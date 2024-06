Test du Beats Solo 4 : Le nouveau casque Bluetooth de la marque Beats, propriété d’Apple

Sorti le mardi 30 avril 2024 après des semaines de rumeurs, le Beats Solo 4 marque une évolution notable dans l'univers des casques audio. Il se distingue par son poids léger de 217 grammes, son design pliable et ses transducteurs dynamiques de 40 mm. Cependant, fournit-il réellement le son puissant sans saturation haute résolution qu'il promet de donner ? Nous allons vous donner les réponses dans ce test.

Fondée en 2006 par le producteur de rap Dr. Dre et rachetée par Apple en 2014, Beats a longtemps été reconnue pour ses basses prédominantes. Pourtant, avec le Solo 4, la marque cherche à offrir une expérience sonore plus équilibrée. Bien que dépourvu de réduction de bruit active, ce casque supra-aural utilise une isolation passive efficace. Il intègre également un gyroscope et un accéléromètre pour la compatibilité avec l'audio spatial d'Apple. Vendu à moins de 300 euros, il se positionne comme un concurrent sérieux sur le marché des casques audio milieu de gamme.

Caractéristiques techniques

Poids : 217 g

: 217 g Compatibilité Bluetooth : Version 5.3

: Version 5.3 Connectivité : Port USB type C, Entrée analogique 3,5 mm

: Port USB type C, Entrée analogique 3,5 mm Autonomie annoncée : 50 heures

: 50 heures Couleurs disponibles : Noir, bleu, rose

Beats Solo 4 : Le design et la finition

Le Beats Solo 4 conserve l'esthétique épurée de ses prédécesseurs, incluant le modèle Studio 3 Wireless de la marque. Il présente notamment un arceau simple en plastique, recouvert de caoutchouc, monté sur des glissières en métal. Bien que le rembourrage de celui-ci soit minimal, la conception pliable reste pratique pour le transport. En effet, ce modèle de casque Bluetooth dispose de charnières permettant de le ranger dans sa housse fournie. Il présente aussi des oreillettes en similicuir avec un rembourrage épais et souple. Se posant directement sur les oreilles, il offre une isolation phonique passive efficace, malgré l'absence de réduction active de bruit.

Concernant les transducteurs, ils sont protégés par une surface en tissu aéré et ajoutent au confort acoustique. Cependant le Beats Solo 4 n'est pas sans défauts. Le manque de rembourrage de l'arceau peut notamment engendrer une pression désagréable sur le haut du crâne. Il se ressent particulièrement chez les porteurs de lunettes et chez les personnes ayant peu de cheveux.

Malgré ce désagrément, le casque Bluetooth assure une excellente tenue sur la tête, même lors d'activités sportives. En termes de finition, il se distingue par son élégance et la discrétion de ses commandes, renforçant son image de produit haut de gamme. Fourni avec des câbles USB-C et mini-jack, ainsi qu'une sacoche semi-rigide, il allie style et praticité.

Beats Solo 4 : L'expérience utilisateur

Le Beats Solo 4 offre une expérience utilisateur remarquable, surtout pour les utilisateurs de l'écosystème Apple. Grâce à la connexion multiple, il est facile de basculer entre un MacBook, un iPhone et un iPad en quelques secondes. Il s ‘agit d'un avantage notable pour les adeptes des produits de la marque à la pomme. Les utilisateurs peuvent également vérifier le niveau de batterie et modifier le nom du casque directement depuis leurs appareils. Ils ont aussi la possibilité de personnaliser certaines commandes sans nécessiter d'application supplémentaire. De plus, l'intégration de la fonction d'Audio Spatial améliore l'expérience d'écoute en ajustant le son en fonction des mouvements de la tête. Cependant, elle reste limitée aux appareils iOS et iPadOS.

Pour les utilisateurs d'autres systèmes d'exploitation, le Beats Solo 4 est compatible avec Google Fast Pair. Ce dernier facilite la connexion avec les smartphones Android et les Chromebooks. L'application dédiée, elle, n'offre que des fonctionnalités basiques comme l'affichage du niveau de batterie. Par ailleurs, les commandes physiques sur l'oreillette gauche, bien que discrètes, nécessitent un temps d'adaptation pour une utilisation intuitive. Néanmoins, ce casque de la marque Beats propose une excellente portée et une faible latence grâce au Bluetooth 5.3, offrant une connexion stable et performante. De plus, il est possible de l'utiliser en mode filaire via USB-C ou mini-jack, garantissant ainsi une flexibilité maximale.

Beats Solo 4 : La question de la réduction de bruit

Même si le Beats Solo 4 est performant sur plusieurs aspects, il déçoit sur la question de la réduction de bruit. À son prix de vente, on aurait pu espérer une atténuation active des nuisances sonores ambiantes, mais il faut se contenter d'une isolation passive. Cette dernière est assez sélective, atténuant principalement les haut-médiums et aigus, tandis que les graves et les bas médiums restent présents. Elle crée alors une sensation de bulle, avec des parois légèrement poreuses, ce qui peut être inconfortable.

En outre, cette limitation est particulièrement notable lors des appels vocaux ou vidéo. La voix de l'interlocuteur reste bien audible, mais celle des utilisateurs se retrouve étouffée, les poussant à parler plus fort pour compenser. Par ailleurs, l'absence d'un mode « transparence », comme celui présent sur les AirPods Max d'Apple, est regrettable. En effet, celui-ci permettrait de mieux entendre son environnement et de rendre les appels plus naturels. Ainsi, même si le Beats Solo 4 offre une bonne isolation passive, il manque clairement de fonctionnalités avancées de gestion du bruit. Or, cette caractéristique est disponible chez certains concurrents dans sa gamme de prix.

Beats Solo 4 : La qualité audio

Le Beats Solo 4 se distingue par une qualité audio qui marque une rupture notable avec les précédentes versions. En effet, lors des tests effectués avec un iPhone 15 Pro, il a montré une signature sonore révisée. Cette constatation a été faite suite à l'utilisation des AAC et SBC, ainsi qu'après la connexion filaire avec des morceaux en FLAC et Hi-Res. Contrairement aux modèles antérieurs, connus pour leur dominance des graves, ce casque Bluetooth présente des basses plus en retrait, voire insuffisantes sous les 100 Hz. Cette réduction des basses peut rendre certains morceaux moins dynamiques sans un égaliseur.

Les médiums, eux, bénéficient d'une bonne clarté, permettant aux voix et aux instruments de s'exprimer pleinement. En revanche, les aigus, bien que présents, manquent de précision. Des morceaux complexes comme « Killing in the Name » de Rage Against the Machine peuvent sembler étouffés. De plus, les haut-médiums peuvent paraître agressifs.

Néanmoins, le Beats Solo 4 offre une dynamique intéressante et convient bien aux genres musicaux comme le jazz ou le classique. En visionnant des films ou en jouant à des jeux, les voix et certains bruits manquent parfois de définition. Cependant, le casque reste globalement performant, avec une expérience audio révisée et plus équilibrée, démontrant ainsi une évolution positive pour la marque.

Beats Solo 4 : Le microphone

Le Beats Solo 4 utilise un unique microphone pour les communications, sans atténuation logicielle des bruits ambiants. En conséquence, le son capté peut sembler métallique et inclure des nuisances acoustiques. Cependant, la voix reste intelligible pour les interlocuteurs. Néanmoins, la qualité n'est pas comparable à celle d'une conversation avec le téléphone directement à l'oreille.

Par ailleurs, le micro transmettra également les ondes dans des environnements bruyants, tels que la circulation ou des espaces avec des discussions animées. Il rend alors les conversations moins claires. En effet, les utilisateurs peuvent entendre des moteurs de voitures ou des conversations avoisinantes. Cette caractéristique positionne le Beats Solo 4 dans la moyenne de sa catégorie. De plus, l'absence de retour de voix dans le casque est une autre limitation, obligeant souvent à parler plus fort. Ainsi, même si le micro est fonctionnel, il pourrait bénéficier de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'expérience utilisateur.

Beats Solo 4 : L'autonomie

Le Beats Solo 4 impressionne par son autonomie exceptionnelle. Le fabricant annonce jusqu'à 50 heures d'utilisation avec une seule charge à 50 % du volume, et nos tests confirment cette performance. En usage intensif à volume maximal, le casque offre environ 32 heures d'écoute, ce qui reste remarquable pour un casque nomade. Ainsi, il ne requiert pas une recharge quotidienne, permettant presque une semaine d'utilisation normale incluant appels, musique, montage vidéo, séries en streaming et jeux vidéo.

Le Beats Solo 4 excelle également en termes de recharge. Il se recharge complètement en moins de 3 heures via le port USB-C d'un MacBook Pro. De plus, il offre près de 3 heures d'écoute supplémentaires après seulement 10 minutes de charge. En outre, son utilisation en mode filaire via USB-C ou mini-jack assure une écoute continue, même lorsque la batterie est faible. Cette flexibilité de charge et d'utilisation en fait un compagnon idéal pour les longues journées et les voyages.

Beats Solo 4 Le nouveau casque Bluetooth du groupe Apple doté d'une qualité de fabrication exceptionnelle Voir l'offre Verdict Le Beats Solo 4 offre un rendu sonore plus équilibré que ses prédécesseurs, avec des graves moins envahissants. Bien que l'isolation passive soit efficace, elle peut devenir oppressante lors de longues sessions d'écoute. De plus, les aigus manquent de précision. Cependant, le casque se distingue par une fabrication de qualité, des matériaux robustes et une autonomie impressionnante. Il est également bien accompagné d'accessoires pratiques, tels que des câbles et une housse de transport. Toutefois, il manque d'une application dédiée, d'une isolation active et d'un mode transparent. À 229,95 euros, il reste un bon choix, mais des alternatives peuvent offrir davantage de confort et de fonctionnalités pour les mélomanes. On aime Une autonomie impressionnante et une charge rapide

Utilisable en filaire, via une câble USB-C ou mini-jack

Intégration dans l'écosystème Apple

Compatabilité iOS et Android On aime moins Manque de précision dans les aigus

Absence de la réduction active de bruit et d'un monde transparence

Retour de la voix non proposé lors des appels

