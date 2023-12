Test du Meta Quest 3 : le meilleur pour la réalité mixte

Le Test du Meta Quest 3 a pu montrer l’étendue des capacités du casque VR, mais également ses potentiels points négatifs. Ce qui est certain, c’est que cet outil a pour but de franchir une nouvelle étape dans l’expérimentation de la réalité numérique.

Voici notre test complet du Meta Quest 3, un casque de réalité virtuelle voulant apporter du neuf dans l’approche de la réalité mixte. Découvrez ici ce dont ce casque est capable de faire et de vous offrir.

Caractéristiques techniques Ecran : 2064 x 2208 pixels

RAM : 8 Go

Processeur : Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Test du Meta Quest 3 : un casque nouvelle génération !

La réalité mixte semble être la technologie de référence pour les nouveaux modèles de casque VR haut de gamme.

Le test du Meta Quest 3 nous le confirme, avec non seulement la réalité mixte au niveau supérieur, mais aussi une redécouverte de la réalité virtuelle. Créé par la société Meta et petit frère direct du Meta Quest 2, ce nouveau casque autonome arbore un design unique. Avec sa forme toute en courbe et la présence de trois caméras de face, ce casque a tout pour être un appareil futuriste.

Un choix de design stratégique puisque le Meta Quest 3 est plus fin avec un poids bien plus équilibré et mieux réparti. Il en est de même pour les contrôleurs, avec notamment un style moins massif et plus ergonomique. L’objectif étant d’apporter le maximum de confort et de faciliter les mouvements. Un pari réussi puisque la prise en main du casque et de ces contrôleurs a été particulièrement agréable lors du test.

Confort optique accru

Le Meta Quest 3 profite de lentilles plus fines, offrant un rendu graphique plus agréable et prenant.

On parle ainsi d’un rendu 40 fois plus fin que celui offert par le Meta Quest 2, ce qui représente un sacré exploit au vu des éloges reçus par le précédent casque. Son écran n’est pas en reste puisqu’il offre une résolution presque 30 fois plus importante que celui de son grand frère. Plus précisément, les deux écrans du Meta Quest 3 offrent une résolution respective de 2064 x 2208, soit une qualité 4K +.

Lors du test du Meta Quest 3, nous avons été particulièrement surpris de par la qualité et la netteté des images et vidéos diffusées sur l’écran. Même les jeux les plus exigeants passent sans problème, avec un rendu graphique impressionnant. En termes d’immersion visuelle, on fait difficilement mieux.

Le champ de vision est mieux géré, avec notamment une transition visuelle plus agréable, sans saccades ni latences.

Une qualité sonore améliorée !

Niveau son, le système audio du Meta Quest 3 a été pensé pour renforcer l’état d’immersion de l’utilisateur.

En effet, le casque profite d’un son spatial en 3D avec de nettes améliorations par rapport à la précédente version. Ainsi, les distorsions sont grandement atténuées et la sortie de basse plus importante. La diffusion sonore est telle qu’elle est perceptible pour les gens qui vous entourent.

Le casque possède un port audio jack de 3,5 mm, vous permettant d’y connecter des écouteurs pour une expérience sonore encore plus qualitative. L’alternative sans fil est également possible, bien que la compatibilité Bluetooth ne soit pas toujours parfaitement équilibrée. En effet, nous avons pu remarquer quelques décalages de son, même si ce n’est pas un désagrément qui pourrait affecter votre expérience utilisateur.

La réalité mixte au cœur de l’expérience

L’objectif du Meta Quest 3, c’est d’offrir une expérience incontournable de la réalité mixte.

Avec la présence de 3 caméras, l’outil est capable de scanner l’environnement réel afin d’y incorporer des éléments numériques. En tant que modèle autonome, il a été possible de se déplacer dans la rue avec ce casque tout en ayant des informations numériques à portée de vue. La réalité mixte, évolution de la réalité augmentée, permet ainsi de mélanger deux mondes de manière cohérente.

Pour les utilisations envisageables, le test du Meta Quest 3 nous a montré qu’il est possible d’utiliser cette technologie pour le gaming, mais aussi pour les activités professionnelles. En effet, le visionnage d’éléments 3D numérique sur la base d’un espace réel est désormais possible. Pour les plus jeunes, ils peuvent construire et gérer des espaces de jeux digitaux depuis leurs chambres. Sans oublier les possibilités artistiques, avec des outils de conception et d’illustrations numériques, d’autant plus que l’écran du casque permet une résolution en très très haute définition.

Une maniabilité exemplaire !

Les contrôleurs du Meta Quest 2, appelés Touch Plus se prêtent parfaitement à différentes activités en réalité virtuelle.

Son faible poids et sa forme ergonomique offrent une excellente maniabilité, tant dans les jeux que dans d’autres activités demandant précisions et minuties. Ainsi, fini les anneaux encombrants avec casque. Les manettes Touch Plus utilisent la technologie de l’infrarouge et des caméras externes pour le système de tracking. Pour améliorer le système de suivi de mouvement, Meta opte pour l’utilisation de l’IA comme tour de contrôle. La position des boutons et la taille des joysticks ont été pensées pour offrir l’utilisation la plus pratique possible.

Au niveau de l’autonomie des manettes, il n’y a pas de crainte à avoir. Elles fonctionnent par pile et sont alimentées par des piles AA. Cela promet de très longues heures d’utilisation, sans avoir à s’inquiéter. Ajoutez à cela le fait que Meta a facilité le système d’accès aux piles et vous avez ici l’un des meilleurs contrôleurs VR.

Des performances satisfaisantes !

En tant que casque nouvelle génération prônant la technologie de la réalité mixte, le Meta Quest 3 se doit d’afficher des résultats performants.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce bijou de technologie ne nous a pas déçus. Ce casque VR autonome mérite bien son nom puisqu’il n’a pas besoin de puissant PC pour fonctionner. Avec 8 Go de RAM, 128 ou 512 Go de mémoire interne au choix et un taux de rafraîchissement de 120Hz, il fait partie des modèles les plus puissants du marché. Le test que nous avons effectué s’est révélé particulièrement concluant, les jeux et applications ne présentant aucune forme de latence ou de bugs. Le secret de cette puissance ? Un processeur Snapdragon XR2 de deuxième génération. Une puce au moins deux fois plus puissante que la première génération. Ainsi, le casque est capable de gérer les jeux les plus gourmands, comme ceux en monde ouvert, et ce, même en qualité 4K.

Niveau autonomie, il est capable de tenir pendant près de deux heures selon l’utilisation. De manière générale, une expérience gaming dure 1h58 environ. Comptez deux heures et demie pour recharger intégralement l’appareil. Cela représente un temps de charge assez lent comparé à d’autres modèles. La faute à un système de câble USB type-C qui ne consomme que 18W à son maximum.

Une ludothèque impressionnante !

Contrairement à plusieurs modèles de casque VR, et plus précisément ceux spécialisés dans le gaming, le Meta Quest 3 possède une bibliothèque très riche.

En effet, ce n’est pas moins de 500 jeux qui sont déjà disponibles, et ce, grâce au système de rétrocompatibilité. Nous avons ainsi pu jouer aux jeux du Meta Quest 2 sans problème, avec une qualité supérieure. Question nouveauté, les joueurs sont également servis puisque deux titres majeurs du monde du gaming sont disponibles. Le premier, Assassin’s Creed Nexus VR vous plongera dans un monde ouvert en incarnant différents personnages. Le jeu profite de mises à jour régulières, ce qui est un plus non négligeable. Le second jeu nommé Asgard’s Wrath 2 tourne autour d’un monde fantastique, axé sur la mythologie nordique, mais aussi égyptienne.

Au niveau des applications, plusieurs programmes sont en cours de développement et devraient profiter de la technologie de la réalité mixte. On y note des applications de communications, de conception artistique digitale, ainsi que des systèmes de découvertes et voyages numériques.

Un prix accessible !

Quand il est question de casques VR haut de gamme avec des atouts de taille, le prix est généralement le sujet le plus sensible.

Étonnement, le Meta Quest 3 se révèle être plus accessible que la majorité des autres modèles de ce genre. Il coûte 549,99 euros pour la version à 128 Go de stockage et 699,99 euros pour 512 Go. Si cela représente un certain budget, on est bien loin des milliers d’euros pour les modèles équivalents chez la concurrence.

Pour ce coût, vous profitez d’un puissant casque autonome, avec une résolution en 4K +, la technologie de la réalité mixte et un catalogue de programmes bien rempli. En termes de rapport qualité/prix, le Meta Quest 3 est certainement le plus intéressant sur le marché. Aujourd’hui, le nombre de casques VR proposant une expérience en réalité mixte se compte sur les doigts d’une main. Sur le marché, le Meta Quest 3 est le seul casque qui profite de cette technologie sans pour autant atteindre les milliers d’euros.

Verdict

Le Meta Quest 3 est l’un des casques VR les plus performants du marché, avec un rapport qualité/prix incomparable. Il permet de tester pleinement la technologie de la réalité mixte, et ce, à moindre coût par rapport aux autres modèles.

Puissant, il n’en est pas moins confortable et agréable à utiliser. Le test que nous avons effectué nous a montré toutes ces capacités, autant dans le visionnage de contenus que dans l’expérience gaming.

De manière globale, ce casque est un excellent choix pour un modèle haut de gamme, avec un coût moins important que les concurrents sur le marché.

Ecran plus fin et performant

Puissance élevée

Contrôleurs adéquats

Prix accessibles

Connectivité Bluetooth capricieuse

Système audio sans grands changements

