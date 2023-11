EyeLights révèle deux créations AR au salon EICMA 2023

La révélation de deux motos dotées d’une projection en Réalité Augmentée par EyeLights éclaire le salon EICMA 2023. Ne manquez pas ces reliques de l’innovation au salon EICMA – Milan

EyeLights et son parcours depuis 2016

Fondée en 2016, EyeLights fait figure de pionnière dans le domaine des technologies en réalité augmentée. Depuis 2017, plus de 20 000 affichages de tête haute ont été élaborés, assemblés et écoulés par EyeLights sur le marché de la moto grand public. Le salon EICMA 2023 est l’occasion parfaite pour EyeLights de marquer les esprits en présentant deux nouveaux concepts moto, présentant chacun une déclinaison distincte de leur technologie en réalité augmentée. Ces deux créations futuristes, inspirées des films de science-fiction, viennent concrétiser sur le réel ce qui n’était jusque-là que du cinéma. Venez les découvrir et les essayer lors de cette manifestation internationale dédiée à l’univers de la moto et du cycle.

Découvrez l’excitation de EyeLights à travers cette vidéo durant le salon EICMA 2023 :

La Rocket One

Picturez une moto électrique du futur, repoussant les limites en termes de performance, et conjuguant le meilleur de la tradition motarde à l’univers aéronautique. C’est ce que promet la Rocket One, qui emprunte ses technologies aux pilotes de chasse. Toutes les informations sont projetées directement dans le casque en Réalité Augmentée, dénuées de panneau de contrôle.

Synthèse parfaite de l’excellence et de la performance, cette moto peut se vanter des caractéristiques suivantes : un 0-100km/h en 2.6s, 1200 Nm de couple sur la roue arrière, une puissance de 180 chevaux, et une autonomie dépassant 400km

La Strada Explorer

Avec ses 170 chevaux, cette machine combine un cockpit en Réalité Augmentée au dessus du monde des motos trail. Le pare-brise projette immédiatement les données de navigation, permettant au pilote de ne jamais quitter la route des yeux. La connectivité Android Auto et Carplay booste son cockpit, offrant aux motards les meilleures applications de mobilité du moment.

L’expérience AR se complète d’une fonction de détection des angles morts, ainsi que d’une cartographie affichée sur votre trajet. Pour parfaire le tout, un copilote doté d’intelligence artificielle vous assiste pour une navigation mains libres, la recherche des circuits les plus prisés par les motards, ainsi que pour la personnalisation de votre expérience de conduite à l’aide de commandes vocales.

Communiqué de presse du 10 Novembre 2023