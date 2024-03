Avec un casque sans fil, vous pouvez écouter votre musique préférée, passer des appels ou encore de regarder une vidéo partout où vous êtes. Découvrez comment connecter un casque sans fil Bluetooth à votre appareil préféré. Il peut s'agir de votre téléphone, tablette ou ordinateur.

Activer le mode association/pairage sur votre casque

Assurez-vous d'abord que votre appareil est compatible avec la technologie Bluetooth. Cette fonctionnalité équipe la plupart des téléphones, tablettes et ordinateurs récents. Le cas échéant, utilisez des adaptateurs USB Bluetooth. Si vous n'avez pas encore effectué votre achat, profitez de notre comparatif pour trouver le meilleur modèle de casque sans fil.

Pour procéder à l'association, activez le mode association (aussi appelé mode pairage) sur le casque sans fil. Cette opération peut varier selon les modèles. Elle consiste à appuyer et à maintenir enfoncé un bouton situé sur le casque jusqu'à ce qu'une lumière clignote. Un son indique l'activation du mode association.

Associer votre casque à votre téléphone

Pour associer et connecter votre casque sans fil Bluetooth à votre téléphone, procédez comme suit. Ouvrez les paramètres de votre téléphone et allez sur Bluetooth (« Paramètres > Connexions > Bluetooth » sur Android, et « Réglages > Bluetooth » sur iPhone). Recherchez de nouveaux appareils aux alentours après cela.

Lorsque le nom de votre casque apparaît dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez-le pour commencer l'association. Le code PIN se trouve dans le manuel de votre casque. Il s'agit du code par défaut « 0000 » ou « 1234 ». Vous pouvez désormais écouter de la musique ou passer des appels directement depuis votre casque

Connecter votre casque à une tablette

La connexion d'un casque avec une tablette est similaire au téléphone. Dans les paramètres de votre tablette et cliquez Bluetooth (« Paramètres > Connexion > Bluetooth » sur Android, et « Réglages > Bluetooth » sur iPad. Allumez le Bluetooth et recherchez de nouveaux appareils aux alentours.

Sélectionnez le nom de votre casque dans la liste des appareils disponibles pour lancer l'association. Puis, entrez le code PIN par défaut.

Associer et connecter votre casque à un ordinateur

Enfin, pour le cas d'un ordinateur, il faut vous assurer que celui-ci dispose d'une fonctionnalité Bluetooth intégrée. Le cas échéant, utilisez un adaptateur USB Bluetooth. Allez dans les paramètres Bluetooth (« Paramètres > Périphériques > Bluetooth et autres appareils » Windows 10, et « Préférences Systèmes > Bluetooth » macOS).

Mettez le Bluetooth sur « On »et lancez une recherche d'appareils aux alentours. Choisissez le nom de votre casque dans la liste des périphériques disponibles pour démarrer l'association. Entrez le code PIN dans le manuel de votre casque.

Gestion des connexions Bluetooth multiples

Certains casques offrent la possibilité de se connecter simultanément à plusieurs appareils. Cette fonctionnalité, appelée « appairage multiple« , peut être extrêmement pratique. Effectivement, elle permet de basculer facilement entre différents appareils. Vous n'aurez plus à déconnecter et reconnecter manuellement votre casque à chaque fois.

Consultez le manuel de votre casque ou contacter le fabricant si vous rencontrez des difficultés lors de ces étapes. Elles devront être simples et rapides. Vous allez profiter rapidement de toutes les fonctionnalités qu'offre un casque sans fil Bluetooth.