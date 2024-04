Incroyable ! Ils créent un hologramme 3D en couleur avec des écrans de téléphone

Découvrez comment ce groupe de chercheurs japonais ont réussi à créer un hologramme en couleur et en 3D avec l'écran d'un téléphone. Une révolution sans précédente à l'ère de l'intelligence artificielle !

Les écrans holographiques 3D ont longtemps été limités par leur coût et leur complexité. Cette technologie nécessitait des émetteurs laser complexes et coûteux pour créer des images holographiques réalistes.

Cette situation a entravé le développement commercial de ces technologies, les rendant peu pratiques pour une utilisation généralisée. En effet, de nombreux projets visant à intégrer l'hologramme dans les terminaux, à l'instar de Google Glass, se trouvent aujourd'hui à leur point mort.

Mais avec cette découverte récente, l'hologramme en couleur et en 3D pour téléphone semble être sur la bonne voie. Utopie ou réalité ? Découvrons comment donner vie aux objets grâce à un hologramme 3D en couleur avec un téléphone !

Un hologramme 3D en couleur réaliste avec un simple téléphone ?

Une équipe de scientifiques de l'université de Tokyo a réalisé une percée majeure en créant des écrans holographiques 3D réalistes à l'aide d'un iPhone 14 d'Apple. Cette nouvelle approche promet des améliorations spectaculaires des écrans holographiques pour les applications de réalité virtuelle.

L'utilisation des hologrammes touchent différents domaines tels que les jeux, la formation à distance et même les applications militaires avancées. Bien que l'approche semble simple à première vue, les scientifiques affirment qu'elle est incroyablement complexe.

Quelle est cette méthode plus simple et moins coûteuse pour créer un hologramme ?

Ces chercheurs japonais ont développé une méthode plus simple et moins coûteuse pour créer des affichages holographiques 3D réalistes. Pour y arriver, ils ont utilisé un seul modulateur spatial de lumière et de nouveaux algorithmes pour logiciels.

Cette approche utilise une technologie connue sous le nom d'holographie générée par ordinateur (CGH). Associée à un modulateur spatial de lumière, elle a permis de créer un hologramme. De quoi rivaliser avec les affichages produits par des systèmes laser coûteux !

Cette percée ouvre la voie à des écrans holographiques 3D en couleur moins chers et plus accessibles. En effet, les écrans holographiques qui utilisent la lumière à faible cohérence pourraient permettre des affichages 3D réalistes. Cela permet également de simplifier les exigences en matière de composants optiques, favorisant la démocratisation de l'hologramme sur les téléphones. Nous attendons donc de voir comment nos téléphones seront équipés de cette nouvelle technologie dans un futur proche !

Partager l'article :



LinkedIn