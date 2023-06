Mark Zuckerberg tacle l’Apple Vision Pro : jalousie ?

Mark Zuckerberg a abordé le dévoilement de l’Apple Vision Pro lors d’une réunion avec les employés de Meta. Il leur a dit que cela « pourrait être la vision de l’avenir de l’informatique ». Cependant, il a ajouté : « ce n’est pas celle que je souhaite ».

La vision de Meta par rapport à celle d’Apple

Mark Zuckerberg ne semble pas perturbé par l’introduction de l’Apple Vision Pro. Lors d’une réunion d’entreprise avec les employés de Meta, le PDG a déclaré que l’appareil d’Apple ne présentait aucune percée majeure en matière de technologie.

Il a également souligné que Meta avait déjà exploré ces avancées technologiques. De plus, il a précisé que sa vision de la façon dont les gens utiliseront l’appareil n’est « pas celle que je souhaite ».

Il a également souligné que le prochain casque VR Quest 3 de Meta sera beaucoup moins cher, à 569,99 €. Cette baisse de prix est significative en comparaison au prix élevé de 2 399 € du Vision Pro d’Apple. Grâce à cette stratégie tarifaire, Meta espère atteindre une base d’utilisateurs plus large.

Différence de valeurs et de vision entre Meta et Apple

« Je pense que leur annonce met vraiment en évidence la différence de valeurs et de vision que nos entreprises apportent à cela d’une manière que je trouve vraiment importante », a déclaré Mark Zuckerberg par rapport à l’Apple Vision Pro.

Il s’exprimait devant les employés réunis au siège de l’entreprise à Menlo Park, en Californie. C’était sa première réunion générale depuis 2020. Zuckerberg a déclaré que le Quest concerne « les interactions entre les personnes de nouvelles manières et se sentir plus proches ». Il a souligné que cet appareil est également « axé sur l’action et la réalisation de choses ».

« En revanche, chaque démonstration qu’ils ont montrée était une personne assise seule sur un canapé », a-t-il déclaré. Il faisait référence à la conférence WWDC d’Apple plus tôt cette semaine. « Je veux dire, cela pourrait être la vision de l’avenir de l’informatique, mais bon, ce n’est pas celle que je souhaite.«

La confiance de Mark Zuckerberg malgré la concurrence d’Apple

Zuckerberg peut être rassuré maintenant, mais Meta était certainement sur les nerfs jusqu’à l’annonce d’Apple. Il a annoncé le Quest 3 quelques jours avant, même si l’appareil ne sera pas expédié avant l’automne.

Meta essaie depuis longtemps de se positionner comme un leader dans l’espace de la réalité virtuelle et augmentée. L’entreprise investit des milliards de dollars par an dans cet effort, ce qui suscite des inquiétudes parmi certains investisseurs. L’introduction du casque d’Apple représente une menace concurrentielle majeure.

Les efforts de Meta pour se positionner en tant que leader

Meta a connu un succès précoce dans les jeux et la remise en forme en réalité virtuelle. Cependant, l’entreprise a du mal à atteindre le segment haut de gamme et l’informatique générale visés par Apple. En effet, le Quest Pro de l’année dernière est largement considéré comme un échec.