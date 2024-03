Samsung de retour aux montres carrées : un aveu de faiblesse face à Apple ?

Si vous avez découvert les montres connectées Samsung récemment, vous ne connaissez peut-être que le design circulaire. Il est devenu le symbole de la Galaxy Watch. Toutefois, bien qu'il ait été très bien accueilli, il semble que Samsung veuille à nouveau changer les choses en produisant des montres carrées.

Plus de dix ans après le lancement de l'une de ses premières montres connectées, il semble que Samsung préfère de nouveau la forme de quadrilatère pour sa Galaxy Watch. Voici ce qu'il en est.

C'est en 2013 que la Samsung Galaxy Gear a été lancée pour la première fois sur le marché des tocantes digitales. Elle était alors dotée d'un écran Super AMOLED carré de 1,6 pouce, semblable aux autres montres connectées de l'époque.

Toutefois, afin de concurrencer Apple qui a également lancé sa smartwatch l'année suivante, la marque coréenne décida de changer de cap. Et depuis, les montres Samsung que nous connaissons jusqu'à présent sont rondes.

La Gear S2 a été la première smartwatch Samsung dotée d'un design circulaire. De plus, ce modèle était pourvu d'une lunette tournante physique. Mais d'année en année, Samsung a amélioré ses produits en changeant légèrement l'esthétique de ses montres pour pouvoir se démarquer.

Les modèles de la génération actuelle de la Galaxy Watch 5 à la 6 sont donc totalement différents. Alors, quand récemment, la marque annonce qu'elle effectuera bientôt un retour vers un design carré, ce revirement étonne.

Le retour du design carré des Samsung Watch

Il semblerait en effet que Samsung envisage de redonner à ses montres connectées un design carré très caractéristique. Cette apparence serait similaire à celle des modèles comme la Galaxy Gear, la Gear 2 et la Gear Live. Et les rumeurs qui ont circulé disent que l'idée était envisagée avec enthousiasme en interne. Puis, qu'il est très probable que ce changement soit sérieux.

Mais, on ne sait pas encore avec certitude si ce retour au style carré se fera plus tôt. Il se peut aussi qu'il vienne avec la prochaine sortie de la série Galaxy Watch 7. Il se peut même que Samsung attende encore un an avant de procéder à un changement de design aussi important.

Une mise en œuvre captivante

Il sera intéressant de voir comment Samsung mettra en œuvre ce projet rétro de retour en arrière en matière de style. Comment la marque convaincra-t-elle les clients de l'adopter à nouveau ? Maintenant que les consommateurs ont appris à aimer le design circulaire de la série Galaxy Watch, ce sera donc un défi.

Malgré tout, ce changement apporterait une innovation de plus sur le marché des montres connectées. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Comme le design d'une smartwatch est un élément déterminant en matière de choix du produit. Il est toujours agréable d'avoir le plaisir de sélectionner une forme différente qui ornera votre poignet.

De ce fait, que Samsung décide de transformer la forme de ses montres est une bonne chose. Par la suite, seules les statistiques de popularité de ce modèle nous diront si la marque a eu raison de procéder de la sorte ou non.