix : à partir de 149,95 euros

Razer Barracuda : une communication sans accroc Le Razer Barracuda se présente comme un casque gamer sans fil polyvalent, alliant confort et performance dans un design épuré. Contrairement à ce que son nom évoque, ce casque n'est pas agressif dans son apparence. Ici, pas de lumières éclatantes ni de détails ostentatoires. Il affiche une esthétique minimaliste, à peine rehaussée par le logo Razer sur chaque oreillette. Ce casque séduit par son confort exceptionnel, même lors de longues sessions de jeu. Toutefois, sa légèreté se reflète parfois dans la qualité de construction, perçue comme moins robuste par rapport à certains de ses concurrents. Le son du Razer Barracuda offre des basses riches et profondes, mais les aigus et médiums peuvent manquer de clarté par moments. Rien de rédhibitoire cependant, car il reste une option viable pour les amateurs de son immersif. Son véritable atout réside dans sa capacité de connexion sans fil double, avec une latence ultra-faible, que ce soit sur PC, consoles ou mobiles, grâce à sa compatibilité Bluetooth et 2,4 GHz. De plus, son micro intégré assure une communication claire, faisant du Razer Barracuda un excellent choix pour le chat vocal en jeu ou les appels. Caractéristique techniques Format : sans fil

Fonction suppression de bruit : oui

Bluetooth : Oui

Compatibilité : Steam Link, les PC/MAC,PS4

Prix : à partir de 149,95 euros

L'HyperX Cloud Flight: un bon rapport qualité/prix Ce n'est pas par son design que le casque gamer sans fil d'HyperX se fait remarquer. Sobre et robuste, il ne garde que l'essentiel. C'est là sa caractéristique principale. Confortable à l'utilisation, il finira tout de même par donner chaud après un moment. Cela reste très supportable. Il arrive à se démarquer dans la restitution du son qui est d'une bonne qualité. Mais son atout indéniable est son autonomie. Annoncée à 30 heures lorsque le rétroéclairage est éteint, il a tout simplement la durée d'utilisation la plus longue. Le point noir vient du fait du micro qui ne fonctionne pas quand le casque est en mode filaire. Un défaut qui n'entache pas vraiment ce modèle qui ravira ceux qui ne jurent que par l'essentiel. Alors à 159 €, il serait dommage de passer à côté. Caractéristique techniques Format : sans fil

Fonction suppression de bruit : oui

Bluetooth : non

Compatibilité : PC, PS5™ et PS4™

Prix : à partir de 87,49 €

Le LOGITECH G535 : la diva des casques gamer sans fil Difficile de passer inaperçu pour le LOGITECH G535. Son design massif et coloré saute immédiatement aux yeux. Cela ne l'empêche pas de proposer un très bon confort d'utilisation et une qualité d'écoute irréprochable. Ses grandes oreillettes, qui peuvent paraître démesurées, offrent une belle spatialisation du son et une stéréophonie intéressante. En outre, le logiciel fourni avec est très complet et permet une configuration aisée et personnalisée. Grâce aux LED, le casque peut se transformer en spectacle lumineux. Une fonction certes marginale qui fait pourtant toujours son petit effet. Son prix de 89€ le place bien parmi la concurrence, d'autant plus qu'il est souvent en promotion. Caractéristique techniques Format : sans fil

Fonction suppression de bruit : oui

Bluetooth : oui

Compatibilité : PC, PS3, PS4 Xbox 360 et Xbox One

Prix : à partir de 87,49 €

Le Plantronics RIG 800HD : le poids plume qui envoie du lourd La tête dans les nuages. Voilà peut-être l'expression qui convient le mieux pour le Plantronics RIG 800HD. Il est en effet parmi les plus légers du marché. Cela lui apporte un confort d'utilisation optimale, si bien qu'il parvient même à faire oublier sa présence. Si légèreté peut parfois rimer avec fragilité, ce n'est pas le cas ici. Le plastique souple ne se brise pas facilement. Autre point surprenant, son autonomie, qui culmine à 24 heures, est dans les meilleures de sa catégorie. Pour couronner le tout, la qualité de son et celle de son micro sont toutes deux excellentes. Le reproche qu'on peut lui faire concerne l'isolation phonique qui laisse un peu trop passer les bruits extérieurs. Son apparence fragile pourra également en rebuter plus d'un. Pourtant, proposé à 129 €, c'est une véritable affaire. Caractéristique techniques Format : sans fil

Fonction suppression de bruit : oui

Bluetooth : OUI

Compatibilité : Windows

Prix : 160€

SteelSeries Arctis 7 (2019) : un très bon son malgré quelques défauts SteelSeries n'a de cesse de mettre à jour sa gamme Arctis. Avec la dernière en date, le modèle dispose d'un dongle USB USB qui permet de le connecter en RF 2,4 GHz. De plus, il profite d'un câble détachable de 3,5 mm. L'on peut s'écarter de 12 mètres de son PC sans perdre la connexion. L'Arctis 7 se veut plus confortable que son prédécesseur avec ses coussinets à mémoire de forme. En revanche, il pèse un peu sur la tête à cause de son poids un peu plus élevé que la moyenne : 354 grammes. Sa principale qualité repose sur la qualité sonore. Ses transducteurs de 40 mm assure un son percutant et clair. La technologie DTS Headphone X v2 vient renforcer l'immersion en jeu. De ce côté là, c'est une franche réussite. Cependant, l'isolation phonique laisse à désirer, ce qui empêche d'en profiter pleinement. Heureusement, il affiche une autonomie de 24 heures, un bond en avant agréable. Notons que certains utilisateurs rencontrent des problèmes de grésillements. Dommage pour un produit vendu 179 euros. Caractéristique techniques Format : sans fil

Fonction suppression de bruit : oui

Bluetooth : OUI

Compatibilité : PlayStation / PC / Mac

Prix : 129€

HyperX Cloud Mix : le même à la ville comme en jeu Pourquoi changer de casque à la ville et devant son PC gamer alors que l'on peut emmener le même partout ? C'est à cette question faussement rhétorique à laquelle souhaite répondre HyperX. Le Cloud Mix, vendu 189 euros, arbore un look un peut plus sobre et plus lisse que ses prédécesseurs. Ses coussinets épais ne fournissent pas une isolation parfaite en extérieur, mais le son généreux assure de bonnes sessions gaming. Encore une fois, le microphone s'avère d'excellente qualité et les commandes sont particulièrement complètes. L'on appréciera que ce casque gamer sans fil utilise le Bluetooth sans pour autant souffrir d'un problème de latence. Ainsi, le Cloud Mix permet d'écouter de la musique, regarder un film ou jouer sans fil pendant 20 heures. Et avec grand plaisir, s'il vous plaît. Caractéristique techniques Format : sans fil

Fonction suppression de bruit : oui

Bluetooth : OUI

Compatibilité : Audio + Mic PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switc

Prix : 126€

