Le classement ultime des meilleurs films avec Tom Hanks

Découvrez notre classement des meilleurs films avec Tom Hanks, l’un des meilleurs acteurs que Hollywood n’a jamais connu !

Après 43 ans de carrière dans le cinéma, Tom Hanks est aujourd’hui au sommet de son art. Ayant débuté sa carrière très jeune, celui qui partage l’affiche avec Léonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux est aujourd’hui à la tête d’une immense filmographie, non seulement en tant qu’acteur mais aussi en tant que réalisateur. Dans cet article, nous allons vous lister les meilleurs films de l’acteur, tout en vous donnant des idées pour les vacances !

25. Larry Crowne (2011)

Larry Crowne n’est sans doute pas le meilleur film de Tom Hanks mais s’il figure dans notre liste c’est tout simplement parce qu’il fait partie des films que l’acteur a réalisé. Au côté de Julia Roberts, cette comédie romantique parfaite pour les journées pluvieuses d’automne vous laissera un peu perplexe. Il faut croire que les deux acteurs ne sont pas en unisson tout au long du tournage !

24. Elvis a quitté l’immeuble (2004)

Dans ce film, nous allons retrouver Hanks avec d’autres sosies d’Elvis Presley et Kim Basinger. Mais ce qui semble ironique c’est que dans un autre film il va incarner le manager de Presley, le colonel Tom Parker. L’acteur acceptera de changer son physique pour incarner parfaitement son personnage pour un biopic des plus réussis.

23. Da Vinci Code (2006)

Dans Da Vinci Code, Tom Hanks va incarner l’imminent Dr Robert Langdon, un spécialiste des signes occultes qui enquêtera sur la mort du conservateur du musée de Louvre. Dans ce film, l’acteur vous embarquera dans l’une des enquêtes les plus palpitantes et les plus énigmatiques. Un film tiré de l’œuvre de Dan Brown.

22. Les banlieusards (1989)

Que feriez-vous si de nouveaux voisins débarquent dans votre quartier et que vous les soupçonnez d’appartenir à une horde de cannibales ? C’est ce que Tom Hanks va nous expliquer dans ce film, sauf qu’il ne sera pas le héros du film !

21. Les sentiers de la perdition (2002)

Incarnant un tueur à gages de la mafia de Chicago dans les années 30, Tom Hanks joue l’un des rôles les plus sombres de sa carrière. Dans ce nouveau registre, il va partir à la traque de toutes les personnes qui ont participé aux massacres des membres de sa famille, accompagné de son fils.

20. Sully (2016)

Un autre biopic qui permettra à Hanks d’établir son rôle d’acteur ! Avec le grand et le célèbre Clint Eastwood, il se mettra dans la peau de Chesley Sully Sullenberger III , un héros qui a sauvé la vie de 155 passagers et les membres de son équipage alors que son avion avait été endommagé en cours de vol. Bien qu’il soit un héros aux yeux de tous, cela n’est pas le cas pour la compagnie aérienne !

19. Attrape-moi si tu peux (2002)

Se mettant dans la peau d’un agent du FBI, Hanks va partir sur les traces d’un adolescent célèbre pour escroquerie, interprété par Leonardo DiCaprio. Le film promet de nombreux rebondissements avec d’un côté, la figure de l’autorité, et de l’autre, un hors la loi avec une extrême ingéniosité pour profiter de la belle vie.

18. Turner et Hooch (1989)

Parmi les films qui ont permis à Tom Hanks d’établir sa notoriété et son identité dans le milieu cinématographique, son rôle dans Turner et Hooch est certainement un incontournable. En effet, nous pouvons voir le côté adorable et sympathique de l’acteur, des traits qui sont en rapport avec sa personnalité.

17. La guerre selon Charlie Wilson (2007)

La guerre selon Charlie Wilson est un film inspiré de faits réels et dans lequel Tom Hanks joue le rôle du député Wilson, un personnage cynique, à l’antipode de sa personnalité ! Ressemblant à un mélodramatique, ce film est parfait pour les adeptes de films de guerre, notamment lorsque les Américains ont mené une guerre secrète contre l’Union Soviétique en Afghanistan dans les années 80.

16. Le Terminal (2004)

Lorsque son pays d’origine fut détruit par la guerre et qu’il est devenu un apatride, un immigrant se retrouve sans identité dans le terminal de l’aéroport JFK de New York. Il va y élire domicile tout en se liant d’amitié avec le personnel et tomber amoureux d’une des hôtesses de l’air. Bien que Hanks aurait été à l’aise dans le rôle d’une figure d’autorité bienveillante, il faut croire que ce film lui a permis de relever certains défis !

15. Seul au monde (2000)

Un film où on retrouve Hanks coincé au beau milieu de nul part à la Robinson Crusoe ! Lorsque ce cadre de FedEx a échoué sur une île déserte à la veille de Noël, il faut croire que le public ne sera pas au bout des surprises. Dans ce film, notre naufragé essayera de trouver le bonheur dans les simples choses de la vie, comme cette fois où il a réussi à faire du feu. Le charme fou de l’acteur a su opérer pour donner au film le succès tant espéré.

14. Dans l’ombre de Mary (2014)

Tout porte à croire que Tom Hanks avait cette étoffe d’acteurs qui arrive à se glisser facilement dans la peau des personnages emblématiques de la vie réelle. Dans ce film, il incarne Walt Disney et les tumultes qu’il a dû rencontrer au cours de sa carrière, notamment lorsqu’il a à faire avec PL Travers, l’auteur acariâtre de Mary Poppins !

13. Nuits blanches à Seattle (1993)

Dans ce film, nous découvrons le côté sensible et attachant de Tom Hanks, avec ce sourire ravageur démuni de toute artifice ! En jouant le rôle de ce père de famille désarmé après la mort de sa femme, et qui lutte pour survivre et retrouver l’amour, l’acteur vous promet un moment hilarant et poignant. En regardant Nuits blanches à Seattle, il est sûr que vous allez rire et pleurer à la fois!

12. Pentagon Papers (2017)

Pentagon Papers est sans aucun doute l’un des films qui met en avant les talents de Tom Hanks tout en le poussant à puiser jusqu’au plus profond de lui-même. Ce film, avec Steven Spielberg à la manette, permet de partir sur les traces des deux journalistes qui ont mis à jour le scandale qui a ébranlé tous les Etats-Unis : le Watergate. Si vous êtes un fan incontesté de Jimmy Stewart, il faut croire que vous allez adorer les performances de Hanks dans ce film !

11. Splash (1984)

Splash est certainement le film qui a permis à Hanks de percer dans le cinéma. En effet, si beaucoup de producteurs de l’époque ont remis en question sa capacité de tenir le premier rôle dans un film, il faut croire qu’avec Splash il a conquis le coeur des cinéphiles et pas que ! L’acteur a séduit tout Hollywood en devenant l’homme d’à côté après avoir incarné le garçon d’à côté…

10. Philadephia (1993)

Philadephia est non seulement un film pour se divertir mais aussi pour pointer du doigt les maux liés au genre. En endossant le rôle d’un jeune avocat, atteint du VIH et qui est de surcroit homosexuel, Hanks est devenue la voie des minorités qui souffrent de discrimination et d’injustice sociale. Le film fait partie de l’âge d’or de Hanks tout en mettant en avant l’empathie et le respect. Des ingrédients qui ont permis à l’acteur de conforter sa notoriété !

9. Capitaine Phillips (2013)

Une fois de plus, Hanks incarne un rôle tiré d’une histoire vraie ! Si vous souhaitez voir l’acteur dans un film d’action, celui-ci assouvira certainement votre fantasme. Il sera dans la peau d’un capitaine de navire marchande qui sera pris pour cible par des pirates somaliens à la Corne de l’Afrique. Bien que cet air de gentillesse lui soit collé à la peau, vous découvrirez un Hanks sous un autre visage, toujours gentil certes, mais avec plus d’autorité.

8. Big (1988)

Faites attentions aux choses que vous souhaitez…c’est le message que Big nous transmet. Dans cette comédie, Tom Hanks nous montre comment Josh Baskin, un jeune garçon de 13 ans, après avoir souhaité être grand, devient un homme de 30 ans et tous les problèmes qui vont avec. Après avoir goûté à la vie d’adulte, Josh ne rêve que d’une chose : devenir l’adolescent qu’il a été avant. Il faut croire que ce rôle est fait pour Hanks, un adulte qui a toujours préservé son âme d’enfant !

7. Sauver le soldat Ryan (1998)

Sauver le soldat Ryan est une autre œuvre où le talent de Spielberg rencontre celui de Hanks. Le film revient sur la Seconde Guerre mondiale mais sous un autre angle. Le film aborde le côté humain avec des valeurs plutôt civiques. Incarnant le rôle du capitaine Miller avec brio, Hanks remet au centre le jeu des acteurs, tout en effaçant les énormes impacts de la guerre sur le film.

6. La Ligne verte (1999)

Incarnant le gardien en chef du pénitencier de Cold Mountain, Hanks nous montre un autre revers des prisons américains : la peine de mort. Et comme le film est une adaptation d’un roman-feuilleton de six épisodes, qui plus est, une œuvre de Stephen King, le pari est assez audacieux. Quoi qu’il en soit, vous découvrirez derrière chaque scène du fantastique, des récits douloureux et un jeu d’acteurs épatant. Un Tom Hanks qui montre, une fois de plus, son côté humanitaire.

5. Une équipe hors du commun (1992)

Lorsque Tom Hanks rencontre Geena Davis, Rosie O’Donnell et Madonna cela donne « Une équipe hors du commun » ! Rempli de douceur, le film raconte comme la ligue professionnelle du baseball féminin américain avait été créé. Se glissant dans le rôle d’un ancien joueur de baseball disgracié, et qui, pour se racheter doit entraîner ces femmes, nous pouvons voir un Hanks antipathique. Mais si vous regardez bien le film, vous découvrirez qu’au fond, il fait office de protecteur.

4. L’extraordinaire Mr. Rogers (2019)

Dans ce film, il faut croire que Tom Hanks joue un rôle des plus complexes et difficiles à copier de sa carrière. En effet, il incarne le présentateur d’émission pour enfants, Fred Rogers dans les années 90. Pour le tournage, il a dû épouser son personnage en adoptant les moindres petits détails que ce soit dans sa façon de parler, de se vêtir ou même de se comporter. Un rôle qui vaut son pesant d’or !

3. Cloud Atlas

Vous vous demandez ce qui arrive après la mort ? Cloud Atlas aborde ce sujet d’une façon beaucoup plus scientifique. Tout se déroule dans plusieurs espaces-temps, plus précisément sur 5 siècles. Des personnes naissent, meurent et renaissent…tout en se croisant et se retrouvant. Un film qui plongera dans un univers à la fois complexe et passionnant.

2. La saga Toy Story (1995, 1999, 2010, 2019)

Qui ne tombe pas amoureux devant Woody, le cow-boy de la saga Toy Story de Pixar ? Prêtant sa voix à ce personnage de Disney, Tom Hanks va vous embarquer à travers le monde des jouets, où le combat pour recevoir de l’affection est au centre de tout. Des histoires passionnantes et déchirantes seront au rendez-vous, et elles demeurent certainement les meilleures interprétations de Hanks. Et pour les fans, un nouveau Toy Story 5 sortira bientôt avec le duo Tom Hanks et Tim Allen au rendez-vous !

1. Apollo 13 (1995)

Tiré d’une histoire vraie, notamment celle du modeste commandant du vaisseau spatial Apollo 13, Jim Lovell, ce film met en avant les performances, la discrétion et le calme absolu de Tom Hanks à l’image même de son personnage. En effet, le film raconte comment le Apollo 13 a explosé alors qu’il était en plein vol vers la lune et comment Jim Lovell a réussi à sauver son équipage d’une mort certaine, le tout diffusé en direct à la télévision.