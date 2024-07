The Bear : Comment regarder la saison 3 sans attendre sur Disney Plus ?

Vous êtes un fan de The Bear et vous êtes à la recherche d'une idée pour visionner la saison 3 avant sa sortie officielle en France sur Disney Plus ? Voici une astuce simple et rapide pour contourner la restriction en toute régularité !

La saison 3 de The Bear est déjà disponible sur Hulu dans certaines parties du globe, notamment au Canada. Par contre, pour les fans français, il faudra encore attendre un bon moment avant sa première diffusion sur Disney Plus. Alors, si vous êtes impatient de visionner la suite de cette aventure culinaire, voici comment y parvenir si vous résidez en France !

Un VPN pour visionner la saison 3 de The Bear en France

Après la sortie de la saison 3 de The Bear le 27 juin dernier, il faut croire que les fans jubilent partout sur la toile, sauf en France. En effet, Hulu n'est pas disponible dans le pays et pour la diffusion sur Disney Plus, elle ne sera pas de sitôt ! Du coup, pour profiter de la suite de cette aventure sans attendre plusieurs semaines, vous pouvez utiliser un VPN.

Cela vous permettra de vous connecter à un serveur basé aux États-Unis afin d'accéder à Hulu et ses contenus. Parmi les meilleurs VPN que vous pouvez utiliser, il faut certainement noter NordVPN. Avec des abonnements qui s'adaptent à tous les besoins, vous n'aurez aucun mal à contourner les restrictions géographiques pour certaines plateformes de streaming.

Pour contourner les restrictions de Hulu à l'aide de NordVPN, voici comment procéder :

Abonnez-vous à NordVPN si ce n'est pas encore fait : Choisissez un abonnement NordVPN qui convient à vos besoins et votre budget.

Téléchargez et installez l'application NordVPN.

Ouvrez l'application et connectez-vous à un serveur aux États-Unis. Pour un maximum de stabilité et de rapidité, nous vous suggérons d'utiliser un serveur basé à New York.

Accédez maintenant à Hulu et rerchez The Bear dans la zone de recherche.

Maintenant, il ne vous reste plus qu'à profiter de la série en streaming comme si vous vous trouviez aux États-Unis !

Comment avoir plus de nouveautés sur Disney Plus ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Disney Plus en France reste limité par rapport à l'étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Avec NordVPN, vous n'aurez aucun mal à visionner la saison 3 de The Bear avant sa sortie officielle sur Disney Plus. En suivant ces simples étapes, vous n'aurez aucun mal à contourner les restrictions géographiques afin de profiter de la suite de l'histoire !

