L’atout secret de l’Apple Vision Pro dans la guerre du metaverse !

Dans la guerre du metaverse, l’Apple Vision Pro se révèle être un atout secret. Son écosystème de développeurs solide et ses outils familiers promettent des centaines de milliers d’applications dès le premier jour. Les développeurs peuvent créer des expériences immersives grâce à des frameworks étendus, offrant ainsi une solution complète pour le metaverse. L’Apple Vision Pro est prêt à transformer notre réalité.

Une approche distinctive par rapport à la concurrence

Le système se distingue déjà des casques de Meta, Valve, PlayStation et HTC. Contrairement à la concurrence, Apple promet des centaines de milliers d’applications dès le premier jour grâce à son travail sur d’autres plateformes.

Les applications iPad et iPhone seront automatiquement converties pour l’Apple Vision Pro. Aucun travail supplémentaire des développeurs n’est nécessaire. Cependant, s’ils souhaitent apporter des modifications, c’est possible. De plus, Apple facilite la création d’applications pour visionOS, son nouveau système d’exploitation de réalité mixte.

Extensions des frameworks existants pour l’informatique spatiale

Les frameworks utilisés pour créer des applications pour iOS et iPadOS ont été étendus pour l’informatique spatiale. Les développeurs peuvent créer des expériences de réalité augmentée et virtuelle immersives pour le Vision Pro.

Ils peuvent utiliser des outils tels que Xcode, Unity, et le futur Reality Composer Pro d’Apple. Les développeurs Web peuvent également utiliser « WebXR pour des applications Web immersives et des expériences Web en utilisant Safari sur visionOS ».

Un défi dans le domaine des jeux

Cependant, l’approche d’Apple présente une lacune dans le domaine des jeux. Le Vision Pro proposera plus de 100 jeux du service Arcade d’Apple. Cependant, la plupart de ces jeux ne sont pas spécifiquement conçus pour la réalité virtuelle.

Les utilisateurs pourraient préférer jouer à ces jeux sur leur iPhone ou leur iPad plutôt que de mettre un casque complet. Apple essaie de convaincre les développeurs de jeux de mettre leurs titres sur macOS. Cependant, la plupart des développeurs ne donnent pas la priorité à Mac en tant que plateforme. Le manque de titres VR sérieux risque de placer le Vision Pro dans une position similaire.

Une approche prudente et réfléchie

Malgré cela, l’approche prudente et réfléchie d’Apple en matière de réalité virtuelle se reflète dans l’appareil lui-même. L’interface utilisateur du Vision Pro affiche des applications reconnaissables qui se superposent à l’environnement réel grâce à la vidéo en temps réel.

La réalité virtuelle complète peut être activée, mais elle est principalement utilisée pour le visionnage de films ou de vidéos. De plus, la navigation dans l’appareil se fait uniquement avec les yeux et les mains, éliminant le besoin de contrôleurs.

Le rôle crucial des applications

La technologie du Vision Pro semble prometteuse, mais ce sont les applications qui feront la différence. Heureusement, Apple peut capitaliser sur sa base déjà établie pour développer rapidement un large éventail d’applications pour le casque.

Ainsi, l’Apple Vision Pro trônera d’ici peu dans la course au Metaverse au détriment de ses compétiteurs les plus féroces.