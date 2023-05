Les remake live-action de Disney classés du pire au meilleur

Disney s’est lancé dans les remake live-action après qu’Alice au pays des merveilles de Tim Burton a gagné des milliards de dollars. Découvrez ci-dessous les classiques de Disney qui ont fait l’objet d’une reprise.

Peter Pan et Wendy (2023)

Peter Pan et Wendy rendent le Pays imaginaire attractif, un endroit où vous voudriez aller. Cependant, les effets mal réalisés brisent l’illusion de vol pour les enfants. Trop de thèmes lourds détruisent le plaisir des autres adaptations.

Cette version fade du Capitaine Crochet pâlit comparée au film animé de Disney ou à Hook, où Peter Pan adulte, joué par Robin Williams, affronte le pirate, joué par Dustin Hoffman. Si Lowery avait réinventé Peter Pan à la manière de Peter et Elliott le dragon, un meilleur film aurait été possible.

On reste fidèle à l’interprétation traditionnelle, ennuyeuse. C’est trop peu, trop tard pour les éléments inventifs à la fin, et c’est déprimant. Malgré les critiques, Disney continue à explorer et revisiter ses classiques à travers ses remakes Disney.

La Belle et le Clochard (2019)

La Belle et le Clochard est le premier remake de Disney à ne pas bénéficier d’une sortie en salle, mais à être diffusé en exclusivité sur Disney+. Le film met en vedette les voix de Tessa Thompson et Justin Theroux dans le rôle de la Belle et le Clochard. Ces derniers sont joués par de vrais chiens dont les visages sont animés par ordinateur pour correspondre aux dialogues.

Bien que la Belle et le Clochard conserve une partie de l’attrait du film original, ce remake présente un mélange maladroit d’animaux vivants et d’animation par ordinateur. La magie idiosyncratique de l’original de 1955 à peu près disparu du film.

Pinocchio (2022)

Tom Hanks, dans ce remake Disney, s’en sort indemne en interprétant Geppetto. C’est un père iconiquement étrange d’une marionnette et propriétaire d’animaux célèbre. (Sérieusement, qui emmène un chaton et un poisson rouge en mission de sauvetage ?)

Pinocchio possède une texture aussi boisée qu’un poteau, et ce film exaspérant se révèle aussi tortueux qu’un arbre de pendaison. Les abonnés Disney+ pourraient pardonner cela, sauf pour l’horreur incommensurable de l’île des plaisirs en prises de vues réelles.

Voir des enfants humains se transformer en ânes dans une séquence terrifiante, un cauchemar CGI-Cronenberg. Mais plus que cela, ce remake Disney de Robert Zemeckis, « Pinocchio », est cruel dans sa morale, traitant les nombreux enfants acteurs sans empathie, tout comme Honest John.

Le Roi Lion (2019)

Le Roi Lion n’est pas techniquement un film en live-action, mais plutôt un remake généré par ordinateur et photo réaliste du film original de 1994. Réalisé par Jon Favreau, il reprend essentiellement le film d’animation, en s’inspirant également de la conception de la comédie musicale de Broadway.

Le film a été salué pour l’excellence de son casting vocal, qui comprenait Beyoncé, Seth Rogen et Billy Eichner. En revanche l’image de synthèse peu originale a été critiquée pour son manque d’émotion dans la représentation des personnages.

La Petite Sirène (2023)

Avec ce remake de son classique de 1989, Disney n’essaie rien de bien nouveau, mais arrive quand même à faire du neuf avec du vieux.

En effet, si l’on ne pourra pas louer la réalisation très peu inspirée de Rob Marshall (qui bizarrement continue à accumuler les commandes chez Disney…), le film s’en sort grâce à deux éléments : son casting et son scénario.

Ainsi, l’on peut dire que le casting (et surtout la formidable Halle Bailey) porte à bout de bras cet énième remake en prise de vue réelle de Disney. En insufflant une humanité supplémentaire aux personnages, les acteurs chevronnés réussissent le coup de maître d’insuffler un côté épique à l’histoire.

De plus, le scénario bien ficelé apporte une dimension supplémentaire au récit, pour un conte plus complexe et d’autant plus gratifiant.

Aladdin (2019)

Le film Aladdin de Guy Ritchie (2019) constitue presque un remake à l’identique du film d’animation de 1992 de Disney. Guy Ritchie a été critiqué pour sa direction du film et plus particulièrement pour les scènes musicales d’Aladin. Ces derniers ont été soit étrangement ralentis (« Prince Ali »), soit accélérés en post-production.

Le point positif d’Aladdin est la performance de Will Smith dans son rôle du Génie. Il a réussi à succéder à la prestation vocale remarquable de Robin Williams dans le film original. Le Génie joué par Will Smith interprète le personnage avec brio.

Alice au pays des merveilles (2010)

Bien qu’Alice au pays des merveilles n’ait pas été le premier remake en prises de vues réelles de Disney, sa popularité a inspiré la tendance.

Réalisé par Tim Burton, ce dernier est librement inspiré à la fois du film d’animation de 1951 et des romans de Lewis Carroll.

Alice au pays des merveilles diffère beaucoup de son prédécesseur animé. Ce remake de Disney se caractérise par la réalisation trop stylisée de Tim Burton, qui se laisse parfois submerger par sa propre conception visuelle.

Il a été critiqué à juste titre pour avoir sacrifié la cohésion narrative au profit du style, mais il reste un film assez agréable.

Dumbo (2019)

L’histoire d’un petit éléphant qui apprend à voler prend de grandes dimensions lorsque Burton construit un casting humain autour de lui.

Il fait revenir ses anciennes stars de Batman Returns pour jouer le rôle d’un riche imprésario et du petit maître de piste. Notamment Michael Keaton et Danny DeVito. Quant à Eva Green, elle s’impose comme la trapéziste Colette Marchant.

Dumbo ne ressemble pas à un éléphant photoréaliste. Bien que sa peau soit recouverte de cuir et que son corps soit aussi lourd que celui d’un véritable éléphant, ses yeux sont toujours aussi grands et brillants. Ils sont capables de transmettre toutes les émotions qu’il ne peut exprimer par la parole.

Jean-Christophe & Winnie (2018)

Jean-Christophe & Winnie ne représente pas un remake live action de la franchise Winnie l’ourson de Disney, mais une réimpression de l’histoire classique. Il suit Jean Christophe à l’âge adulte, interprété par Ewan McGregor, alors qu’il perd son imagination et renoue avec son enfance.

Ce remake a réussi à ajouter un côté plus sombre à Winnie l’Ourson. En Effet, il a introduit les angoisses de l’adulte Christopher et en les mélangeant avec l’ours en peluche léger et philosophe.

Jean-Christophe & Winnie est nettement meilleur que certains des autres remake en prise de vue réelle. Le film est un ajout chaleureux et légèrement oubliable à la franchise Winnie l’ourson.

La Belle et la Bête (2017)

La Belle et la Bête a fidèlement adapté le film d’animation de 1991 et ajouté plusieurs chansons de la comédie musicale populaire de Broadway. Il est marqué par l’interprétation de Belle par Emma Watson et de la Bête par Dan Stevens.

Bien que ce remake soit similaire au film d’animation, il a réussi à revitaliser l’histoire. Il a créé un monde richement texturé et plus nuancé que dans le film original.

La Belle et la Bête est à la fois une merveilleuse imagination du film d’animation de 1991 et un film romantique visuellement luxuriant qui peut se suffire à lui-même.

Les 101 Dalmatiens (1996)

L’animation 101 Dalmatiens de 1961 a été l’un des plus grands succès de Disney. Compte tenu de l’inflation, c’est le douzième film le plus rentable actuellement de l’histoire du box office américain. Mais la grande critique du film est que les chiens ne sont pas humanisés comme ils l’étaient la première fois.

Le remake a, cependant, un atout majeur en sa faveur : une Glenn Close au caractère exceptionnel dans le rôle de Cruella de Vil. Ce rôle lui a valu une nomination pour le Golden Globe de la meilleure actrice.

Mulan (2020)

Liu Yifei livre une performance captivante et des chorégraphies de combat impressionnantes dans le remarquable remake Disney de « Mulan ». Ce film marque une volonté courageuse de s’éloigner de l’original, offrant une vision puissante de l’héroïne légendaire dans une épopée de guerre époustouflante.

Les nouveaux méchants joués par Jason Scott Lee et Gong Li ajoutent une dimension saisissante à l’histoire. Cependant, la suppression de l’intérêt amoureux animé Li Shang a irrité certains puristes de Disney, et le manque de diversité derrière la caméra a suscité des critiques. Dans une interview avec The Hollywood Reporter en 2020, la réalisatrice Niki Caro a souligné l’importance de raconter une histoire chinoise tout en respectant l’identité culturelle de Disney.

Maléfique (2014)

Maléfique a été le premier remake Disney live-action à adopter une approche radicalement différente du film d’origine. L’histoire se déroule du point de vue de la méchante. D’ailleurs, Angelina Jolie a reçu des éloges pour son interprétation sympathique de Maléfique.

Maléfique regorge d’effets visuels époustouflants et d’une stylisation baroque unique de son monde féerique.

Le film développe pleinement les deux rôles principaux féminins – Maléfique et Aurore, qui est interprétée avec une vulnérabilité déchirante par Elle Fanning.

Bien qu’il présente certaines faiblesses dues à une partition musicale et à des images de synthèse surchargées, Maléfique devient une histoire complexe sur la maternité et les traumatismes.

Peter et Elliott le Dragon (2016)

Le réalisateur des Amants du Texas et A Ghost Story, David Lowery, dirige cette histoire sur le lien entre l’humain et l’animal. Ce drame améliore considérablement la comédie musicale désuète de 1977.

Bien qu’il soit une production à gros budget imprégnée d’images de synthèse, l’une des grandes forces de Peter et Elliott le Dragon est sa subtilité et son relatif minimalisme. Lowery ne perd pas de vue le noyau émotionnel de l’histoire. C’est un film triste, parfois même amer sur l’abandon et la perte. (A noter que le réalisateur est à pied d’œuvre sur un remake de Peter Pan prévu pour Disney+)

Cruella (2021)

Emma Stone incarne brillamment Cruella de Vil dans ce délicieux récit diabolique où une créatrice de mode en herbe lutte contre sa cruelle patronne, la flamboyante baronne jouée par Emma Thompson. Le remake Disney « Cruella » de Craig Gillespie présente des costumes extravagants. Mais aussi des œuvres d’art urbain, redéfinissant ainsi le spectacle pour les remakes Disney.

Bien qu’il y fasse référence, ce remake ne partage pas le même univers que le film d’animation. Même après le générique, il est difficile de croire que cette fashionista audacieuse serait capable de dépouiller des dizaines de chiots.

Le livre de la jungle (2016)

Le Livre de la jungle de Jon Favreau est l’un des rares remake de Disney à recevoir des éloges presque universels. Il s’inspire à la fois du film d’animation de 1967 et de la collection d’histoires originales de Rudyard Kipling.

Les effets visuels du Livre de la jungle parviennent à créer un sentiment d’émerveillement sans paraître irréaliste. Le film reste fidèle à l’esprit indiscipliné du film original.

Cendrillon (2015)

Cendrillon de 2015 est sans aucun doute le film le meilleur remake Disney en live-action. Il a été acclamé par tous pour sa réalisation, sa partition musicale, ses costumes, sa fidélité au film d’animation de 1950 et les performances de Lily James, Cate Blanchett et Richard Madden.

Réalisé par Kenneth Branagh, Cendrillon réussit à moderniser le film d’animation désuet tout en conservant son côté nostalgique et romantique.

Branagh saisit la nouvelle profondeur émotionnelle d’Ella sans surcharger le scénario ni perdre le contrôle de la mise en scène du film.

Cendrillon conserve son charme classique sans affaiblir le personnage principal. Ce film est magnifiquement conçu et trouve le juste équilibre entre la fidélité au film original et une histoire nouvelle.