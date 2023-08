Aide au permis de conduire : avez-vous droit à un financement ?

Obtenir une aide au permis de conduire est possible à travers plusieurs avenues, en fonction de la situation de chaque individu. Les aspirants conducteurs peuvent notamment alléger le fardeau économique associé à cette étape importante de leur vie en suivant les démarches nécessaires. Cependant, ils doivent d’abord se renseigner sur les différents programmes disponibles.

L’obtention du permis de conduire est souvent un pas décisif vers l’autonomie et l’emploi. Cependant, les frais liés à la formation peuvent représenter un obstacle financier majeur pour de nombreuses personnes. Heureusement, diverses solutions d’aide existent pour alléger ce fardeau économique. Les procédures et les conditions varient selon les dispositifs, mais ils ont tous pour objectif de favoriser l’indépendance et l’insertion professionnelle des bénéficiaires.

Aide au permis de conduire pour les demandeurs d’emploi

Les chômeurs peuvent bénéficier d’une aide au permis de conduire de catégorie B via Pôle Emploi. Cette assistance couvre les frais liés à la formation. Les conditions requises incluent une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi depuis au moins six mois. Il faut également être âgé d’au moins 18 ans. Le montant du financement est plafonné à 1 200 euros. Il tient compte également des enveloppes budgétaires régionales dédiées à ce programme.

Financement avec le Compte Personnel de Formation ou CPF

Les crédits accumulés sur le Compte Personnel de Formation peuvent également être utilisés en tant qu’aide au permis de conduire. Pour être éligible, l’intéressé doit avoir un projet professionnel nécessitant ce document officiel. Le cas échéant, il faut que le financement contribue à la sécurisation du parcours lié à son emploi.

De plus, le demandeur ne doit pas être sous le coup d’une suspension ou d’une interdiction de prendre le volant. Une attestation sur l’honneur est souvent requise pour confirmer cette condition particulière. Dans cette optique, il est important de s’assurer que l’établissement de formation choisi soit agréé et déclaré par les autorités compétentes.

Aide au permis de conduire octroyée aux jeunes

Les personnes âgées de 15 à 25 ans peuvent bénéficier d’une aide au permis de conduire à travers divers dispositifs. Elles ont notamment le choix entre le permis à un euro par jour, le Fonds d’Aide aux Jeunes et la Bourse au permis de conduire.

Permis à un euro par jour

Le dispositif « permis à un euro par jour » est un prêt à taux zéro permettant de financer la formation au permis de conduire. Il vise à faciliter l’accès des jeunes conducteurs à leur permis en proposant des mensualités de 30 euros maximums. Ce programme est accessible aux personnes souhaitant obtenir le permis B ainsi que les permis A1 et A2 pour les motocycles. Une première inscription à la formation est nécessaire, qu’il s’agisse de la conduite anticipée, supervisée ou classique.

Pour bénéficier de cette assistance, il faut s’adresser à une école disposant d’un label de qualité ayant signé une convention type avec l’État. Le montant de cette aide varie de 600 euros à 1 200 euros pour une formation initiale. En revanche, il est fixé à 300 euros pour une formation complémentaire.

Fonds d’aide aux jeunes ou FAJ et bourses au permis de conduire

Dans certaines régions, les départements proposent des FAJ qui peuvent également couvrir les frais liés au permis de conduire. Ces fonds sont spécialement destinés aux jeunes en difficulté financière. Pour en bénéficier, il faut se tourner vers les missions locales qui les gèrent. Par ailleurs, il existe des municipalités qui offrent des bourses au permis de conduire en échange d’une participation à des activités d’intérêt collectif.

Aide au permis de conduire pour les apprentis

Les apprentis âgés d’au moins 18 ans et engagés dans un contrat d’apprentissage peuvent également bénéficier d’une aide au permis de conduire. Les démarches incluent généralement la soumission d’un dossier de demande auprès du Centre de Formation d’Apprentis (CFA) concerné. Les documents requis comprennent souvent une copie de la carte d’identité ainsi qu’un devis ou une facture récente de l’école de conduite. Dans certains cas, un relevé d’identité bancaire (RIB) est aussi nécessaire. Le montant de cette aide est de 500 euros.

Financement disponible en cas de handicap

Les personnes en situation de handicap peuvent se tourner vers des organismes tels que :

la Maison Départementale des Personnes Handicapées ou MDPH ;

; l’Agefiph ou Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;

ou Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; le FIPHFP ou Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique).

Ces institutions permettent d’obtenir une aide au permis de conduire.