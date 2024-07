Envie de puissance ? Cette moto électrique est accessible avec votre permis B

Zero Motorcycles bouleverse l'univers du deux-roues avec ses modèles de motos électriques 2024, désormais accessibles aux titulaires du permis B. Préparez-vous à une expérience de conduite inédite et libérée des contraintes traditionnelles.

Des motos électriques puissantes et accessibles

Il n'a jamais été aussi facile de monter en selle d'une moto électrique puissante. Grâce à Zero Motorcycles, les détenteurs du permis B peuvent désormais profiter de la liberté sur deux-roues sans passer par les longues et coûteuses formations du permis moto classique. La marque californienne offre quatre modèles de motos électriques de 125 cm³ aux titulaires du permis B : les S, DS, FX, et FXE. Ces motos, limitées à une puissance de 11 kW, permettent une conduite simple et sans examen supplémentaire après une formation pratique de seulement 7 heures en auto-école.

La puissance et l'autonomie au service de tous

Ces motos électriques se distinguent par leurs performances impressionnantes. Dotées d'une batterie de 14,4 kWh, elles offrent une autonomie allant jusqu'à 247 km. Leur moteur délivre 11 kW de puissance et 97 Nm de couple, permettant d'atteindre une vitesse maximale de 138 km/h. Chaque modèle propose cinq modes de conduite personnalisables via l'application NextGen. Cela permet d'adapter la conduite à chaque situation.

Une technologie de pointe et un design attrayant

Les motos de Zero Motorcycles ne se contentent pas d'être puissantes. Elles sont également équipées des meilleurs composants et technologies. Vous retrouverez donc une suspension Showa réglable, des pneus Pirelli Diablo Rosso III et un système de freinage ABS Bosch. Côté design, les modèles FX et FXE se démarquent par leurs styles enduro et urbain respectivement, avec des prix attractifs de 13 895 euros et 14 115 euros. Le modèle DS, véritable moto de trail, affiche une autonomie de 232 km en ville pour un prix de 18 555 euros. Le roadster S, quant à lui, propose une autonomie accrue pour un prix de 17 545 euros.

En résumé, avec ces nouvelles gammes accessibles au permis B, Zero Motorcycles permet à un plus grand nombre de personnes de découvrir le plaisir de la conduite d'une moto électrique puissante. Il est temps de prendre la route et de profiter de cette révolution sur deux roues.

